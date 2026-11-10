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Más de 200 emprendedores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo participaron este martes en la feria Renacer Contigo, organizada por la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Durante la jornada, los participantes exhibieron y comercializaron carteras artesanales, productos capilares, perfumes, arreglos florales, jabones, velones, collares y decoraciones para cumpleaños. También presentaron soluciones tecnológicas para facilitar la gestión de ventas, inventarios y cobros en pequeños comercios.

Renacer Contigo ofrece capacitación y acceso a financiamiento

Al pronunciar las palabras centrales, el director de Propeep, Robert Polanco, explicó que Renacer Contigo ofrece capacitación, asesoría técnica, educación financiera y acompañamiento psicosocial. También contempla la entrega de equipos e insumos para impulsar el crecimiento de pequeños negocios.

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Polanco destacó los resultados alcanzados por la iniciativa desde su lanzamiento, el 21 de mayo de 2025, en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este. Entre las acciones desarrolladas entre marzo y julio de ese año, mencionó:

5,451 beneficiarios directos alcanzados mediante 32 jornadas.

RD$11,758,697 canalizados en préstamos para capital de trabajo.

Más de 600 equipos e insumos entregados para fortalecer pequeños negocios.

Carteras, perfumes, jabones artesanales y arreglos personalizados formaron parte de la oferta presentada en la feria.

El funcionario señaló que el propósito del programa no se limita a entregar ayudas, sino que busca desarrollar capacidades para que los emprendedores administren sus negocios, formalicen sus actividades económicas y accedan a financiamiento.

Paneles destacan el liderazgo y la autonomía económica de las mujeres

Como parte de la programación, se realizaron dos paneles en el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD. Los encuentros abordaron temas relacionados con el liderazgo, la resiliencia y la autonomía económica de las mujeres.

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En los paneles participaron representantes del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), CEDI-Mujer, Banco ADOPEM, el movimiento Mujeres que Emprenden y el programa Renacer Contigo, entre otras iniciativas.

La feria también contó con el respaldo de entidades financieras y organizaciones que ofrecen créditos, asesoría y capacitación a pequeños negocios, entre ellas Banco ADOPEM, Fundación KPM y la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos.

El director de Propeep explicó los alcances del programa y su apoyo a los pequeños negocios.



La feria coincide con el Día del Emprendedor.

La jornada se desarrolló en el marco del Día Nacional del Emprendedor Dominicano, que se conmemora cada 12 de noviembre, conforme a la Ley 88-13, como reconocimiento al aporte de estos negocios a la generación de empleos y al desarrollo económico.

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Durante el cierre, Robert Polanco y la directora del programa Renacer Contigo, Carmen Blanc, recibieron reconocimientos de las fundaciones KPM y Mujeres que Emprenden de Santo Domingo Norte.

En la actividad estuvieron presentes autoridades académicas de la UASD, representantes de instituciones públicas, entidades financieras y organizaciones vinculadas al desarrollo de emprendimientos.