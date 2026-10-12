Perros rescatados buscan un hogar en Santiago

La Unidad Municipal de Protección Animal (UMPA) estima que alrededor de 600 perros han encontrado hogares seguros a través de las ferias anteriores. En esta edición hay animales de distintos tamaños, incluidos perros de compañía y otros destinados a casas, patios, talleres y empresas.

La directora de la UMPA, Rebeca Mañé, llamó a las personas interesadas a asumir la adopción con responsabilidad y garantizar los cuidados necesarios para los animales.

La jornada también incluye vacunación antirrábica gratuita, como parte de la campaña nacional. La Dirección Provincial de Salud Santiago I habilitó un puesto para que los ciudadanos puedan vacunar a sus perros y gatos sin costo.

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La encargada de Zoonosis, doctora Anna Kendy Gómez Belliard, explicó que los animales adoptados reciben la vacuna contra la rabia y destacó que el puesto está disponible para la población interesada en proteger a sus mascotas.

La Alcaldía mantiene entre sus planes construir un centro de protección animal que ofrezca servicios de cirugía y esterilización. Mientras se concreta ese proyecto, las ferias representan una oportunidad para que los animales rescatados encuentren un hogar y no regresen al abandono.

José Adriano Rodríguez