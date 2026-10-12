Perros rescatados buscan un hogar en Santiago

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Santiago. Perros rescatados esperan encontrar una familia durante la octava Feria de Bienestar Animal organizada por la Alcaldía de Santiago, una jornada que promueve la adopción responsable y ofrece vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.
En los jardines del Ayuntamiento, los animales disponibles para adopción están vacunados, desparasitados y muchos también esterilizados. La vicealcaldesa Mariana Moreno explicó que el proceso requiere un compromiso ciudadano que queda registrado en un formulario y al que las autoridades dan seguimiento.
“Para nuestra alcaldía, los perros callejeros son también nuestra responsabilidad, como está consignado en la ley”, expresó Moreno.
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La Unidad Municipal de Protección Animal (UMPA) estima que alrededor de 600 perros han encontrado hogares seguros a través de las ferias anteriores. En esta edición hay animales de distintos tamaños, incluidos perros de compañía y otros destinados a casas, patios, talleres y empresas.
La directora de la UMPA, Rebeca Mañé, llamó a las personas interesadas a asumir la adopción con responsabilidad y garantizar los cuidados necesarios para los animales.
La jornada también incluye vacunación antirrábica gratuita, como parte de la campaña nacional. La Dirección Provincial de Salud Santiago I habilitó un puesto para que los ciudadanos puedan vacunar a sus perros y gatos sin costo.
La encargada de Zoonosis, doctora Anna Kendy Gómez Belliard, explicó que los animales adoptados reciben la vacuna contra la rabia y destacó que el puesto está disponible para la población interesada en proteger a sus mascotas.
La Alcaldía mantiene entre sus planes construir un centro de protección animal que ofrezca servicios de cirugía y esterilización. Mientras se concreta ese proyecto, las ferias representan una oportunidad para que los animales rescatados encuentren un hogar y no regresen al abandono.
José Adriano Rodríguez
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