Fellito Suberví llama a cuidar el agua y garantiza abastecimiento de la CAASD

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Santo Domingo, RD.- El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, llamó a la población a evitar el desperdicio de agua en los hogares y reafirmó que corresponde a la institución trabajar para que el servicio llegue a las comunidades.
En su artículo “El agua que ahorras también es para tu vecino”, Suberví planteó que el uso responsable del recurso representa una forma de solidaridad con las familias que enfrentan dificultades para abastecerse, al tiempo que precisó que la colaboración ciudadana no reemplaza las obligaciones de la CAASD.
“No podemos poner sobre una familia la responsabilidad de que otra no reciba agua. Desde la CAASD tenemos que atender las averías, mejorar la distribución y responder a las comunidades del Gran Santo Domingo”, expresó.
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El director de la CAASD exhortó a evitar prácticas como dejar llaves o mangueras abiertas, así como el desbordamiento de tinacos, tanques y cisternas, al tiempo que recomendó revisar las condiciones de almacenamiento, supervisar el llenado de los recipientes y reparar las pérdidas dentro de las viviendas.
El ingeniero Suberví insistió en que el cuidado del agua debe mantenerse cuando el servicio está estable o abundante, sin esperar a que comience a escasear por efectos de sequías o por otras situaciones.
“La colaboración se fortalece cuando la gente ve que su esfuerzo está acompañado por el trabajo de la institución”, sostuvo el director general de la CAASD al destacar la importancia de escuchar a las comunidades y ofrecer respuesta, seguimiento e información cuando reportan dificultades con el suministro del líquido.
Aunque reconoció que cerrar una llave no resuelve por sí solo las dificultades de abastecimiento de otra vivienda, Fellito Suberví afirmó que evitar el desperdicio contribuye a cuidar un recurso compartido.
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