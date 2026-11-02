Fellito Suberví llama a cuidar el agua y garantiza abastecimiento de la CAASD

Santo Domingo, RD.- El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, llamó a la población a evitar el desperdicio de agua en los hogares y reafirmó que corresponde a la institución trabajar para que el servicio llegue a las comunidades.

En su artículo “El agua que ahorras también es para tu vecino”, Suberví planteó que el uso responsable del recurso representa una forma de solidaridad con las familias que enfrentan dificultades para abastecerse, al tiempo que precisó que la colaboración ciudadana no reemplaza las obligaciones de la CAASD.

“No podemos poner sobre una familia la responsabilidad de que otra no reciba agua. Desde la CAASD tenemos que atender las averías, mejorar la distribución y responder a las comunidades del Gran Santo Domingo”, expresó.