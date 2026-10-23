Fedotrazonas respalda a trabajadores de Hipermercados Olé

La Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas, Industrias Diversas y de Servicios (Fedotrazonas), junto con la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), anunció su respaldo a los trabajadores de Hipermercados Olé ante las presuntas violaciones de sus derechos laborales.

El presidente de Fedotrazonas, Ignacio Hernández, denunció supuestas irregularidades que afectarían a los empleados de la cadena de supermercados, entre ellas la falta de pago de licencias médicas y la ausencia de reportes de accidentes de trabajo.

Hernández sostuvo que estas situaciones requieren la atención de las autoridades para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.