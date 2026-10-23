Fedotrazonas respalda a trabajadores de Hipermercados Olé

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La Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas, Industrias Diversas y de Servicios (Fedotrazonas), junto con la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), anunció su respaldo a los trabajadores de Hipermercados Olé ante las presuntas violaciones de sus derechos laborales.
El presidente de Fedotrazonas, Ignacio Hernández, denunció supuestas irregularidades que afectarían a los empleados de la cadena de supermercados, entre ellas la falta de pago de licencias médicas y la ausencia de reportes de accidentes de trabajo.
Hernández sostuvo que estas situaciones requieren la atención de las autoridades para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.
Notas relacionadas
Piden intervención del Ministerio de Trabajo
Fedotrazonashizo un llamado al Ministerio de Trabajo y al Gobierno dominicano para que respondan a las denuncias presentadas por los empleados de Hipermercados Olé.
La organización sindical también pidió la mediación de las autoridades para que la empresa detenga los despidos que, según las denuncias, afectan a los trabajadores.
Asimismo, reclamó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de la bonificación correspondiente a los empleados.
Sindicatos respaldan reclamos laborales
El respaldo de Fedotrazonas y la CNUS busca dar apoyo a los trabajadores que denuncian presuntos abusos y maltratos en sus lugares de trabajo.
Las organizaciones sindicales consideran necesaria la intervención de las autoridades para examinar las reclamaciones y procurar una solución al conflicto laboral.
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