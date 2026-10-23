FEDA promueve el uso del bambú para impulsar la economía dominicana

Impulsan la producción del bambú

El director del FEDA, Hecmilio Galván, destacó la importancia de impulsar la producción, el manejo y la comercialización del bambú para aprovechar sus propiedades y contribuir al desarrollo agropecuario.

«El bambú es un recurso natural muy importante que en el mundo completo se aprovecha y tiene grandes aportes a la economía mundial. Desde el FEDA queremos impulsar su producción, manejo, aprovechamiento de sus propiedades y comercialización como una alternativa para el desarrollo rural y agropecuario», explicó Galván.

Exponen sobre sus distintos usos

El seminario incluyó varias exposiciones relacionadas con la producción, el cuidado y la transformación del bambú.

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El director de Reforestación del Ministerio de Medio Ambiente, Elías Figueroa, presentó el Programa de Reforestación de República Dominicana. Por su parte, Julio César Morla, técnico del bambú del FEDA, expuso sobre las buenas prácticas para el establecimiento y cuidado de esta planta.

Asimismo, la directora del Centro Nacional de Artesanía (CENADARTE), Esperanza Vizcaíno, abordó la elaboración artesanal de productos de bambú.

El chef Miguel Rincón también participó con una exposición sobre el uso del bambú en la gastronomía y sus aportes a la salud.

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Con esta iniciativa, el FEDA busca promover nuevas formas de aprovechar el bambú y ampliar sus posibilidades de uso en distintas actividades productivas del país.