FEDA promueve el uso del bambú para impulsar la economía dominicana

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El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) promueve la producción y el aprovechamiento del bambú en República Dominicana como una alternativa para impulsar el desarrollo rural y generar nuevas oportunidades económicas.
Con ese propósito, la institución realizó un seminario bajo el lema PROBAMBÚ, en el auditorio del Jardín Botánico Nacional. Durante la actividad, los participantes abordaron los usos de esta planta en la industria del mueble, la artesanía, la gastronomía y la salud, así como su manejo y cuidado.
El encuentro forma parte de los esfuerzos para apoyar el Plan Estratégico de la Industria del Bambú, que desarrollan varias instituciones. La iniciativa busca dar a conocer el potencial de este recurso natural y fomentar su aprovechamiento productivo en el país.
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Impulsan la producción del bambú
El director del FEDA, Hecmilio Galván, destacó la importancia de impulsar la producción, el manejo y la comercialización del bambú para aprovechar sus propiedades y contribuir al desarrollo agropecuario.
«El bambú es un recurso natural muy importante que en el mundo completo se aprovecha y tiene grandes aportes a la economía mundial. Desde el FEDA queremos impulsar su producción, manejo, aprovechamiento de sus propiedades y comercialización como una alternativa para el desarrollo rural y agropecuario», explicó Galván.
Exponen sobre sus distintos usos
El seminario incluyó varias exposiciones relacionadas con la producción, el cuidado y la transformación del bambú.
El director de Reforestación del Ministerio de Medio Ambiente, Elías Figueroa, presentó el Programa de Reforestación de República Dominicana. Por su parte, Julio César Morla, técnico del bambú del FEDA, expuso sobre las buenas prácticas para el establecimiento y cuidado de esta planta.
Asimismo, la directora del Centro Nacional de Artesanía (CENADARTE), Esperanza Vizcaíno, abordó la elaboración artesanal de productos de bambú.
El chef Miguel Rincón también participó con una exposición sobre el uso del bambú en la gastronomía y sus aportes a la salud.
Con esta iniciativa, el FEDA busca promover nuevas formas de aprovechar el bambú y ampliar sus posibilidades de uso en distintas actividades productivas del país.
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