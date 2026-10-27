Farmacias del Pueblo recibirán 34 millones de medicamentos

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Santo Domingo.- El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) informó que tiene previsto incorporar esta semana 34 millones de unidades de acetaminofén y omeprazol a sus operaciones de abastecimiento, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la disponibilidad de medicamentos en las Farmacias del Pueblo.
De esta cantidad, 19 millones corresponden a acetaminofén de 500 miligramos, que serán destinados a los establecimientos conforme a sus requisiciones y necesidades de abastecimiento, mientras que los restantes 15 millones corresponden a omeprazol de 20 miligramos, utilizado principalmente para el tratamiento de afecciones gastrointestinales.
La institución explicó que estas incorporaciones forman parte de la programación de suministro y reposición de medicamentos esenciales. Esto con el objetivo de atender la demanda de los usuarios de las Farmacias del Pueblo.
Promese/CAL informó, además, que mantiene en sus almacenes existencias de medicamentos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial y la diabetes, con una cobertura estimada de hasta siete meses.
La institución precisó que las cantidades señaladas corresponden a los inventarios de sus almacenes centrales, por lo que la disponibilidad inmediata de cada medicamento en las Farmacias del Pueblo puede variar de acuerdo con la demanda de los establecimientos. También los procesos de reposición que se realizan cada mes de manera ordinaria, así como completivos para las farmacias de mayor demanda.
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Niveles de abastecimiento
En ese sentido, explicó que mantiene un seguimiento de los niveles de abastecimiento de su red, con especial atención a los medicamentos de mayor demanda y a las necesidades particulares de cada establecimiento.
Como parte de las acciones para garantizar la continuidad del suministro, Promese/CAL desarrolla sus procesos de adquisición de medicamentos e insumos sanitarios mediante una planificación anticipada, sustentada en las necesidades programadas del Sistema Público Nacional de Salud y de las Farmacias del Pueblo.
Durante 2026, la institución ha impulsado dos licitaciones públicas nacionales que contemplan una inversión conjunta de RD 3,736 millones para la adquisición de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio.
De manera complementaria, Promese/CAL ha fortalecido su capacidad logística mediante la incorporación de diez nuevos camiones de carga, con lo cual se eleva a 24 unidades la flotilla destinada al transporte de medicamentos e insumos sanitarios hacia las 654 Farmacias del Pueblo que integran su red nacional.
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