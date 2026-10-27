Farmacias del Pueblo recibirán 34 millones de medicamentos

Santo Domingo.- El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) informó que tiene previsto incorporar esta semana 34 millones de unidades de acetaminofén y omeprazol a sus operaciones de abastecimiento, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la disponibilidad de medicamentos en las Farmacias del Pueblo.

De esta cantidad, 19 millones corresponden a acetaminofén de 500 miligramos, que serán destinados a los establecimientos conforme a sus requisiciones y necesidades de abastecimiento, mientras que los restantes 15 millones corresponden a omeprazol de 20 miligramos, utilizado principalmente para el tratamiento de afecciones gastrointestinales.

La institución explicó que estas incorporaciones forman parte de la programación de suministro y reposición de medicamentos esenciales. Esto con el objetivo de atender la demanda de los usuarios de las Farmacias del Pueblo.

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Promese/CAL informó, además, que mantiene en sus almacenes existencias de medicamentos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial y la diabetes, con una cobertura estimada de hasta siete meses.

La institución precisó que las cantidades señaladas corresponden a los inventarios de sus almacenes centrales, por lo que la disponibilidad inmediata de cada medicamento en las Farmacias del Pueblo puede variar de acuerdo con la demanda de los establecimientos. También los procesos de reposición que se realizan cada mes de manera ordinaria, así como completivos para las farmacias de mayor demanda.