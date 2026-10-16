FAO reconoce a Juan Luis Guerra por su canción “Ojalá que llueva café”

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) otorgará un Reconocimiento Especial al cantautor dominicano Juan Luis Guerra por su emblemática composición “Ojalá que llueva café”, una canción que resalta las aspiraciones de prosperidad del campo y la importancia de la producción de alimentos.
El homenaje se realizará este viernes 16 de octubre, durante la ceremonia de clausura del Foro Mundial de la Alimentación. La actividad contará con una presentación artística de la intérprete dominicana Maridalia Hernández, acompañada por músicos de República Dominicana.
Con esta distinción, la FAO reconoce el valor cultural de una obra que, desde hace décadas. También conecta la música con los sueños de bienestar de las comunidades rurales y la dignidad de quienes trabajan la tierra.
Notas relacionadas
Juan Luis Guerra revela cómo nació “Ojalá que llueva café”
Durante una entrevista en RCC, Juan Luis Guerra contó cómo surgió la inspiración para componer una de las canciones más representativas de su trayectoria musical.
El artista explicó que la idea nació después de una invitación de Manuelo Bonelli, conocido como tío Manuelo, para visitar a Tim Pichardo, un folclorista y destacado bailador que residía en Santiago.
Según relató, durante aquella visita Pichardo les mostró varios poemas relacionados con la vida en el campo. Entre ellos encontró una metáfora que llamó especialmente su atención: “Ojalá que llueva café”.
“Llegué a la casa, tomé la guitarra y comencé a componerla”, recordó el cantautor al explicar el proceso creativo que dio origen al tema.
La música dominicana llegará al Foro Mundial de la Alimentación
La ceremonia de reconocimiento tendrá también un componente cultural con la participación de Maridalia Hernández y músicos dominicanos, quienes llevarán esta emblemática obra a la plenaria de la FAO.
La presentación destacará la identidad musical dominicana y el mensaje de esperanza que transmite la canción, cuya letra evoca el anhelo de abundancia, mejores condiciones de vida y oportunidades para las comunidades agrícolas.
Te puede interesar
- Petróleo WTI cae 8,3 % tras admitir Trump impacto electoral de guerra con Irán
- Trump admite que guerra con Irán influyó en derrota republicana, pero repetiría
- Bandera blanca ondea sobre residencia de cabecilla de 400 Mawozo en Haití
- Un terremoto en Japón de 5,7 deja al menos 20 heridos
- Among Us permitió rescatar a menor que tenía más de 500 días secuestrada