FAO reconoce a Juan Luis Guerra por su canción “Ojalá que llueva café”

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) otorgará un Reconocimiento Especial al cantautor dominicano Juan Luis Guerra por su emblemática composición “Ojalá que llueva café”, una canción que resalta las aspiraciones de prosperidad del campo y la importancia de la producción de alimentos.

El homenaje se realizará este viernes 16 de octubre, durante la ceremonia de clausura del Foro Mundial de la Alimentación. La actividad contará con una presentación artística de la intérprete dominicana Maridalia Hernández, acompañada por músicos de República Dominicana.

Con esta distinción, la FAO reconoce el valor cultural de una obra que, desde hace décadas. También conecta la música con los sueños de bienestar de las comunidades rurales y la dignidad de quienes trabajan la tierra.