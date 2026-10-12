FAO anuncia que Abinader recibirá la Medalla Agrícola

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Italia.- El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, informó que el presidente Luis Abinader recibirá la Medalla Agrícola (Agricola Medal), la más alta condecoración otorgada por el organismo internacional, en reconocimiento a sus aportes a la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre.
Durante el encuentro, el presidente Abinader anunció que Qu Dongyu viajará a República Dominicana dentro de dos semanas para conocer de primera mano las políticas y experiencias del país en materia de producción agropecuaria, seguridad alimentaria y protección social, así como intercambiar con las autoridades dominicanas sobre iniciativas para fortalecer la cooperación y avanzar hacia la meta de Hambre Cero.
El mandatario destacó que la aplicación de políticas públicas coherentes, el apoyo a los productores agropecuarios y las medidas de protección social han sido fundamentales para fortalecer la producción nacional y mejorar el acceso de la población a los alimentos.
Explicó que las acciones del Gobierno incluyen el financiamiento al sector agropecuario y los subsidios a insumos agrícolas. Como la urea, para respaldar a los pequeños productores y evitar que los aumentos de precios afecten su capacidad de producción.
Asimismo, resaltó los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, la multiplicación por cinco de los proveedores económicos vinculados a las compras de los programas sociales y el incremento de alrededor de un 18 % en los recursos destinados a la alimentación escolar.
Ayudas sociales
El jefe de Estado también indicó que las ayudas sociales se han ampliado hasta alcanzar a cerca de 1.5 millones de personas. Como parte de una estrategia que combina el crecimiento económico con acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
Abinader sostuvo que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una alimentación adecuada. Por esa razón, consideró necesario acompañar el desarrollo económico con políticas sociales que permitan que sus beneficios lleguen a los hogares, especialmente a las familias con mayores dificultades económicas.
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En ese contexto, resaltó la importancia de trabajar conjuntamente con los productores agropecuarios, a quienes consideró fundamentales para el desarrollo nacional. Señaló que, en un país insular con recursos naturales limitados, la producción nacional y el aprovechamiento de las capacidades de los agricultores son esenciales para fortalecer la economía y garantizar el abastecimiento de alimentos.
Qu Dongyu destaca cooperación internacional y alianzas para combatir el hambre
El director general de la FAO llamó a fortalecer las alianzas entre los gobiernos y los organismos internacionales para acelerar el desarrollo sostenible y avanzar en la lucha contra el hambre. Destacó la importancia de la cooperación, el financiamiento y el intercambio de experiencias para impulsar soluciones conjuntas que contribuyan a la seguridad alimentaria y al bienestar de la población.
Qu Dongyu también resaltó la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental de los países. Así como la necesidad de contar con liderazgos comprometidos que permitan afrontar los desafíos comunes.
Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer los mecanismos de financiamiento y establecer alianzas con los gobiernos para impulsar transformaciones sostenibles. También señaló la importancia de promover la participación de las mujeres en los espacios de liderazgo y acelerar los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El titular de la FAO expresó su interés en continuar aprendiendo de las experiencias de los países y fomentar el intercambio de conocimientos como parte de la cooperación internacional, al considerar que el trabajo conjunto permite fortalecer las capacidades institucionales y encontrar respuestas compartidas a los desafíos globales.
La reunión forma parte de la agenda del presidente Abinader en Roma, donde la República Dominicana participa en el Foro Mundial de la Alimentación y expone las políticas implementadas para fortalecer la producción agropecuaria, ampliar la protección social y avanzar hacia el cumplimiento de la meta de Hambre Cero.
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