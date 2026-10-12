FAO anuncia que Abinader recibirá la Medalla Agrícola

Italia.- El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, informó que el presidente Luis Abinader recibirá la Medalla Agrícola (Agricola Medal), la más alta condecoración otorgada por el organismo internacional, en reconocimiento a sus aportes a la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre.

Durante el encuentro, el presidente Abinader anunció que Qu Dongyu viajará a República Dominicana dentro de dos semanas para conocer de primera mano las políticas y experiencias del país en materia de producción agropecuaria, seguridad alimentaria y protección social, así como intercambiar con las autoridades dominicanas sobre iniciativas para fortalecer la cooperación y avanzar hacia la meta de Hambre Cero.

El mandatario destacó que la aplicación de políticas públicas coherentes, el apoyo a los productores agropecuarios y las medidas de protección social han sido fundamentales para fortalecer la producción nacional y mejorar el acceso de la población a los alimentos.

Publicidad

Explicó que las acciones del Gobierno incluyen el financiamiento al sector agropecuario y los subsidios a insumos agrícolas. Como la urea, para respaldar a los pequeños productores y evitar que los aumentos de precios afecten su capacidad de producción.

Asimismo, resaltó los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, la multiplicación por cinco de los proveedores económicos vinculados a las compras de los programas sociales y el incremento de alrededor de un 18 % en los recursos destinados a la alimentación escolar.

Ayudas sociales

El jefe de Estado también indicó que las ayudas sociales se han ampliado hasta alcanzar a cerca de 1.5 millones de personas. Como parte de una estrategia que combina el crecimiento económico con acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

Publicidad

Abinader sostuvo que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una alimentación adecuada. Por esa razón, consideró necesario acompañar el desarrollo económico con políticas sociales que permitan que sus beneficios lleguen a los hogares, especialmente a las familias con mayores dificultades económicas.