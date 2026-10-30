 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Familias piden justicia por doble homicidio en Los Frailes tras aplazamiento

El caso ocurrió el pasado viernes 23 de octubre, en Los Frailes. Franny de la Paz, de 41 años, fue una de las víctimas.  Hoy deja en la orfandad a una niña y a una familia que llora su partida y considera que su muerte fue injusta.

Noemy Vicioso
Familias piden justicia por doble homicidio en Los Frailes tras aplazamiento
Familias piden justicia por doble homicidio en Los Frailes tras aplazamiento
¿Quieres resumir esta noticia?

Santo Domingo, República Dominicana. – Fue aplazada este viernes la audiencia de conocimiento de medida de coerción que se sigue contra Martín Encarnación Vicente, señalado como presunto responsable de la muerte de dos jóvenes en un hecho que habría estado motivado por celos.

El caso ocurrió el pasado viernes 23 de octubre, en Los Frailes. Franny de la Paz, de 41 años, fue una de las víctimas.  Hoy deja en la orfandad a una niña y a una familia que llora su partida y considera que su muerte fue injusta.

De la Paz habría trabajado durante más de 13 años en una entidad bancaria del país. Sus familiares lo describen como un hombre intachable. Su hermana, además, desmiente que su muerte estuviera relacionada con el cobro de un supuesto préstamo.

De su lado, el abogado de la familia desmintió que existiera un estrecho vínculo de amistad entre las víctimas y el acusado. Aseguró que simplemente eran conocidos.

Según versiones preliminares, el acusado, Martín Encarnación Vicente, habría llegado sin previo aviso a un establecimiento donde se encontraban las víctimas, en el que también estaba una mujer con quien supuestamente había mantenido un vínculo sentimental extramarital. En medio de un aparente estado de embriaguez y por presuntos celos, habría disparado contra ambos jóvenes.

Notas relacionadas

Otra víctima

El luto y el dolor también llegaron hasta la casa de Antonio Rosario Medina, el otro joven que perdió la vida aquella noche. Se desempeñaba como empacador y, según sus familiares, había salido a compartir con un grupo de amigos cuando ocurrió la tragedia.

Sus familiares hicieron un llamado al fiscal encargado del caso para que actúe con justicia y se realicen los levantamientos de las cámaras de seguridad, así como las pruebas balísticas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Detrás de cámaras, algunos familiares manifestaron que desconocen el paradero actual de la mujer que se encontraba en el establecimiento aquella noche. Aseguraron que desconocen si se entrevistó por parte de las autoridades como parte de la investigación.

La audiencia la aplazaron para este sábado 31 de octubre a las 9:00 en Ciudad Nueva.

Te puede interesar

  1. RegionalesRealizan marcha en Barranca para exigir justicia por muerte de adolescente
  2. EntretenimientoCondenan a Mía Cepeda por difamación y ordenan pagar RD$2 millones
  3. RegionalesSe entrega “El Guardia” buscado por muerte de ciudadano en La Vega
  4. República DominicanaNacionalistas piden retirar proyecto para regularizar cédulas del Congreso
  5. República Dominicana«Se hizo justicia», dice sonriente imputado en caso Senasa enviado a casa
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:JusticiaHomicidioLos Frailes
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS