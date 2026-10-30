Familiares denuncian abandono oficial ante dominicanos en guerra Rusia-Ucrania

Familiares de dominicanos que combaten en la guerra entre Rusia y Ucrania denunciaron una supuesta negligencia del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) en las investigaciones y gestiones para lograr la repatriación de decenas de criollos que, según denuncian, habrían sido reclutados bajo engaño para integrarse al ejército ruso.

Entre los casos figura el de Lorenzo García, de 32 años, cuya madre, Isabel Peguero, teme por su vida. Asegura que su hijo lo llevaron al frente de batalla sin conocer las verdaderas condiciones de su incorporación. La mujer, residente en Piedra Blanca de Haina, cuestionó la falta de respuestas de las autoridades dominicanas y rechazó las declaraciones del embajador ruso en el país, Alexey Victorovich Seredin, quien calificó de falsas las acusaciones sobre el reclutamiento engañoso.

Por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos criticó la actuación de la Cancillería y comparó estos casos. Los comparó con el seguimiento que recibió el del piloto dominicano Fabio Nicolás Espinal, detenido en Guinea-Conakri. Su representante, Carlos Sánchez, considera que los combatientes dominicanos en Rusia no han recibido la misma atención por pertenecer a sectores vulnerables.

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Ante esta situación, la organización anunció que acompañará a los familiares en una manifestación. Una manifestación frente a la Embajada de Rusia para exigir respuestas y acciones concretas sobre sus parientes.