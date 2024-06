Familiares de hombre que presuntamente se habría suicidado no creen versión y piden investigación

Santo Domingo.- Familiares de un hombre muerto en extrañas circunstancias piden a las autoridades profundizar en las investigaciones sobre el hecho.

Yomaicol Lebrón Vallejo, de 30 años, presuntamente se habría quitado la vida lanzándose desde el balcón de un cuarto piso en su vivienda. Hecho ocurrido en el residencial Shaddai, de la avenida Anacaona.

Parientes del occiso precisan que el joven sostuvo una discusión con su pareja, identificada como Viviana Gómez y que la misma narró a las autoridades que este la habría golpeado salvajemente hasta dejarla inconsciente y posteriormente se lanzó. Sin embargo, los familiares no creen esta versión, ya que, el joven se encontró desnudo. También apuntan que no se encontró laceraciones en sus manos, por lo que no creen la versión de que la haya golpeado.

Yan Lebrón, hermano de Yomaicol, precisó que su pariente tenía rasguños en la cara, golpes fuertes en la cabeza y moretones. Considera que los mismos no fueron propios de la caída.

Esperan que el departamento de Investigación de la Policía Nacional realice un levantamiento de las cámaras de seguridad en la zona, para ver si alguna pudo captar el hecho y de este modo, esclarecer el hecho.

Los restos del joven serán sepultados mañana miércoles en el Cementerio Cristo Salvador.