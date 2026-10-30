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Autopsia médico-legal: ¿Puede una familia negarse a que se realice?

Rosalba Ramos explicó que una autopsia médico legal ordenada por la autoridad competente no depende exclusivamente de la voluntad de los familiares. También abordó el registro de agresores sexuales contemplado en el nuevo Código Penal.

Rosa Reyes
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La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, magistrada Rosalba Ramos, explicó que la posibilidad de que una familia se oponga a una autopsia depende del tipo de procedimiento y de las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

Ramos distinguió entre la autopsia clínica, que se realiza con fines médicos y puede requerir el consentimiento familiar conforme a la normativa aplicable, y la autopsia médico-legal, que se practica cuando la muerte es violenta, accidental, sospechosa o de causa desconocida.

La magistrada aclaró que, cuando se trata de una autopsia médico-legal ordenada por la autoridad competente como parte de una investigación, su realización no depende exclusivamente de la voluntad de los familiares, por lo que su oposición no necesariamente puede impedirla.

Así lo explicó durante el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Este se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM, en su acostumbrada cápsula formativa.

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Ramos señaló que este procedimiento permite establecer la causa y el mecanismo de la muerte. Además, estimar el tiempo del fallecimiento e identificar lesiones, sustancias u otros hallazgos que puedan aportar información a una investigación.

No obstante, precisó que la autopsia por sí sola no determina quién es culpable de un hecho. Los resultados del médico forense deben valorarse junto con testimonios, videos, peritajes y otras evidencias.

La magistrada también destacó que el procedimiento debe respetar la dignidad de la persona fallecida. Lo correcto sería documentar correctamente y procurar la entrega oportuna del cuerpo a sus familiares una vez concluidas las diligencias necesarias.

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ETIQUETAS:Código PenalEsencialesRosalba Ramosagresores sexualesautopsia médico legal
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