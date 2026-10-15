Familia de “Lucifer” denuncia abuso policial y decide no velar sus restos

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Los familiares de Aneudy Santiago Cabrera, conocido como “Lucifer”, denunciaron un presunto exceso policial tras su muerte a tiros durante una intervención de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector Honduras, del Distrito Nacional.
Los parientes también decidieron no velar sus restos en el sector El Manguito. La familia reconoce que el hombre tenía conflictos y señalamientos relacionados con hechos delictivos, pero considera que la actuación de los agentes fue excesiva.
Durante una visita de CDN al cementerio Cristo Redentor, los familiares expresaron su inconformidad con lo ocurrido y anunciaron que acudirán ante los organismos correspondientes para presentar una denuncia formal.
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Familia de “Lucifer” acudirá a las autoridades
Janet Santiago Cabrera, pariente del fallecido, manifestó la posición de la familia frente a la actuación policial. Los allegados sostienen que, independientemente de los señalamientos contra Aneudy, se debe investigar cómo ocurrió su muerte.
Por esa razón, aseguraron que recurrirán a las instancias competentes para que el caso se examine.
¿Cómo murió Aneudy Santiago Cabrera?
Según las informaciones ofrecidas, Aneudy Santiago Cabrera lo interceptaron una patrulla del Dicrim en la antigua calle 12 del sector Honduras, donde era buscado por su presunta vinculación con múltiples robos y atracos.
Imágenes difundidas en las redes sociales muestran el momento en que varios agentes lo interceptan mientras caminaba por la vía. En la secuencia también se observa que, tras recibir disparos, lo trasladaron en la parte trasera de una patrulla policial.
La familia cuestiona las circunstancias de la intervención y pide que se esclarezcan los hechos.
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