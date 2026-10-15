Familia de “Lucifer” denuncia abuso policial y decide no velar sus restos

Los familiares de Aneudy Santiago Cabrera, conocido como “Lucifer”, denunciaron un presunto exceso policial tras su muerte a tiros durante una intervención de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector Honduras, del Distrito Nacional.

Los parientes también decidieron no velar sus restos en el sector El Manguito. La familia reconoce que el hombre tenía conflictos y señalamientos relacionados con hechos delictivos, pero considera que la actuación de los agentes fue excesiva.

Durante una visita de CDN al cementerio Cristo Redentor, los familiares expresaron su inconformidad con lo ocurrido y anunciaron que acudirán ante los organismos correspondientes para presentar una denuncia formal.