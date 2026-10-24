Familia de joven atropellada en Santiago pide al conductor entregarse

SANTIAGO,R.D-Familiares de Sara María Rodríguez Espinal, de 22 años, pidieron al conductor que la atropelló la noche del viernes que se entregue a las autoridades y responda por la muerte de la joven, quien perdió la vida tras ser impactada por un vehículo cuando se disponía a cruzar una vía en Santiago.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:40 de la noche, cuando la joven fue embestida por un vehículo que supuestamente transitaba con las luces apagadas en dirección al peaje de la Circunvalación Norte de Santiago.

Según la versión recibida, después de impactar a Rodríguez Espinal, el conductor continuó la marcha, pasó por el peaje y posteriormente huyó del lugar, sin detenerse para asistir a la víctima.

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Sara María era estudiante y trabajaba en la Farmacia La Ciénaga. Su muerte ha causado dolor entre sus familiares y allegados, quienes esperan que el responsable sea identificado y puesto a disposición de la justicia.

Ante lo ocurrido, la familia hizo un llamado al conductor para que se entregue voluntariamente a las autoridades y responda por el hecho. Asimismo, espera que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello y establecer las responsabilidades legales.