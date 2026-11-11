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SANTO DOMINGO.– Familiares y amigos de Arcenio Marte, quien murió atropellado en la avenida John F. Kennedy el pasado 22 de mayo, reclamaron a las autoridades esclarecer el accidente e identificar al conductor que habría escapado del lugar.

Los allegados de la víctima solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) ampliar las investigaciones para determinar responsabilidades y evitar que el presunto responsable permanezca en libertad.

Además, cuestionaron la explicación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que habría alegado que sus cámaras estaban apagadas el día del accidente, situación que, según consideran, dificulta el esclarecimiento del caso.

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Familiares y amigos de Arcenio Marte, quien murió atropellado en la avenida John F. Kennedy el pasado 22 de mayo

Cómo ocurrió el accidente en la Kennedy

El relato del accidente

De acuerdo con el relato de los familiares, Arcenio Marte conducía una motocicleta acompañado de Lesly Encarnación, quien viajaba como pasajera, cuando ambos fueron embestidos por una yipeta en la avenida John F. Kennedy.

Marte falleció como consecuencia del accidente, mientras que Encarnación sobrevivió y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

«No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo justicia. Que este caso no quede impune y que el culpable pague por sus hechos», expresó Josefina Adames, hermana de la víctima. Adames reiteró el llamado a las autoridades para que se realice una investigación transparente y se identifique al conductor involucrado en el accidente.

Denuncian que no hay detenidos por la tragedia

Preocupación por la falta de avances

Los familiares de Arcenio Marte expresaron su preocupación porque, hasta el momento, no se ha identificado al conductor involucrado ni se han producido detenciones relacionadas con el hecho.

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Por esta razón, reiteraron su llamado a las autoridades para que profundicen las investigaciones y ofrezcan respuestas sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Los parientes y amigos de la víctima insistieron en que esperan que el caso no quede impune y que el responsable sea identificado y llevado ante la justicia.