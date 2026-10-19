Familia busca a joven de 24 años desaparecido en Los Guaricanos

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Familiares solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar a Johanfry Alexander Escolástico, de 24 años, quien salió de su vivienda la noche del viernes y desde entonces se desconoce su paradero.
Según informó su madre, el joven reside junto a ella, su abuela y su hermana menor de edad en el sector Nueva Isabela, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, específicamente en la calle Tercera, esquina Mamá Tingó.
Al momento de salir de su hogar, Johanfry vestía un polo blanco, un pantalón jean claro y chancletas de goma casi negras.
Su madre explicó que el joven, quien tiene una condición del espectro autista, se encontraba molesto y deprimido luego de que le cuestionaran por una situación que describió como sencilla.
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La familia indicó que acudió a la Policía Nacional para reportar la desaparición, pero, según su versión, el reporte no procedió porque todavía no habían transcurrido 72 horas desde que se desconocía su paradero.
Ante la preocupación por su desaparición, sus familiares piden a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación que se comunique de inmediato a los siguientes números telefónicos:
Negrita (madre): 829-910-2745
Zoila (abuela): 849-564-5483
Priscila (tía): 829-557-8681
La familia agradece cualquier información que contribuya a encontrar a Johanfry y solicita compartir esta información para ampliar las posibilidades de localizarlo.
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