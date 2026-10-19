Familia busca a joven de 24 años desaparecido en Los Guaricanos

Familiares solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar a Johanfry Alexander Escolástico, de 24 años, quien salió de su vivienda la noche del viernes y desde entonces se desconoce su paradero.

Según informó su madre, el joven reside junto a ella, su abuela y su hermana menor de edad en el sector Nueva Isabela, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, específicamente en la calle Tercera, esquina Mamá Tingó.

Al momento de salir de su hogar, Johanfry vestía un polo blanco, un pantalón jean claro y chancletas de goma casi negras.

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Su madre explicó que el joven, quien tiene una condición del espectro autista, se encontraba molesto y deprimido luego de que le cuestionaran por una situación que describió como sencilla.