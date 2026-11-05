Fallece Rafael Reyes, rector de la Universidad Nacional Evangélica

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El rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), Rafael Reyes Reyes, falleció este jueves a causa de un infarto, dejando una extensa trayectoria vinculada a la educación superior en República Dominicana.
El doctor Reyes ocupó diversas posiciones académicas y administrativas en la UNEV y otras instituciones educativas del país, donde contribuyó a la formación de profesionales y al desarrollo de la enseñanza universitaria.
Rafael Reyes dedicó su carrera a la educación superior
Rafael Reyes contaba con formación profesional en Contabilidad, Administración y Derecho. Además, realizó estudios de maestría, doctorado y posdoctorado en Educación Superior.
En la Universidad Nacional Evangélica desempeñó diferentes funciones a lo largo de su carrera. Entre ellas, fue catedrático, director de Registro, decano de la Facultad de Desarrollo Empresarial y director del Recinto Santiago.
También ocupó los cargos de vicerrector administrativo y director de Postgrado de la UNEV en Santiago.
Su trayectoria en otras instituciones educativas
Fuera de la UNEV, Reyes ejerció como director administrativo y académico del Instituto Evangélico.
Asimismo, impartió docencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde contribuyó a la formación académica de estudiantes universitarios.
Su experiencia también incluyó la capacitación de docentes, mediante talleres de formación impartidos para las editoriales Santillana y SUSAETA.
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