Fallece Rafael Reyes, rector de la Universidad Nacional Evangélica

El rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), Rafael Reyes Reyes, falleció este jueves a causa de un infarto, dejando una extensa trayectoria vinculada a la educación superior en República Dominicana.

El doctor Reyes ocupó diversas posiciones académicas y administrativas en la UNEV y otras instituciones educativas del país, donde contribuyó a la formación de profesionales y al desarrollo de la enseñanza universitaria.

Rafael Reyes dedicó su carrera a la educación superior

Rafael Reyes contaba con formación profesional en Contabilidad, Administración y Derecho. Además, realizó estudios de maestría, doctorado y posdoctorado en Educación Superior.

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En la Universidad Nacional Evangélica desempeñó diferentes funciones a lo largo de su carrera. Entre ellas, fue catedrático, director de Registro, decano de la Facultad de Desarrollo Empresarial y director del Recinto Santiago.

También ocupó los cargos de vicerrector administrativo y director de Postgrado de la UNEV en Santiago.

Su trayectoria en otras instituciones educativas

Fuera de la UNEV, Reyes ejerció como director administrativo y académico del Instituto Evangélico.

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Asimismo, impartió docencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde contribuyó a la formación académica de estudiantes universitarios.

Su experiencia también incluyó la capacitación de docentes, mediante talleres de formación impartidos para las editoriales Santillana y SUSAETA.