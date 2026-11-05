 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Fallece Rafael Reyes, rector de la Universidad Nacional Evangélica

El rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), Rafael Reyes Reyes, falleció este jueves a causa de un infarto, dejando una extensa trayectoria vinculada a la educación superior en República Dominicana. El doctor Reyes ocupó diversas posiciones académicas y administrativas en la UNEV y otras instituciones educativas del país, donde contribuyó a la formación de […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
El académico murió este jueves a causa de un infarto; desarrolló una amplia trayectoria en la educación superior dominicana.
El académico murió este jueves a causa de un infarto; desarrolló una amplia trayectoria en la educación superior dominicana.
¿Quieres resumir esta noticia?

El rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), Rafael Reyes Reyes, falleció este jueves a causa de un infarto, dejando una extensa trayectoria vinculada a la educación superior en República Dominicana.

El doctor Reyes ocupó diversas posiciones académicas y administrativas en la UNEV y otras instituciones educativas del país, donde contribuyó a la formación de profesionales y al desarrollo de la enseñanza universitaria.

Rafael Reyes dedicó su carrera a la educación superior

Rafael Reyes contaba con formación profesional en Contabilidad, Administración y Derecho. Además, realizó estudios de maestría, doctorado y posdoctorado en Educación Superior.

En la Universidad Nacional Evangélica desempeñó diferentes funciones a lo largo de su carrera. Entre ellas, fue catedrático, director de Registro, decano de la Facultad de Desarrollo Empresarial y director del Recinto Santiago.

También ocupó los cargos de vicerrector administrativo y director de Postgrado de la UNEV en Santiago.

Su trayectoria en otras instituciones educativas

Fuera de la UNEV, Reyes ejerció como director administrativo y académico del Instituto Evangélico.

Asimismo, impartió docencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde contribuyó a la formación académica de estudiantes universitarios.

Su experiencia también incluyó la capacitación de docentes, mediante talleres de formación impartidos para las editoriales Santillana y SUSAETA.

Te puede interesar

  1. RegionalesMujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
  2. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
  3. República DominicanaBase Aérea San Isidro ampliará pista para recibir aviones más grandes
  4. República DominicanaAbogada advierte sobre multas y prisión por incumplir la facturación electrónica
  5. República DominicanaAumento de combustibles premium genera quejas entre conductores
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:UNEVRectordestacada3Rafael Reyes Reyes
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS