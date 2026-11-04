Fallece padre del humorista Miguel Céspedes

El humorista dominicano Miguel Céspedes anunció el fallecimiento de su padre, Simeón Céspedes, a quien despidió con un emotivo mensaje en redes sociales, cargado de amor, gratitud y tristeza.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el comediante manifestó que esta nueva pérdida representa otro duro golpe emocional, luego de haber enfrentado anteriormente la muerte de su madre.

“Mi corazón vuelve a experimentar el dolor de una ausencia. Primero fue la partida de mi madre y ahora me toca despedir a mi padre”, escribió el artista.

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El humorista dominicano Miguel Céspedes anunció el fallecimiento de su padre, Simeón Céspedes

Miguel Céspedes recuerda las enseñanzas de su padre

En su mensaje, Miguel Céspedes recordó los momentos compartidos con su progenitor, especialmente las conversaciones, las risas y las enseñanzas que marcaron su vida.

El humorista expresó que, aunque la partida de su padre deja un profundo vacío, conservará en su corazón los recuerdos y las experiencias vividas juntos.

“Me quedo con todo lo que vivimos, con cada momento compartido, con nuestras conversaciones, con las risas y, sobre todo, con cada una de tus enseñanzas. Gracias, viejo, por tanto. Tu recuerdo vivirá siempre en mí”, manifestó.

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Asimismo, el artista destacó que su fe cristiana constituye una fuente de fortaleza para afrontar este difícil momento.

En ese sentido, citó el pasaje bíblico de Hechos 16:31: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”.

“Descansa en paz, viejo querido. Que Dios te reciba en sus brazos y me conceda la fortaleza necesaria para sobrellevar este dolor. Te amaré siempre, papá”, expresó.

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¿Dónde serán las honras fúnebres del padre de Miguel Céspedes?

Los restos de Simeón Céspedes serán velados en la Funeraria de Los Santos, ubicada en la calle Cabral número 22, en Las Matas de Farfán.

El sepelio está previsto para este jueves 5 de noviembre de 2026, a las 10:00 de la mañana, en el Cementerio Municipal de Carrera de Yeguas.