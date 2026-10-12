Fallece el veterano periodista Freddy Sandoval

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Santo Domingo.- El periodista Freddy Sandoval falleció este domingo, según confirmo CDN con compañeros de equipo periodístico del comunicador.
El veterano periodista era integrante del programa de televisión Hoy Mismo, que se transmite cada mañana por Color Visión.
Por el momento no se tiene los detalles sobre su fallecimiento.
Freddy Sandoval fue un reconocido periodista, comunicador, comentarista y analista político de la República Dominicana, de amplia y respetada trayectoria en la prensa escrita, la radio y la televisión nacional.
Comenzó su ejercicio periodístico en la etapa posterior al ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, formándose en la práctica reporteril directa en las redacciones dominicanas.
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