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Fallece esposa del periodista Persio Maldonado

El presidente de la República, Luis Abinader, confirmó este miércoles en horas de la mañana el fallecimiento de Cosette Bonnelly, la esposa del periodista Persio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario. La información la confirmó el mandatario durante una actividad oficial relacionada con las obras ejecutadas con los fondos del acuerdo con Aerodom, constató […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Doña Cosette y Persio Maldonado. (Foto de archivo)
Doña Cosette y Persio Maldonado. (Foto de archivo)
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El presidente de la República, Luis Abinader, confirmó este miércoles en horas de la mañana el fallecimiento de Cosette Bonnelly, la esposa del periodista Persio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario.

La información la confirmó el mandatario durante una actividad oficial relacionada con las obras ejecutadas con los fondos del acuerdo con Aerodom, constató CDN.

El mandatario explicó que Persio Maldonado, quien participaba en el encuentro, tuvo que retirarse tras conocer el fallecimiento de su esposa.

Abinader expresó sus condolencias al periodista y a sus familiares, al tiempo que señaló que tenía conocimiento de la delicada situación de salud que atravesaba Bonnelly. “Así que lo sentimos mucho y queremos penosamente dar esa información”, manifestó el jefe de Estado.

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