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La comunicación de Santiago está de luto tras el fallecimiento del reconocido locutor y presentador de televisión Alejandro Sánchez, popularmente conocido como “El Feo Nuclear”.
Sánchez fue una figura destacada de la comunicación santiaguera, especialmente por su participación en el programa televisivo “Santiago en Coche”, con el que dejó una huella entre los televidentes y colegas del sector.
Sus restos serán expuestos este lunes a las 11:00 de la mañana en la funeraria Blandino de Santiago, donde familiares, amigos y compañeros de la comunicación podrán darle el último adiós.
Su fallecimiento ha provocado pesar entre quienes compartieron con él en el ámbito profesional y personal.
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