¡A ley de días! Facturación electrónica sigue siendo un reto para los colmados

La Central Nacional de Detallistas Unidos solicitó a la DGII ampliar el plazo que vence el 15 de noviembre, debido a las dificultades tecnológicas y económicas que enfrentan los pequeños negocios.

A pocos días de vencer el plazo para incorporarse al sistema de facturación electrónica, los colmados y pequeños comercios de República Dominicana enfrentan dificultades para cumplir con la disposición. Ante esta situación, la Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) solicitó al Gobierno una nueva prórroga.

La organización pidió al presidente Luis Abinader y al director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, extender el período establecido para que estos establecimientos puedan adaptarse al nuevo sistema tributario.

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El plazo fijado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) vence el próximo 15 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, los pequeños contribuyentes, microempresas y negocios no clasificados deberán estar incorporados a la facturación electrónica.

Colmados enfrentan dificultades para adoptar el sistema

Ricardo Rosario, presidente de la CNDU, explicó que miles de pequeños establecimientos todavía enfrentan obstáculos tecnológicos, logísticos y de personal que dificultan su incorporación al sistema.

El dirigente señaló que, aunque se han realizado jornadas de orientación junto a empresas especializadas, todavía es reducido el número de pequeños negocios inscritos.

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Por esa razón, considera necesario establecer condiciones que permitan una transición gradual hacia la digitalización tributaria, tomando en cuenta las capacidades económicas y operativas de los colmados.

Falta de equipos y capacitación entre los principales obstáculos

Los colmados representan uno de los principales canales de comercio minorista del país. Estos establecimientos tienen una presencia importante en barrios y comunidades, donde funcionan como puntos de abastecimiento de productos básicos.

Sin embargo, muchos operan con estructuras administrativas pequeñas y recursos tecnológicos limitados.

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Entre las dificultades identificadas por el sector figuran:

La falta de equipos informáticos adecuados.

El acceso limitado a herramientas digitales.

La necesidad de capacitar al personal.

Los costos relacionados con la instalación y el uso de nuevos sistemas de facturación.

La CNDU entiende que estos factores deben considerarse al establecer los plazos y mecanismos para implementar la facturación electrónica.

¿Hasta cuándo tienen plazo los pequeños negocios?

La DGII estableció que los pequeños contribuyentes, microempresas y negocios no clasificados tienen hasta el 15 de noviembre de 2026 para completar su incorporación al sistema.

Mientras tanto, los grandes contribuyentes locales y medianos ya están obligados a emitir comprobantes fiscales electrónicos desde el 1 de noviembre.

La facturación electrónica forma parte de la aplicación de la Ley 32-23 y busca modernizar los procesos tributarios. No obstante, la solicitud de la CNDU pone sobre la mesa las dificultades que enfrentan los pequeños comercios para cumplir con la transformación digital dentro del plazo establecido.