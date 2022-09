Exsenador César Díaz Filpo y su esposa creen asaltantes querían «amedrentarlos o dar un mensaje»

Santo Domingo, RD.- El exsenador César Díaz Filpo y su esposa la actual senadora de Azua, Lía Díaz dijeron este jueves no creer en que el caso de asalto en su contra sea coincidencia y que muy por el contrario parece un intento de «amedrentamiento o dar un mensaje».

En una entrevista a CDN, la pareja abogó por que se mejore la seguridad ciudadana y destacaron el sospechoso hecho de que sus atacantes exigían que le dieran acceso a una caja fuerte, que en realidad no existe, sin intención de llevarse otras cosas de valor.

“Ellos se enfocaron en decir que le busquen la caja de seguridad, nosotros le decíamos que no teníamos caja de seguridad, le enseñamos prenda y relojes y ellos decían no querer eso. Quizás esto sea una cosa de distracción para que no no percatemos del objetivo real que era la amedrentación”, aseguró César Díaz Filpo.