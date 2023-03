Expresidente del Colegio Médico denuncia atropello de la Policía Nacional

El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Enriquillo Matos, denunció que más de 10 agentes de la Policía Nacional lo atropellaron este sábado cuando le impidieron transitar libremente. Precisó que el hecho sucedió mientras se encontraba frente una estación de combustible en la avenida Winston Churchill en la capital de la República Dominicana.

Matos informó que se encontraba sólo en el lugar a la espera de una amiga para abordar su vehículo. Allí, relata, se presentó un contingente policial que lo empujó, lo agarró por los brazos y lo trasladó forzosamente hacía otro establecimiento comercial donde lo obligaron bajo advertencias a retirarse.

El expresidente del CMD, dijo que la acción en su contra constituye una violación flagrante al derecho fundamental que le asiste a todos los dominicanos de transitar libremente por las calles del país. Asimismo, una muestra del grado de intolerancia de las actuales autoridades.

«Me dijeron que yo no podía estar ahí porque yo representaba un peligro. Yo no representaba ningún peligro. Todo el mundo en este país conoce mi comportamiento. Acudí al lugar con la intención de participar en una protesta pacífica por el alto costo de la vida impedida por la Policía. Estaba sólo cuando me atropellaron y vulneraron mi dignidad», manifestó el expresidente del CMD.

Precisó que el video que circula en las redes sociales no recoge los empujones del inicio de la agresión. Tampoco el momento en el que un oficial de grado superior ordenaba con agresividad que lo quitaran del lugar.

“Siento mucha vergüenza de que el estado de derecho no se esté respetando en la República Dominicana y que nos estemos retrotrayendo a 40 años atrás, cuando no se respetaba los derechos fundamentales de los ciudadanos”, puntualizó el médico internista.