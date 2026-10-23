Expo ANPRAS 2026 celebra 12 años capacitando e invirtiendo en vías

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.– Con gran éxito la Asociación Nacional de Productores de Asfalto (ANPRAS) inició Expo ANPRAS 2026, la Segunda Feria de Equipos Pesados, llevada a cabo en Vistas Golf & Country Club, Santo Domingo Oeste.
El encuentro reunió a empresas, fabricantes, profesionales, autoridades y público general, con el propósito de promover la actualización técnica, la innovación, las oportunidades comerciales y el desarrollo de la infraestructura vial dominicana.
Con la feria se conmemora el XII Aniversario de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto (ANPRAS).
El señor Antonio Dell’Ermo, presidente de la ANPRAS, dio las palabras de bienvenida y agradeció a los presentes, destacando los aportes de la organización al desarrollo del país.
Entrega de reonocimientos
Durante el evento la directiva de la ANPRAS entregó reconocimientos a distinguidas personalidades por sus destacadas trayectorias de servicios y valiosos aportes al desarrollo del sector y el fortalecimiento de la infraestructura vial de la República Dominicana. Entre ellas están:
- Guillermo Ascensio
- José Miguel Ureña
- Ricardo Fondeur
- Pedro Esteva
- Jorge Herrera Pavón
- Hostos RiZIK
- Eduardo Estrella
- Jean Luis Rodríguez
Jean Luis Rodríguez, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, dio los gracias en nombre de todos los homenajeados.
En la feria que termina el domingo 25 de octubre, ANPRAS desarrollará, junto al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), una nueva edición de su programa de formación especializada.
En la clausura de la actividad se seleccionarán, mediante sorteo digital, 25 beneficiarios de becas completas para el Diplomado en Construcción y Control de Calidad de Pavimentos Asfálticos, entre los postulantes que cumplan los requisitos establecidos y se encuentren presentes.
Estas becas ya están garantizadas y la asociación aspira a ampliar su alcance mediante los fondos recaudados durante la Expo ANPRAS 2026.
Líneas definanciamientos
Asimismo, el Banco de Reservas (Banreservas) destinará una línea de financiamiento de hasta RD$3,000 millones para facilitar la adquisición de equipos pesados, con condiciones de tasas preferenciales durante la feria. Los interesados podrán presentar sus solicitudes, sujetas a los procesos de evaluación y aprobación crediticia de la entidad financiera. Esta iniciativa busca contribuir a la modernización de los equipos y al fortalecimiento de la capacidad operativa de las empresas del sector.
La programación incluye un congreso de acceso gratuito, con conferencias impartidas por especialistas internacionales, así como una exposición comercial de maquinarias, equipos y soluciones tecnológicas. Como incentivo adicional a la actualización profesional, ANPRAS sorteará tres viajes para acompañar a su delegación a World of Asphalt 2027, feria internacional y conferencia especializada que tendrá lugar del 15 al 17 de marzo 2027 en Nueva Orleans, Estados Unidos.
Los premios incluirán boleto aéreo, hospedaje y acceso al evento, conforme a las bases de participación.
«Cumplir doce años representa una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la calidad de la infraestructura vial dominicana. Desde ANPRAS entendemos que el desarrollo del sector requiere profesionales cada vez mejor preparados, acceso a nuevas tecnologías y oportunidades que fortalezcan a nuestras empresas. Expo ANPRAS refleja esa visión y nuestra apuesta por el futuro de la industria», expresó Antonio Dell´Ermo, presidente de ANPRAS.
Cabe destacar que mañana sábado 24 se celebrará un Torneo de Golf
La feria cuenta además con espacios de entretenimiento familiar y una zona infantil. La jornada de clausura incluirá el anuncio de los beneficiarios de las becas y los viajes internacionales, seguido de una presentación artística especial.
Con esta iniciativa, ANPRAS reafirma su compromiso de conectar la formación técnica, la inversión y la innovación con el crecimiento sostenible de la infraestructura vial del país.
Te puede interesar
- Investigan muerte de niño de 4 años en colegio de Los Alcarrizos
- RD fortalece su presencia internacional en el congreso RECLA 2026 en México
- ADEINAPE presenta su nueva directiva para el período 2026-2028
- Constitución dominicana: 40 reformas en 182 años de historia
- Condenan a 40 y 20 años a asesinos de taxista en La Vega