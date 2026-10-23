Expo ANPRAS 2026 celebra 12 años capacitando e invirtiendo en vías

Santo Domingo, RD.– Con gran éxito la Asociación Nacional de Productores de Asfalto (ANPRAS) inició Expo ANPRAS 2026, la Segunda Feria de Equipos Pesados, llevada a cabo en Vistas Golf & Country Club, Santo Domingo Oeste.

El encuentro reunió a empresas, fabricantes, profesionales, autoridades y público general, con el propósito de promover la actualización técnica, la innovación, las oportunidades comerciales y el desarrollo de la infraestructura vial dominicana.

Con la feria se conmemora el XII Aniversario de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto (ANPRAS).

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El señor Antonio Dell’Ermo, presidente de la ANPRAS, dio las palabras de bienvenida y agradeció a los presentes, destacando los aportes de la organización al desarrollo del país.

Entrega de reonocimientos

Durante el evento la directiva de la ANPRAS entregó reconocimientos a distinguidas personalidades por sus destacadas trayectorias de servicios y valiosos aportes al desarrollo del sector y el fortalecimiento de la infraestructura vial de la República Dominicana. Entre ellas están:

Guillermo Ascensio José Miguel Ureña Ricardo Fondeur Pedro Esteva Jorge Herrera Pavón Hostos RiZIK Eduardo Estrella Jean Luis Rodríguez

Jean Luis Rodríguez, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, dio los gracias en nombre de todos los homenajeados.

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En la feria que termina el domingo 25 de octubre, ANPRAS desarrollará, junto al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), una nueva edición de su programa de formación especializada.

En la clausura de la actividad se seleccionarán, mediante sorteo digital, 25 beneficiarios de becas completas para el Diplomado en Construcción y Control de Calidad de Pavimentos Asfálticos, entre los postulantes que cumplan los requisitos establecidos y se encuentren presentes.

Estas becas ya están garantizadas y la asociación aspira a ampliar su alcance mediante los fondos recaudados durante la Expo ANPRAS 2026.

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Líneas definanciamientos

Asimismo, el Banco de Reservas (Banreservas) destinará una línea de financiamiento de hasta RD$3,000 millones para facilitar la adquisición de equipos pesados, con condiciones de tasas preferenciales durante la feria. Los interesados podrán presentar sus solicitudes, sujetas a los procesos de evaluación y aprobación crediticia de la entidad financiera. Esta iniciativa busca contribuir a la modernización de los equipos y al fortalecimiento de la capacidad operativa de las empresas del sector.