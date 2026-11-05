Expertos apoyan revisión vehicular, pero advierten retos para aplicarla

El anuncio del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de implementar la revisión técnica vehicular en el primer trimestre de 2027 genera respaldo, pero también dudas sobre su ejecución. Representantes del transporte y especialistas consideran necesaria la medida para mejorar la seguridad en las calles.

La revisión técnica vehicular se haría con más rigurosidad. Expertos en el tema vial advierten que parte de la flota está deteriorada y muchos vehículos podrían reprobar.

Está revisión se trata de un chequeo mecánico en talleres certificados, donde se evaluarán frenos, luces, neumáticos y otros componentes.

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De su lado, el diputado Tobías Crespo recuerda que la inspección es un mandato de la Ley 63-17. Pero duda de que esté lista en el plazo anunciado.

El director del Intrant, Juan Manuel Méndez, anunció que la revisión técnica vehicular comenzará a implementarse en el primer trimestre de 2027. La medida busca verificar las condiciones de los vehículos y evitar que circulen aquellos que representen un riesgo para la seguridad vial.