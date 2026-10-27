Experto propone cambios para responsabilidad penal empresarial

El abogado y consultor en cumplimiento penal, Babaji Cruz Peñaló, propuso al Senado acompañar cualquier extensión del plazo para aplicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas con cambios legales que garanticen su implementación efectiva.

En una comunicación dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, advirtió que otorgar otros 24 meses sin resolver las ambigüedades legales podría generar nuevas prórrogas sin que empresas y autoridades estén preparadas.

Entre sus propuestas figuran definir los delitos atribuibles a las empresas, establecer criterios públicos para evaluar los programas de compliance, armonizar las leyes especiales y crear un registro nacional de peritos en cumplimiento penal.

Publicidad

También planteó precisar la carga de la prueba, proteger la información durante las investigaciones y establecer reglas procesales específicas para las personas jurídicas imputadas.

Cruz Peñaló consideró que una eventual prórroga debe incluir plazos, responsabilidades, capacitación para fiscales y jueces e informes públicos sobre los avances.

«El tiempo no es el problema. El problema es que lleguemos igual: sin prepararnos ni ocuparnos», expresó el especialista, al insistir en que la extensión debe servir para resolver las incertidumbres legales y garantizar la seguridad jurídica.