Exdiputada por San José de Ocoa renuncia al PRD

Santo Domingo.- Tras años de militancia en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la exdiputada de la provincia San José de Ocoa, Esther Minyety, renunció a esa organización política.

Minyety expresó que su renuncia se debe a que hace tiempo que esa organización se alejó de los principios que la acercaban al pueblo y a las causas nobles.

“Yo nací en el PRD y toda mi vida he sido perredeísta porque mis ideales son los ideales de Peña Gómez, por lo que he sido parte del PRD por casi 50 años ya que desde adolescente me integré al partido, desde donde tuve el honor de ser diputada al Congreso Nacional. En este momento entiendo que el PRD se ha distanciado de esas ideas y de ese legado peñagomista”.