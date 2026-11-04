Excónsul haitiano plantea integrar soldados salvadoreños a Fuerza de Supresión

Santo Domingo, República Dominicana.- El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, planteó este miércoles que los soldados salvadoreños enviados a territorio haitiano se integren a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, redefina los objetivos de su misión para fortalecer la lucha contra las bandas criminales.

Paraison consideró que, tras la desaparición de cuatro salvadoreños que colaboraban en Haití, es necesario replantear el propósito de la presencia de ese personal y establecer nuevas directrices que permitan coordinar sus operaciones con las demás fuerzas desplegadas en el país.

«Ya no se trata de una misión de rescate. Ahora lo que hace falta es que el presidente Bukele redefina los objetivos del acompañamiento y de la presencia de los soldados en Haití», expresó ante la pregunta de periodistas dominicanos.

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El exdiplomático explicó que Bukele manifestó desde marzo de 2024 su disposición de ayudar a Haití a enfrentar la crisis de seguridad. Precisó que los cuatro salvadoreños desaparecidos eran técnicos y no soldados de combate.

A su juicio

A su juicio, lo más conveniente sería que los militares salvadoreños se incorporen a la Fuerza de Supresión de Pandillas. Esto debido a la simpatía que, según afirmó, tienen tanto los soldados de ese país como el propio Bukele entre la población haitiana.

Entiende que esa integración contribuiría a fortalecer la misión internacional y la estrategia del Gobierno haitiano para enfrentar a las organizaciones criminales.

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Paraison también advirtió sobre la necesidad de evitar contradicciones entre las distintas fuerzas que operan en Haití. Por lo que consideró que el Gobierno central debe coordinar las acciones y establecer las directrices para las operaciones de seguridad.

En ese sentido, valoró la actuación del primer ministro haitiano, quien, según dijo, debe desempeñar un papel de coordinación. Esto para evitar lo que calificó como una «cacofonía» entre los contingentes que respaldan al Gobierno y a la fuerza internacional.