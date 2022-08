Ex ministra consejera en Italia, Elizabeth Llauger, es propietaria de Hotel Caribe, empresa imputada en red de prostitución

Santo Domingo, R.D.-La doctora Elizabeth Llauger de Salazar, ex ministra consejera del Consulado Dominicano en Italia en uno de los gobiernos de Leonel Fernández, es la propietaria del Hotel Caribe. Empresa imputada en la red de prostitución desmantelada en la Operación Cattleya.

Llauger es esposa del ex dirigente reformista y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Humberto Salazar. El político ocupó varias direcciones en la gestión de Fernández; que incluyeron El Consejo Nacional del Sida (CONAVIHSIDA), y el Consejo de Reforma del Sector Salud (CRESS).

Durante los allanamientos a los hoteles donde operaba la red de prostitución, Llauger de Salazar informó a los periodistas que se enteró del allanamiento a su hotel por los medios de comunicación.

Al momento, Llauger dijo que estaba en reposo absoluto por una cirugía que se había hecho en la cara. Y defendió que rentaba habitaciones amueblada, pero no se enteraba de lo que ocurre en su interior.

“Vive mucha gente, 10 o 12 personas, y no sabemos qué pasa. Me preocupa por el tema de que a veces entrar y colocan, yo no sé. Nosotros alquilamos apartamentos amueblados, hay una depuración económica de los clientes, pero no lo sé”, dijo Llauger durante allanamiento al Hotel Caribe.

Foto colgada en la cuenta de Instagram del doctor Salazar del año 2014, junto a su esposa Elizabeth Llauger de Salazar

Hotel Caribe en operación Cattleya

Según el documento acusatorio del Ministerio Público, el Hotel Caribe es una de las sedes donde eran alojadas las víctimas. En el lugar residían y recibían los clientes para ofrecer servicios de sexo oral y vaginal.

“Investigadores bajo reservas pudieron comprobar que en el Hotel Caribe, ubicado en el sector Gazcue, Distrito Nacional, la organización criminal de explotación sexual tenía alojada más o menos unas 25 víctimas; cuyo servicio sexual es ofrecido a un costo de ciento veinticinco dólares americanos (US$125) por una hora; dentro de esas víctimas que están siendo explotadas se encuentran las nombradas Julieta, Marcel y Ximena, entre otras”, explica la acusación.

Cuando se refiere al imputado Carlos Jhonatan Walwyn Campusano alias Carlos, indica que el “tratante integrante de la red criminal, quien se desempeña como presentador, promotor, transportista y custodia de las víctimas, identificado dentro del Hotel Oscar Inn como presentador por una de las víctimas (LNBP), con sede de operación principal en el Hotel Oscar Inn y el Hotel Caribe.

Hasta el momento, Llauger de Salazar no se encuentra imputada como persona física en el expediente de la operación Cattleya, pero el Hotel Caribe, como persona jurídica sí.