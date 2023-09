San Francisco de Macorís, RD.- El Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel protagonizó este martes una protesta frente al liceo Ercilia Pepín de San Francisco de Macorís, exigiendo a las autoridades iniciar las clases de manera presencial.

Los manifestantes explicaron que de manera virtual, como actualmente están recibiendo la docencia, hay estudiantes que no han podido recibir el pan de la enseñanza, en virtud de que no tienen las condiciones por no disponer de un dispositivo móvil o el servicio de internet en sus hogares.

Los estudiantes se enfrentaron con oficiales de la Policía Nacional, mientras quemaban neumáticos y lanzaban desechos en la vía.