Estudiantes de Unibe presentan edición de Mercadexpo por sus 35 años

Santo Domingo, República Dominicana. La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (Unibe), junto a sus estudiantes, presentó oficialmente Mercadexpo 2026, una edición especial que conmemora los 35 años de este congreso internacional de mercadeo y destaca su trayectoria, evolución e impacto en el sector.

La actividad reunió a profesionales del marketing, docentes y personalidades del ámbito social dominicano, quienes participaron en el lanzamiento de esta iniciativa académica, que busca resaltar la importancia de la innovación, las nuevas tendencias y el desarrollo de estrategias de mercadeo en un entorno empresarial cada vez más dinámico.

A través de esta edición, los organizadores celebran más de tres décadas de aportes a la formación de profesionales. También, al intercambio de conocimientos entre estudiantes, expertos y representantes de distintos sectores.