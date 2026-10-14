Estudiantes de Unibe presentan edición de Mercadexpo por sus 35 años

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Santo Domingo, República Dominicana. La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (Unibe), junto a sus estudiantes, presentó oficialmente Mercadexpo 2026, una edición especial que conmemora los 35 años de este congreso internacional de mercadeo y destaca su trayectoria, evolución e impacto en el sector.
La actividad reunió a profesionales del marketing, docentes y personalidades del ámbito social dominicano, quienes participaron en el lanzamiento de esta iniciativa académica, que busca resaltar la importancia de la innovación, las nuevas tendencias y el desarrollo de estrategias de mercadeo en un entorno empresarial cada vez más dinámico.
A través de esta edición, los organizadores celebran más de tres décadas de aportes a la formación de profesionales. También, al intercambio de conocimientos entre estudiantes, expertos y representantes de distintos sectores.
Notas relacionadas
Mercadexpo se ha consolidado como un espacio de aprendizaje y conexión en el ámbito del mercadeo. Promoviendo el acercamiento entre la academia y el sector empresarial. Así como el análisis de los cambios que transforman la comunicación, las marcas y las estrategias comerciales.
La edición de 2026 representa una oportunidad para reconocer el recorrido del congreso y su contribución a la formación de nuevas generaciones de profesionales. En un contexto marcado por la transformación digital y la evolución constante de las preferencias de los consumidores.
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