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Estudiantes de Unibe presentan edición de Mercadexpo por sus 35 años

La actividad reunió a profesionales del marketing, docentes y personalidades del ámbito social dominicano, quienes participaron en el lanzamiento de esta iniciativa académica, que busca resaltar la importancia de la innovación, las nuevas tendencias y el desarrollo de estrategias de mercadeo en un entorno empresarial cada vez más dinámico.

Noemy Vicioso
Estudiantes de Unibe presentan edición de Mercadexpo por sus 35 años
Estudiantes de Unibe presentan edición de Mercadexpo por sus 35 años
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Santo Domingo, República Dominicana. La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (Unibe), junto a sus estudiantes, presentó oficialmente Mercadexpo 2026, una edición especial que conmemora los 35 años de este congreso internacional de mercadeo y destaca su trayectoria, evolución e impacto en el sector.

La actividad reunió a profesionales del marketing, docentes y personalidades del ámbito social dominicano, quienes participaron en el lanzamiento de esta iniciativa académica, que busca resaltar la importancia de la innovación, las nuevas tendencias y el desarrollo de estrategias de mercadeo en un entorno empresarial cada vez más dinámico.

A través de esta edición, los organizadores celebran más de tres décadas de aportes a la formación de profesionales. También, al intercambio de conocimientos entre estudiantes, expertos y representantes de distintos sectores.

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Mercadexpo se ha consolidado como un espacio de aprendizaje y conexión en el ámbito del mercadeo. Promoviendo el acercamiento entre la academia y el sector empresarial. Así como el análisis de los cambios que transforman la comunicación, las marcas y las estrategias comerciales.

La edición de 2026 representa una oportunidad para reconocer el recorrido del congreso y su contribución a la formación de nuevas generaciones de profesionales. En un contexto marcado por la transformación digital y la evolución constante de las preferencias de los consumidores.

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