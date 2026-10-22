¡Esto podría pasarte si no renuevas tu cédula antes de la fecha límite!

¿Todavía no has renovado tu cédula? La Junta Central Electoral (JCE) estableció el 31 de marzo de 2027 como fecha límite para que los ciudadanos dominicanos actualicen su documento de identidad y electoral.

A partir del 1 de abril de 2027, la cédula del formato anterior dejará de tener validez, por lo que quienes no hayan realizado el cambio podrían enfrentar inconvenientes al momento de utilizarla en trámites que requieran un documento vigente.

La cédula es necesaria para identificarse y realizar diversas gestiones, tanto personales como administrativas. Por eso, la renovación dentro del plazo establecido es importante para evitar contratiempos.

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La JCE informó que, desde el 28 de agosto de 2026, los ciudadanos pueden renovar el documento sin importar el mes de su cumpleaños. Esto permite que quienes todavía no han iniciado el proceso puedan hacerlo sin esperar la fecha correspondiente a su nacimiento.

En el caso de los dominicanos residentes en el exterior, el calendario contempla un plazo de renovación hasta enero de 2028.

Ante esta disposición, se recomienda a la población consultar las orientaciones oficiales de la JCE y verificar los detalles del proceso para obtener la nueva cédula antes de que venza el plazo.

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Los ciudadanos pueden encontrar más información en el portal oficial: https://nuevacedula.jce.gob.do/preguntas-frecuentes.