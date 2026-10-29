¿Tienes multas sin pagar? Esto debes hacer antes de renovar el marbete

SANTO DOMINGO.– Los conductores que tengan multas de tránsito activas sin pagar pueden enfrentar impedimentos para renovar el marbete de sus vehículos, por lo que las autoridades recomiendan verificar su estatus y regularizar cualquier deuda antes de realizar el trámite.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) explica en su portal oficial que las sanciones pendientes pueden impedir, además, renovar la licencia de conducir, realizar trámites relacionados con la placa, obtener la inspección técnica vehicular, contratar seguros de vehículos y efectuar el traspaso de una propiedad vehicular.

La disposición está vinculada con la Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) mantiene habilitado el proceso de renovación del marbete 2026-2027 desde este jueves 29 de octubre hasta el 31 de enero de 2027, sin recargos durante el plazo establecido.

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¿Qué deben hacer los conductores antes de pagar el marbete?

Las personas que sospechen que tienen infracciones pendientes pueden seguir estos pasos para verificar su situación y gestionar el pago:

1. Consultar si tienen multas pendientes

Los conductores pueden revisar las infracciones registradas a su nombre a través del servicio de consulta de la Procuraduría General de la República o desde el portal de la Digesett.

Consulta oficial:

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Portal de servicios de la Procuraduría

Consulta de infracciones de la Digesett

El usuario debe tener a mano su número de cédula.