¿Tienes multas sin pagar? Esto debes hacer antes de renovar el marbete

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SANTO DOMINGO.– Los conductores que tengan multas de tránsito activas sin pagar pueden enfrentar impedimentos para renovar el marbete de sus vehículos, por lo que las autoridades recomiendan verificar su estatus y regularizar cualquier deuda antes de realizar el trámite.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) explica en su portal oficial que las sanciones pendientes pueden impedir, además, renovar la licencia de conducir, realizar trámites relacionados con la placa, obtener la inspección técnica vehicular, contratar seguros de vehículos y efectuar el traspaso de una propiedad vehicular.
La disposición está vinculada con la Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) mantiene habilitado el proceso de renovación del marbete 2026-2027 desde este jueves 29 de octubre hasta el 31 de enero de 2027, sin recargos durante el plazo establecido.
¿Qué deben hacer los conductores antes de pagar el marbete?
Las personas que sospechen que tienen infracciones pendientes pueden seguir estos pasos para verificar su situación y gestionar el pago:
1. Consultar si tienen multas pendientes
Los conductores pueden revisar las infracciones registradas a su nombre a través del servicio de consulta de la Procuraduría General de la República o desde el portal de la Digesett.
Consulta oficial:
Portal de servicios de la Procuraduría
Consulta de infracciones de la Digesett
El usuario debe tener a mano su número de cédula.
Notas relacionadas
2. Solicitar los detalles y la autorización de pago
Si aparecen infracciones pendientes, la Digesett indica que el ciudadano puede acudir a la Fiscalía de Tránsito ubicada en el primer nivel del edificio de esa institución, en la avenida 5.º Centenario, casi esquina avenida San Martín, en Santo Domingo.
El horario publicado para este servicio es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde. Allí puede solicitar el detalle de las multas y la autorización correspondiente para pagarlas.
3. Pagar las multas por los canales autorizados
El Intrant informa que las multas pueden pagarse mediante mecanismos automatizados y soluciones tecnológicas en línea, así como en sucursales de entidades de intermediación financiera autorizadas.
Antes de efectuar el pago, conviene confirmar el canal habilitado para la infracción específica y conservar el comprobante.
4. Completar la renovación del marbete
Una vez saldadas las multas, el conductor debe verificar que su situación esté actualizada en el sistema y que el vehículo no tenga otra oposición que impida renovar.
La solicitud se realiza en el portal oficial de la DGII, mediante la aplicación DGII Móvil o en las entidades financieras autorizadas.
Tarifas y fechas del marbete 2026-2027
La DGII informó que para este período los precios varían según el año de fabricación del vehículo:
|Año de fabricación
|Costo
|Hasta 2021, inclusive
|RD$2,000
|Desde 2022 en adelante
|RD$4,000
La renovación por internet estará disponible hasta el 17 de enero de 2027, mientras que en los puntos autorizados podrá realizarse hasta el 31 de enero de ese año sin recargos. Después de la fecha límite se aplicarán los recargos correspondientes.
Los propietarios también deben tomar en cuenta que pagar las multas no elimina automáticamente otros impedimentos administrativos que pueda tener el vehículo. Por eso, antes de completar la compra del marbete, deben verificar que no existan oposiciones pendientes que bloqueen la operación.
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