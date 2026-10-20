Este martes se conocerá decisión sobre sentencia de Wander Franco

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La Corte de Apelación de Puerto Plata dará a conocer este martes, a las 9:00 de la mañana, su decisión sobre los recursos presentados contra la sentencia que declaró culpable al pelotero Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una adolescente, pero le concedió el perdón judicial.
El Ministerio Público solicitó revocar parcialmente el fallo e imponer al jugador una condena de cinco años de prisión, al considerar que el perdón judicial resulta desproporcionado frente a la gravedad de los hechos. Asimismo, pidió mantener la pena de 10 años de cárcel impuesta a Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente, al entender que las pruebas presentadas durante el proceso sustentan la acusación en su contra.
Por su parte, la defensa de Franco solicitó revisar la sentencia y cuestionó la valoración de las pruebas realizada durante el segundo juicio. Sus abogados alegaron que la decisión reproduce más de 15 párrafos de los fundamentos de un fallo anterior anulado, sin realizar, a su juicio, una evaluación independiente de los elementos probatorios.
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Los representantes legales aclararon que sus objeciones no se refieren al uso de precedentes jurisprudenciales, sino a la presunta reproducción de argumentos de una sentencia anulada.
En tanto, la defensa de Chevalier también pidió revocar el fallo, al denunciar presuntas violaciones durante el proceso. Además, cuestionó aspectos de la imputación relacionados con la comercialización y explotación sexual, al considerar que los cambios en los cargos formulados contra Franco justifican una revisión de las acusaciones atribuidas a la madre de la adolescente.
La decisión de la Corte de Apelación determinará el resultado de los recursos presentados por las partes contra la sentencia recurrida.
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