Estas son las playas y balnearios abiertos en Semana Santa 2022

Estas son las playas y balnearios abiertos en Semana Santa 2022

Defensa Civil publicó la lista de playas y balnearios abiertos para esta Semana Santa 2022. En total son 848 los balnearios que estarán disponiblespara visitar durante la  Semana Mayor que contarán con la presencia de más de 10 mil voluntarios de la Defensa Civil para las labores de supervisión y socorro.

También puedes consultar aquí la lista de playas y balnearios clausurados para esta Semana Santa 2022.

A continuación la lista de las playas y balnearios abiertos:

No. PUESTOS DE  CARRETERAS / PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL VOLUNTARIO
1 BALNEARIO CACHÓN DE LA RUBIA MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE OZAMA 12
2 BOMBA NATIVA, BALNEARIO PALAVE MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA 12
3 BALNEARIO PALAVE, AL FONDO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA 12
4 BALNEARIO BIENVENIDO, EN EL PUENTE MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA 12
5 BALNEARIO RIO EL HIGÜERO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA 12
6 BALNEARIO RIO OZAMA, EN EL PUENTE DE HACIENDA ESTRELLA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA 12
7 BALNEARIO LAS MERCEDES, HACIENDA ESTRELLA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA 12
8 BALNEARIO RIO GUANUMA, HACIENDA ESTRELLA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA 12
9 BALNEARIO RIO MATA MAMON MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA 12
10 BANCO DE ARENA, BOCA CHICA MUNICIPIO BOCA CHICA OZAMA 12
11 PLAYA ANDRES –  MALECON MUNICIPIO BOCA CHICA OZAMA 12
12 PLAYA DE ANDRES- MARINA ZALPAR MUNICIPIO BOCA CHICA OZAMA 12
13 BALNEARIO BOCA CHICA DULCE MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS OZAMA 12
14 BALNEARIO LOS COROSOS, KM 25 ADENTRO MUNICIPIO PEDRO BRAND OZAMA 12
15 BALNEARIO EL LIMÓN, LA CUABA MUNICIPIO PEDRO BRAND OZAMA 12
16 BALNEARIO LA PIEDRA, LA CUABA MUNICIPIO PEDRO BRAND OZAMA 12
17 PUESTO DE MANDO REGIONAL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE OZAMA 12
18 PUENTES JUAN CARLOS, KM. 8, AV. LAS AMÉRICAS MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE OZAMA 12
19 DESTACAMENTO P.N. LOS PRADOS DE SAN LUIS MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE OZAMA 12
20 AUTOPISTA DUARTE, CRUCE DE MANOGUAYABO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA 12
21 ESTACIÓN DEL PEAJE, AUTOPISTA 30 DE MARZO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA 12
22 PROLONGACION 27 DE FEBRERO, CRUCE CARRT. MANOGUAYABO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA 12
23 CARRETERA MANOGUAYABO CRUCE PALAVE MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE OZAMA 12
24 PUESTO DE MANDO MUNICIPAL STO. DGO. NORTE MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA 12
25 AV. CHARLES DE GAULLE EN EL CRUCE DE SABANA PERDIDA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA 12
26 AV. HERMANAS MIRABAL FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL ERD MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE OZAMA 12
27 PUESTO DE MANDO BOCA CHICA MUNICIPIO BOCA CHICA OZAMA 12
28 AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, ENTRADA DEL AEROPUERTO MUNICIPIO BOCA CHICA OZAMA 12
29 AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, EN LA ENTRADA DE ANDRES BOCA CHICA MUNICIPIO BOCA CHICA OZAMA 12
30 LA MELENA, FRENTEAL PARADOR EL TAMARINDO MUNICIPIO BOCA CHICA OZAMA 12
31 ENTRADA DE PLAYA DE ANDRES- MARINA ZALPAR MUNICIPIO BOCA CHICA OZAMA 12
32 ENTRADA DE PLAYA BOCA CHICA MUNICIPIO BOCA CHICA OZAMA 12
33 CARRETERA MELLA ESQ. CRUCE DE GUERRA SAN ANTONIO DE GUERRA OZAMA 12
34 CARRETERA MATA DE PALMA – BAYAGUANA SAN ANTONIO DE GUERRA OZAMA 12
35 CARRETERA DE GUERRA – MATA DE PALMA SAN ANTONIO DE GUERRA OZAMA 12
36 KM 15, AUTOPISTA DUARTE, ENTRADA DE LOS ALCARRIZOS MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS OZAMA 12
37 KM 18, AUTOPISTA DUARTE, NUEVO AMANECER MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS OZAMA 12
38 ESTACIÓN DEL PEAJE, KM. 25 AUTOPISTA DUARTE MUNICIPIO PEDRO BRAND OZAMA 12
TOTAL 38 SANTO DOMINGO TOTAL DE PERSONAL 456
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
39 BLANEARIO NATURAL LA ZURZA DISTRITO NACIONAL OZAMA 12
40 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL DISTRITO NACIONAL OZAMA 12
41 CABEZA DEL PUENTE JUAN BOSCH DISTRITO NACIONAL OZAMA 12
42 CABEZA DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ DISTRITO NACIONAL OZAMA 12
43 AV. CAMINO CHIQUITO, FRENTE AL SÚPER EL NACIONAL DISTRITO NACIONAL OZAMA 12
44 AVENIDA MONUMENTAL, LOS GIRASOLES DISTRITO NACIONAL OZAMA 12
45 KM 13. AUTOPISTA DUARTE FRENTE A TRICOM DISTRITO NACIONAL OZAMA 12
TOTAL 7 DISTRITO NACIONAL TOTAL DE PERSONAL 84
No. PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
46 BALNEARIO PUENTE RIO OZAMA, D.M. DON JUAN MONTE PLATA OZAMA 12
47 BALNEARIO COMATE, BAYAGUANA MONTE PLATA OZAMA 12
48 BALNEARIOS LOS TUBOS, CARA LINDA LAS SABITAS MONTE PLATA OZAMA 12
49 BALNEARIO DEL PUENTE PLAZA CACIQUE, RIO BOYA MONTE PLATA OZAMA 12
50 BALNEARIO SALTO DE SOCOA MONTE PLATA OZAMA 12
51 BALNEARIO CRUCE DEL VERDE, RIO GUANUMA MONTE PLATA OZAMA 12
52 BALNEARIO KM. 35 LOS BOTADO, RIO GUANUMA, YAMASA MONTE PLATA OZAMA 12
53 BALNEARIO LAS PLACETA, PERALVILLO MONTE PLATA OZAMA 12
54 BALNEARIO EL BADEN DE LA CUABA MONTE PLATA OZAMA 12
55 BALNEARIO EL BADEN DE GUAZUMA MONTE PLATA OZAMA 12
56 BALNEARIO COMATE BAYAGUANA MONTE PLATA OZAMA 12
57 BALNEARIO LAS PLAYITAS MONTE PLATA OZAMA 12
58 BALNEARIO RANCHO MELISA MONTE PLATA OZAMA 12
59 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL MONTE PLATA OZAMA 12
60 CRUCE KM 5, AUTP. JUAN PABLO DUARTE SEGUNDO FRENTE A LA BOMBA TEXACO MONTE PLATA OZAMA 12
61 CRUCE DE TARANA, AUTP. JUAN PABLO SEGUNDO,  SABANA GRANDE DE BOYA MONTE PLATA OZAMA 12
TOTAL 16 MONTE PLATA TOTAL DE PERSONAL 192
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
62 BALNEARIO SOBRE EL RIO YAQUE DEL NORTE, TIMBEQUE SANTIAGO NORCENTRAL 12
63 BALNEARIO SOBRE EL RIO YAQUE DEL NORTE, HORMIGUERO SANTIAGO NORCENTRAL 12
64 BALNEARIO SOBRE EL RIO YAQUE DEL NORTE, LAS CHARCAS SANTIAGO NORCENTRAL 12
65 BALNEARIO SOBRE EL RIO YAQUE DEL NORTE, ARROYO HONDO SANTIAGO NORCENTRAL 12
66 BALNEARIO LOS SIETE CHORROS, PEDRO GARCIA SANTIAGO NORCENTRAL 12
67 BALNEARIO EL TABLON, PEDRO GARCIA SANTIAGO NORCENTRAL 12
68 BALNEARIO EL POZO I, JANICO SANTIAGO NORCENTRAL 12
69 BALNEARIO BAO, JANICO SANTIAGO NORCENTRAL 12
70 BALNEARIO POZO #2 CAMPAMENTO  BAO, JANICO SANTIAGO NORCENTRAL 12
71 BALNEARIO LA VENTANA, RIO AMINA, SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
72 BALNEARIO AGUA CALIENTE, LOS MONTONES, SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
73 BALNEARIO POZO BAJITO, MATA GRANDE, SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
74 BALNEARIO LAZOS DE LOS COCOS, SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
75 BALNEARIO LAS CEIBITA, RIO AMINA, SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
76 BANEARIO RANCHITO, RIO AMINA, SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
77 BALNEARIO GUANAJUMA, BAITOA SANTIAGO NORCENTRAL 12
78 BALNEARIO ANGOSTURA, EL CAIMITO, JANICO SANTIAGO NORCENTRAL 12
79 BALNEARIO AMINA/INOA SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
80 BALNEARIO CONFLUENCIA, SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
81 BALNEARIO RIO AMINA, ACUERDUCTO NUEVO, SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
82 BALNEARIO PASO BAJITO, SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
83 BALNEARIO LA MINA, RIO AMINA, SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
84 BALNEARIO RIO BAO, PASO DE JAMAMU, SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
85 BALNEARIO RIO YAQUE DELNORTE, EL ANON, EL PAPAYO, JANICO SANTIAGO NORCENTRAL 12
86 BALNEARIO RIO YAQUE DEL NORTE, BAIGUAQUE, EL PAPAYO, JANICO SANTIAGO NORCENTRAL 12
87 BALNEARIO RIO BAO, CASA DE MAQUINA, EL PINALITO, JANICO SANTIAGO NORCENTRAL 12
88 BALNEARIO RIO JAGUA, JUNCALITO, JANICO SANTIAGO NORCENTRAL 12
89 BALNEARIO ARROYO SAN FCO. JACAGUA. EL SALTADERO SANTIAGO NORCENTRAL 12
90 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL SANTIAGO NORCENTRAL 12
91 AUTOPISTA DUARTE ENTRADA AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO SANTIAGO NORCENTRAL 12
92 AUTOPISTA DUARTE ENTRADA AV. CIRCUNVALACION NORTE, COLORADO SANTIAGO NORCENTRAL 12
93 PUESTO DE MANDO PLAZA MONUMENTAL SANTIAGO NORCENTRAL 12
94 AUTOPISTA DUARTE AV.JOSE MARIA FADUL, ENTRADA NEVESA SANTIAGO NORCENTRAL 12
95 AUTOPISTA DUARTE DR. JOAQUIN BALAGUER, CRUCE DE QUINIGUA SANTIAGO NORCENTRAL 12
96 CARRETERA LUPERON KM 19 CURVA DE LAJAS -PUERTO PLATA SANTIAGO NORCENTRAL 12
97 CARRETERA  JANICO, LAS CHARCAS SANTIAGO NORCENTRAL 12
98 CARRETERA DUARTE, CURVA DEL JOVO (TAMBORIL) SANTIAGO NORCENTRAL 12
99 CARRETERA DUARTE, CURVA DEL MANGUITO (TAMBORIL) SANTIAGO NORCENTRAL 12
100 CARRETERA DUARTE, CURVA DEL JOBO (TAMBORIL) SANTIAGO NORCENTRAL 12
101 ALCALDIA DE LICEY AL MEDIO SANTIAGO NORCENTRAL 12
102 AV. CIRCUNVALACION NORTE CCRUCE CARRETERA LICEY AL MEDIO SANTIAGO NORCENTRAL 12
103 CARRETERA DUARCTE CRUCE ENTRADA TAMBORIL SANTIAGO NORCENTRAL 12
104 LOCAL DEFENSA CIVIL SABANA IGLESIA SANTIAGO NORCENTRAL 12
105 CARRETERA DUARTE, ENTRADA LA CHIVA (LICEY) SANTIAGO NORCENTRAL 12
106 CARRET LA HERRADURA, CURVA DELA MUERTE (EST. GASOLINA H. Y) SANTIAGO NORCENTRAL 12
107 CARRET HATO DEL YAQUE, EL FLUMEN (CANAL UFE) SANTIAGO NORCENTRAL 12
108 CENTRO DE SALUD HATO DEL YAQUE SANTIAGO NORCENTRAL 12
109 CARRETERA MANUEL TAVAREZ JUSTO, LOS GUANDULES HATO DEL YAQUE SANTIAGO NORCENTRAL 12
110 CAPILLA ALCALDIA DISTRITO SAN FRANCISCO DE JACAGUA SANTIAGO NORCENTRAL 12
111 CARRETERA JANICO, ENTRADA SABA IGLESIA, ZALAYA SANTIAGO NORCENTRAL 12
112 CARRETERA JANICO/ SAJOMA LA PARADA SANTIAGO NORCENTRAL 12
113 CARRETERA JUNCALITO, EL CAMPAMENTO SANTIAGO NORCENTRAL 12
114 CARRETERA JANICO. KM 2 SANTIAGO NORCENTRAL 12
115 CARRET CAIMITO, EL MURO SANTIAGO NORCENTRAL 12
116 AV. MANUEL DE JESUS TAVAREZ, ENTRADA SAJOMA SANTIAGO NORCENTRAL 12
117 LOCAL DEFENSA CIVIL BAITOA SANTIAGO NORCENTRAL 12
118 MONTE LA JAGUA, BAITOA SANTIAGO NORCENTRAL 12
119 CARRETERA LOS MONTONES/ LAS PLACETAS SANTIAGO NORCENTRAL 12
120 CARRETERA LOS CIRUELOS, PARQUE SANTIAGO NORCENTRAL 12
121 CARRETERA EL CAIMITO/ TUNEL PRESA DE TAVERAS SANTIAGO NORCENTRAL 12
122 CRUCE BALNEARIO HENENQUEN SANTIAGO NORCENTRAL 12
123 CRUCE HENENQUEN- PINALITO SANTIAGO NORCENTRAL 12
TOTAL 62 SANTIAGO TOTAL DE PERSONAL 744
No. PUESTOS DE   PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
124 BALNEARIO EL CHORRO DE JAMAO AL NORTE ESPAILLAT NORCENTRAL 12
125 BALNEARIO EL PARAISO DE JAMAO AL NORTE ESPAILLAT NORCENTRAL 12
126 BALNEARIO LA REPRESA DE JAMAO AL NORTE ESPAILLAT NORCENTRAL 12
127 PLAYA LA ERMITA DE  GASPAR HERNANDEZ ESPAILLAT NORCENTRAL 12
128 PLAYA ENRIQUE ESPAILLAT NORCENTRAL 12
129 BALNEARIO LOS ALMENDROS ESPAILLAT NORCENTRAL 12
130 PLAYA EL PARAISO ESPAILLAT NORCENTRAL 12
131 RIO EL AGUA LARGA ESPAILLAT NORCENTRAL 12
132 RIO LA REPRESA ESPAILLAT NORCENTRAL 12
133 RIO LA VILLA DE CARLOS ESPAILLAT NORCENTRAL 12
134 RIO GUARRITO GOMEZ ESPAILLAT NORCENTRAL 12
135 RIO BRAZOS ESPAILLAT NORCENTRAL 12
136 RIO PARAISO ESPAILLAT NORCENTRAL 12
137 RIO ARROYO DE GATOS ESPAILLAT NORCENTRAL 12
138 RIO COLA DE PATOS ESPAILLAT NORCENTRAL 12
139 RIO CHARCO DE LOS INDIOS ESPAILLAT NORCENTRAL 12
140 RIO EL TRAMPOLIN ESPAILLAT NORCENTRAL 12
141 PLAYA LA ROGELIO DE GASPAR HERNANDEZ ESPAILLAT NORCENTRAL 12
142 PLAYA LA ESMERALDA DE GASPAR HERNANDEZ ESPAILLAT NORCENTRAL 12
143 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL ESPAILLAT NORCENTRAL 12
144 AUTOPISTA RAMON CACERES / AUTOPISTA DUARTE ESPAILLAT NORCENTRAL 12
145 FORTALEZA 2 DE MAYO ESPAILLAT NORCENTRAL 12
146 AUTOPISTA RAMON CACERES CRUCE DE LAS GUAZUMAS ESPAILLAT NORCENTRAL 12
147 CRUCE DE CANCA LA REYNA MOCA ESPAILLAT NORCENTRAL 12
148 EL SAMAN DE LAS LAGUNAS ESPAILLAT NORCENTRAL 12
149 CRUCE DE HINCHA ESPAILLAT NORCENTRAL 12
150 CRUCE DE VERAGUA ESPAILLAT NORCENTRAL 12
151 CRUCE DE JOBA ARRIBA ENTRADA DE GASPAR HERNANDEZ ESPAILLAT NORCENTRAL 12
152 CRUCE DE CHERO CARRETERA MOCA-SALCEDO-VILLA TRINA ESPAILLAT NORCENTRAL 12
153 CRUCE DE ESTANCIA NUEVA CARRETERA MOCA-SANTIAGO-SAN VICTOR ESPAILLAT NORCENTRAL 12
154 CRUCE DE SAN VICTOR-JAMAO ESPAILLAT NORCENTRAL 12
155 LA CUMBRE SAN VICTOR-JAMAO ESPAILLAT NORCENTRAL 12
156 ENTRADA DE JAMAO AL NORTE ESPAILLAT NORCENTRAL 12
157 ENTRADA DE JOBA ARRIBA PROXIMO AL PUENTE ESPAILLAT NORCENTRAL 12
TOTAL 34 ESPAILLAT TOTAL DE PERSONAL 408
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
158 PLAYA LA ENSENADA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
159 PLAYA GRANDE, LUPERON PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
160 PLAYA TECO, MAIMON PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
161 PLAYA COFRESI PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
162 PLAYA COSTAMBAR PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
163 PLAYA CAMACHO, MALECON DE PUERTO PLATA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
164 PLAYA CUARTO DE MILLA, MALECON DE PUERTO PLATA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
165 PLAYA COSITA RICA, MALECON DE PUERTO PLATA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
166 PLAYA LONG BEACH, MALECON DE PUERTO PLATA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
167 PLAYA MARAPICA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
168 PLAYA DORADA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
169 PLAYA BERGANTIN, BERGANTIN MONTE LLANO PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
170 PLAYA CANGREJO, CANGREJO MONTE LLANO PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
171 PLAYA SOSUA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
172 PLAYA CABARETE PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
173 PLAYA SABANETA DE YASICA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
174 BALNEARIO RIO UNIJICA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
175 BALNEARIO RIO GUALETICO PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
176 BALNEARIO RIO GUALETE PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
177 BALNEARIO EL CHARCO DE LA INDIA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
178 BALNEARIO EL BADEN PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
179 BALNEARIO LOS FELIX PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
180 BALNEARIO LA CONFLUENCIA DE RIO BAJABONICO EN IMBERT PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
181 BALNEARIO LAS CHARCAS DE DAMAJAGUA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
182 BALNEARIO LA CONFLUENCIA DE RIO GRANDE EN ALTAMIRA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
183 BALNEARIO LA POZA DE DIOGENES PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
184 BALNEARIO LA BAJAITA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
185 BALNEARIO RIO MUÑOS PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
186 BALNEARIO EL PUNTO PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
187 BALNEARIO RIO YASICA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
188 BALNEARIO RIO BELLA VISTA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
189 POZA DEL CASTILLO / MALECON PUERTO PLATA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
190 ACAPULCO / MALECON PUERTO PLATA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
191 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
192 QUEBRADA HONDA EN ALTAMIRA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
193 CRUCE LLANO DE PEREZ EN IMBERT PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
194 ENTRADA CHARCOS DE DAMAJAGUA EN IMBERT PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
195 CRUCE DE IMBERT PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
196 CARRETERA IMBERT-LA CABIRMA-GUANANICO PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
197 RECTA DE MAIMON PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
198 ENTRADA COSTAMBAR PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
199 ENTRADA DE PLAYA DORADA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
200 CURVA DE LA GRAN PARADA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
201 CARRETERA TURISTICA DE LUPERON PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
202 CRUCE DE LA BOMBA MONTELLANO PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
203 ENTRADA A LA PLAYA SOSUA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
204 ENTRADA A LA PLAYA CABARETE PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
205 CRUCE DE JAMAO- SABANETA DE YASICA PUERTO PLATA NORCENTRAL 12
TOTAL 48 PUERTO PLATA TOTAL DE PERSONAL 576
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
206 PLAYA EMBASI LOS GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
207 PLAYA LA BATI CUEVA LOS GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
208 PLAYA PUBLICA GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
209 PLAYA VICINIS GUAYACANES SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
210 PLAYA JUAN DOLIO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
211 PLAYA VILLA DEL MAR SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
212 PLAYITA JUAN DOLIO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
213 PLAYA DECAMERON SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
214 PLAYA CUMAYAZA SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
215 PLAYA DE MUERTO MALECON DE SAN PEDRO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
216 BALNEARIO DE CHELA RÍO SOCO RAMÓN SANTANA SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
217 BALNEARIO DE PASO DEL MEDIO RIÓ SOCO RAMÓN SANT. SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
218 BALNEARIO LA BASE RÍO SOCO RAMÓN SANTANA SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
219 BALNEARIO LA FUENTE ING. ANGELINA SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
220 BALNEARIO RÍO CUMAYAZA SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
221 BALNEARIO RIO LOS CHICHARRONES SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
222 BALNEARIO RÍO CAZUI MUNICIPIO QUISQUEYA SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
223 BALNEARIO GENJIBRAL MUNICIPIO QUISQUEYA SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
224 BALNEARIO DOS BOCAS RÍO CAZUI EL PUERTO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
225 BALNEARIO PASO DEL PILAR EL PUERTO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
226 BALNEARIO LA BOMBA RÍO CAZUI EL PUERTO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
227 BALNEARIO YABACOA RÍO EL PUERTO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
228 BALNEARIO PASO HONDO RIÓ MAGUA MUN. CONSUELO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
229 BALNEARIO PASO CAIMITO RIO CAZUI EL PUERTO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
230 BALNEARIO PASO LA PONDEROSA RIO CAZUI EL PUERTO SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
231 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
232 AUTOVIA DEL ESTE PROXIMO AL PUENTE GUIDO GIL SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
233 CARRETERA SAN PEDRO-HATO MAYOR BATEY DON JUAN SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
234 CRUCE CARRETERA LOS LLANOS-EL PUERTO-BAYAGUANA SAN PEDRO DE MACORIS ESTE 12
TOTAL 29 SAN PEDRO DE MACORIS TOTAL DE PERSONAL 348
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
235 BALNEARIO  EL PASO RIO HIGUAMO HATO MAYOR DEL REY ESTE 12
236 BALNEARIO LA  REPRESA RIO HIGUAMO HATO MAYOR ESTE 12
237 BALNEARIO PASO EL MAMON RIO HIGUAMO HATO MAYOR ESTE 12
238 PUESTO EN EL MUELLE PARA LOS VIAJANTES, SABANA DE LA MAR SABANA DE LA MAR ESTE 12
239 BALNEARIO DE LA LAYA, MATAPALACIO SABANA DE LA MAR ESTE 12
240 BALNEARIO DEL AGUACATE MATA PALACIO SABANA DE LA MAR ESTE 12
241 BALNEARIO YERBABUENA RIO HIGUAMO SABANA DE LA MAR ESTE 12
242 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL HATO MAYOR DEL REY ESTE 12
243 CARRETERA HATO MAYOR/SAN PEDRO FRENTE A LA FORTALEZA E.R.D. HATO MAYOR DEL REY ESTE 12
244 LA ROTONDA HATO MAYOR- EL SEIBO HATO MAYOR DEL REY ESTE 12
245 SALIDA SABANA DE LA MAR- HATO MAYOR, FRENTE A LOS MULTI SABANA DE LA MAR ESTE 12
246 FRENTE AL HOSPITAL MUNICIPAL EL VALE EL VALLE ESTE 12
247 FRENTE AL DISTRITO ESCOLAR DEL VALLE EL VALLE ESTE 12
248 EL COCHINITO CARRETERA HATO MAYOR – SAN PEDRO EL VALLE ESTE 12
249 FRENTE A LOS MULTI CARRETERA SABANA – EL VALLE EL VALLE ESTE 12
250 SALIDA SABANA DE LA MAS – MICHES EL VALLE ESTE 12
251 MUELLE TURISTICO DE SABANA DE LA MAR EL VALLE ESTE 12
TOTAL 17 HATO MAYOR TOTAL DE PERSONAL 204
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
252 PLAYA CALETA LA ROMANA ESTE 12
253 PLAYA BAYAHIBE LA ROMANA ESTE 12
254 PLAYA HOTEL DOMINICUS LA ROMANA ESTE 12
255 PLAYA BOCA DE CHAVON LA ROMANA ESTE 12
256 LA PLAYITA RIO CHAVON EN GUAYMATE LA ROMANA ESTE 12
257 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL LA ROMANA ESTE 12
258 PEAJE DE LA ROMANA AUTOVIA DEL ESTE LA ROMANA ESTE 12
TOTAL 7 LA ROMANA TOTAL DE PERSONAL 84
No. PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
259 BALNEARIO BUENAS NOCHES RIO SOCO, EN EL BATEY SANTA LUCIA EL SEIBO ESTE 12
260 BALNEARIO RIO SOCO EN LOS DIEGUILLOS DE LA CUCHILLA EL SEIBO ESTE 12
261 BALNEARIO PUENTE SOBRE EL RIO SEIBO,SALIDA HACIA CACIQUILLO EL SEIBO ESTE 12
262 BALNEARIO BADEN RIO SOCO EN ARROYO TABACO DE LAS CUCHILLAS EL SEIBO ESTE 12
263 PLAYA ARRIBA EN EL CASCO URBANO DE MICHES MICHES ESTE 12
264 PLAYA COSTA ESMERALDA, EN EL PARAJE LA MINA DE ORO MICHES MICHES ESTE 12
265 BALNEARIO KM. 7 CARRETERA SEIBO-PEDRO SANCHEZ RIO SEIBO EL SEIBO ESTE 12
266 CHARCO PIJIN, RIO SEIBO, SECTOR COLINA DON GUILLERMO EL SEIBO ESTE 12
267 PLAYA LIMON, DM- EL CEDRO MICHES ESTE 12
268 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL EL SEIBO ESTE 12
269 KM. 14 CARRETERA SEIBO-HATO MAYOR FRENTE AL PARADOR EL OASIS EL SEIBO ESTE 12
270 CRUCE DE PAVON FRENTE AL CUARTEL DE LA POLICIA EL SEIBO ESTE 12
271 AUTOVIA DEL CORAL SALIDA MICHES-HIGUEY MICHES ESTE 12
272 CURVA DE MIRTA KM. 3 CARRETERA PEDRO SANCHEZ-MICHES PEDRO SANCHEZ ESTE 12
TOTAL 14 EL SEIBO TOTAL DE PERSONAL 168
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
273 PLAYA  DEL  MACAO LA ALTAGRACIA ESTE 12
274 PLAYA CABEZA DE TORO LA ALTAGRACIA ESTE 12
275 PLAYA DEL CORTESITO LA ALTAGRACIA ESTE 12
276 PLAYA DE LA PUNTA DEL COCO LA ALTAGRACIA ESTE 12
277 PLAYA DE UVERO ALTO LA ALTAGRACIA ESTE 12
278 PLAYA DE LAVA CAMA (NISIBÓN). LA ALTAGRACIA ESTE 12
279 PLAYITA DE YUMA LA ALTAGRACIA ESTE 12
280 BALNEARIO PUNTA DE SILVERINA LA ALTAGRACIA ESTE 12
281 BALNEARIO LA BOCA DE MAIMÓN LA ALTAGRACIA ESTE 12
282 BALNEARIO EL EMBARCADERO DE YUMA LA ALTAGRACIA ESTE 12
283 BALNEARIO RÍO DE YONU LA ALTAGRACIA ESTE 12
284 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL LA ALTAGRACIA ESTE 12
285 CARRETERA HIGÜEY YUMA CRUCE DE LA AUTOVÍA DEL CORAL LA ALTAGRACIA ESTE 12
286 CARRETERA HIGÜEY/ MACAO CRUCE DE LA CRUZ DEL ISLEÑO LA ALTAGRACIA ESTE 12
287 EL PUENTE DE ANAMUYA, CARRETERA HIGUEY- ANAMUYITA LA ALTAGRACIA ESTE 12
288 CRUCE DE MACAO, CARRETERA HIGÜEY/ MACAO LA ALTAGRACIA ESTE 12
TOTAL 16 LA ALTAGRACIA TOTAL DE PERSONAL 192
No. PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
289 BALNEARIO RIO YAQUE DEL SUR, VILLALPANDO AZUA DEL VALLE 12
290 BALNEARIO RIO LAS CUEVAS PADRE LAS CASAS AZUA DEL VALLE 12
291 BALNEARIO RIO LAS CUEVAS GUAYABAL AZUA DEL VALLE 12
292 BALNEARIO RIO JURA, PERALTA AZUA DEL VALLE 12
293 PLAYA LOS NEGROS AZUA DEL VALLE 12
294 PLAYA MONTE RIO AZUA DEL VALLE 12
295 PLAYA CARACOLES AZUA DEL VALLE 12
296 PLAYA TORTUGUERO AZUA DEL VALLE 12
297 PLAYA CAOBITA AZUA DEL VALLE 12
298 CANAL ISURA, MUNICIPIO SABANA YEGUA AZUA DEL VALLE 12
299 BALNEARIO RIO JURA, CARRIZAL AZUA DEL VALLE 12
300 PLAYA PALMAR DE OCOA AZUA DEL VALLE 12
301 PLAYA CAOBITA AZUA DEL VALLE 12
302 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL AZUA DEL VALLE 12
303 CHEQUEO ENTRADA DE AZUA KM. 2 AZUA DEL VALLE 12
304 CRUCE LOS TOROS CARRETERA AZUA-SAN JUAN AZUA DEL VALLE 12
305 CARRETERA SAN JUAN, CRUCE DE VILLARPANDO AZUA DEL VALLE 12
306 BOMBA  SHELL DE SABANA YEGUA AZUA DEL VALLE 12
TOTAL 18 AZUA TOTAL DE PERSONAL 216
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
307 RIO MIJO SAN JUAN DEL VALLE 12
308 EL CANAL DE JUAN DE HERRERA SAN JUAN DEL VALLE 12
309 LA PLAYITA DE SABANETA SAN JUAN DEL VALLE 12
310 RIO DORMIDERO DE SABANETA SAN JUAN DEL VALLE 12
311 EL CANAL DE PEDRO CORTO SAN JUAN DEL VALLE 12
312 CABEZA DEL RIO BAO EN VALLEJUELO SAN JUAN DEL VALLE 12
313 LA LAJITA EN VALLEJUELO SAN JUAN DEL VALLE 12
314 EL CHAPUZON EN EL CERCADO SAN JUAN DEL VALLE 12
315 RIO YAQUE DEL SUR, LOS BANCOS SAN JUAN DEL VALLE 12
316 LOMA DE YAQUE, ENTRADA DE LA PRESAC CARRT. GUANITO – YAQUE SAN JUAN DEL VALLE 12
317 PALMAR DE YAQUE SAN JUAN DEL VALLE 12
318 EL MANGUITO, LAS ZANJAS SAN JUAN DEL VALLE 12
319 CAÑA FISTOL, JUAN DE HERRERA SAN JUAN DEL VALLE 12
320 LA ZURZA, LAS MATAS DE FARFAN SAN JUAN DEL VALLE 12
321 LOMA EN MEDIO, EL CERCADO SAN JUAN DEL VALLE 12
322 EL CERCADO SAN JUAN DEL VALLE 12
323 EL YACUZI LA RANCHA DE EL CERCADO SAN JUAN DEL VALLE 12
324 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL SAN JUAN DEL VALLE 12
325 BOMBA DE GUANITO SAN JUAN DEL VALLE 12
326 PUENTE MIJO SAN JUAN DEL VALLE 12
327 KILOMETRO 9 SAN JUAN DEL VALLE 12
328 PALMAR DE YAQUE SAN JUAN DEL VALLE 12
329 CORRAL DE LOS INDIOS SAN JUAN DEL VALLE 12
330 CURVA DE LA VACA SAN JUAN DEL VALLE 12
331 CURVA DE LA MUERTE SAN JUAN DEL VALLE 12
332 MURO LA PRESA DE SABANETA SAN JUAN DEL VALLE 12
333 ENTRADA A LA MATA DE FARFAN SAN JUAN DEL VALLE 12
334 PLAZA DE LOS DESORIENTADOS ENTRADA DE SAN JUAN SAN JUAN DEL VALLE 12
335 LA ZURZA DE LAS MATAS DE FARFAN SAN JUAN DEL VALLE 12
336 LA LAJITA EN VALLEJUELO SAN JUAN DEL VALLE 12
337 EL CHAPUZON EN EL CERCADO SAN JUAN DEL VALLE 12
338 PIRIN EN EL CERCADO SAN JUAN DEL VALLE 12
339 LOMA EN MEDIO EN EL CERCADO SAN JUAN DEL VALLE 12
340 CURVA DEL PUERCO, EL CERCADO SAN JUAN DEL VALLE 12
341 CRUCE LA MULATA, EL CERCADO SAN JUAN DEL VALLE 12
342 ENTRADA BALNEARIO PALMITA, EL CERCADO SAN JUAN DEL VALLE 12
343 SALIDA DEL CERCADO- HONDO VALLE SAN JUAN DEL VALLE 12
344 SUBIDA DE LA VEREDA SAN JUAN DEL VALLE 12
345 ENTRADA BALNEARIO VALLEJUELO SAN JUAN DEL VALLE 12
346 EL PUERTECITO SAN JUAN DEL VALLE 12
347 CURVA DE ALFERES (VALLEJUELO) SAN JUAN DEL VALLE 12
348 CURVA DE PIÑA SABANETA SAN JUAN DEL VALLE 12
349 ENTRADA BALNEARIO CAÑAFISTOL SAN JUAN DEL VALLE 12
350 CAÑADA CURVA DE BOBO SAN JUAN DEL VALLE 12
351 EL JACUZI LA RANCHA DE EL CERCADO SAN JUAN DEL VALLE 12
TOTAL 45 SAN JUAN TOTAL DE PERSONAL 540
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
352 CABEZA DEL RIO EN RANCHO DE LA GUARDIA ELIAS PIÑA DEL VALLE 12
353 LOS GUINEOS ELIAS PIÑA DEL VALLE 12
354 LA ALCANTARILLA ELIAS PIÑA DEL VALLE 12
355 LA TOMA DEL METISAQUE EN JUNQUITO ELIAS PIÑA DEL VALLE 12
356 EL PASO DE LA COLAZA ELIAS PIÑA DEL VALLE 12
357 EL PASO DE MARIQUITA ELIAS PIÑA DEL VALLE 12
358 EL PASO DE NONON ELIAS PIÑA DEL VALLE 12
359 LA CAIDA DE PACO ELIAS PIÑA DEL VALLE 12
360 EL CANAL LA MEDIA LUNA ELIAS PIÑA DEL VALLE 12
361 EL CHARCO DE LOS DIES ELIAS PIÑA DEL VALLE 12
362 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL ELIAS PIÑA DEL VALLE 12
TOTAL 11 ELIAS PINA TOTAL DE PERSONAL 132
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
363 BALNEARIO DEL LADO ABAJO DEL PUENTE DE HATO NUEVO. MAO – VALVERDE NOROESTE 12
364 BALNEARIO BRISAS DEL RÍO MAO. MAO – VALVERDE NOROESTE 12
365 BALNEARIO LOS PALITOS. MAO – VALVERDE NOROESTE 12
366 LOS MOTORES DE INAPA MAO – VALVERDE NOROESTE 12
367 PUENTE CANAL BOCA DE MAO. ESPERANZA NOROESTE 12
368 RÍO MAO. CONTRAEMBALSE AMINA NOROESTE 12
369 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL MAO – VALVERDE NOROESTE 12
370 PUESTO  REGIONAL DE MANDO DEL JUNQUITO MAO – VALVERDE NOROESTE 12
371 CRUCE DE GUAYACANES. MAO – VALVERDE NOROESTE 12
372 CRUCE DE ESPERANZA- AUTOPISTA DUARTE. MAO – VALVERDE NOROESTE 12
373 PUESTO DE MANDO ESTACION 59, ESPERANZA MAO – VALVERDE NOROESTE 12
374 PUESTO DE MANDO ESTACION 35, JAIBON LAGUNA SALADA MAO – VALVERDE NOROESTE 12
375 CRUCE DE JICOME MAO – VALVERDE NOROESTE 12
376 CRUCE BATEY LIBERTAD MAO – VALVERDE NOROESTE 12
377 LICEO DE MARIZAL MAO – VALVERDE NOROESTE 12
378 BOMBA DE FRANK CRESCO MAO – VALVERDE NOROESTE 12
TOTAL 16 MAO – VALVERDE TOTAL DE PERSONAL 192
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
379 PLAYA JUAN DE BOLAÑO EN SAN FERNANDO MONTE CRISTI NOROESTE 12
380 PLAYA  COSTA VERDE (ENTRADA) EN SAN FERNANDO MONTE CRISTI NOROESTE 12
381 PLAYA MI GOLPA EN SAN FERNANDO MONTE CRISTI NOROESTE 12
382 PLAYA EL MORRO EN SAN FERNANDO MONTE CRISTI NOROESTE 12
383 PLAYA COCO EN MANZANILLO MONTE CRISTI NOROESTE 12
384 PLAYA BUEN HOMBRE EN VILLA VASQUEZ MONTE CRISTI NOROESTE 12
385 BALNEARIO EN LA PRESA DE MAGUACA MONTE CRISTI NOROESTE 12
386 PLAYA ESTERO BALSA MONTE CRISTI NOROESTE 12
387 PLAYA DEL RIO YAQUE DEL NORTE, LADO ABAJO DEL PUENTE,CASTAÑUELA MONTE CRISTI NOROESTE 12
388 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL SAN FERNANDO MONTE CRISTI NOROESTE 12
389 CALLE MELLA CON AVENIDA DUARTE MONTE CRISTI NOROESTE 12
390 ENTRADA PALO VERDE, CARRETERA DUARTE KM. 17 MONTE CRISTI NOROESTE 12
391 CRUCE DE COPEY MANZANILLO MONTE CRISTI NOROESTE 12
392 ENTRADA DE BOTONCILLO EN VILLA VASQUEZ MONTE CRISTI NOROESTE 12
393 LA JABILLA- CAMINO A MARTIN GARCIA, GUAYUBIN MONTE CRISTI NOROESTE 12
394 PUESTO DE MANDO DEFENSA CIVIL DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ MONTE CRISTI NOROESTE 12
395 PARQUE EL TITANC, LAS MATAS DE SANTA CRUZ MONTE CRISTI NOROESTE 12
396 ENTRADA DE CASTAÑUELA, CARRETERA DUARTE FRENTE A LA FABRICA DE PRODUCTOS JAJA MONTE CRISTI NOROESTE 12
397 ENTRADA DE PLAYA PUNTA RUSIA EN LA ESQUINA DEL CUARTEL, VILLA ELISA MONTE CRISTI NOROESTE 12
398 CALLE PRINCIPAL CANA CHAPETON MONTE CRISTI NOROESTE 12
399 ENTRADA VANESA, RIO YAQUE DEL NORTE, CANA CHAPETON MONTE CRISTI NOROESTE 12
400 AUT. DUARTE CERCA DE LA PARADA DEL EXPRESO, HATILLO PALMA MONTE CRISTI NOROESTE 12
TOTAL 22 MONTE CRISTI TOTAL DE PERSONAL 264
No. PUESTOS DE  CARRETERAS / PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
401 BALNEARIO RIO GUAYUBIN-ARROYO BLANCO EN SAN IGNACION DE SABANETA Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
402 BALNEARIO RIO GUAYUBIN-ESTANCIA VIEJA EN SAN IGNACION DE SABANETA Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
403 BALNEARIO RIO GUAYUBIN-EL RINCON EN SAN IGNACION DE SABANETA Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
404 BALNEARIO MESETA MONCION Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
405 BALNEARIO LOS CACAOS EN MONCION Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
406 BALNEARIO RIO INAJE EN VILLA LOS ALMACIGOS Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
407 BALNEARIO EL BADEN CAMINO MANUEL BUENO EN VILLA LOS ALMACIGOS Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
408 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
409 ENTRADA DE LA CIUDAD CRUCE DE LOS TOMINES Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
410 ENTRADA DE MONCION- CAÑADA GRANDE, MUNC. MONCION Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
411 SALIDA VILLA LOS ALMACIGOS- SANTIAGO RODRIGUEZ Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
412 FRENTE A LA ESCUELA CLARA LUZ LORA Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
413 FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE VILLA LOS ALMACIGOS Stgo. RODRIGUEZ NOROESTE 12
TOTAL 13 Stgo. RODRIGUEZ TOTAL DE PERSONAL 156
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
414 BALNEARIO SALTO DE CHACUEY DAJABON NOROESTE 12
415 BALNEARIO EL SALTO LOMA DE CABRERA NOROESTE 12
416 BALNEARIO ARROYO CAÑO EN EL AGUACATE LOMA DE CABRERA NOROESTE 12
417 BALNEARIO RIO NEITA RESTAURACION NOROESTE 12
418 BALNEARIO MUNICIPAL RESTAURACION NOROESTE 12
419 BALNEARIO ARROYO CAÑO RESTAURACION NOROESTE 12
420 BALNEARIO RIO INAJE RESTAURACION NOROESTE 12
421 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL DAJABON NOROESTE 12
422 ENTRADA DE LA CIUDAD, PUESTO LOS MORMONES DAJABON NOROESTE 12
423 CURVA DE LOYOLA DAJABON NOROESTE 12
424 CURVA DE LA MUERTE EN CORRAL GRANDE ARRIBA DAJABON NOROESTE 12
425 ENTRADA A LOMA DE CABRERA DAJABON/ LOMA DE CABRERA NOROESTE 12
426 CRUCE DE MARIANO CESTERO DAJABON/ RESTAURACION NOROESTE 12
427 ENTRADA DE RIO LIMPIO DAJABON/ RESTAURACION NOROESTE 12
428 ENTRADA LA ROCA DAJABON/ PARTIDO NOROESTE 12
429 PUENTE DE MONEYE DAJABON/ PARTIDO NOROESTE 12
430 ENTRADA DE LA GORRA DAJABON/ PARTIDO NOROESTE 12
431 CURVA DE BOGAERT DAJABON/ EL PINO NOROESTE 12
TOTAL 18 DAJABON TOTAL DE PERSONAL 216
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
432 LA FUENTE SAMANA / LAS GARITAS NORDESTE 12
433 ENTRADA DE LA PLAYA DE LOS CORRALES SAMANA / LOS CORALES NORDESTE 12
434 ENTRADA PLAYA LOS COROZOS SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
435 PLAYA DE LAS CAÑITAS SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
436 PLAYA PUNTA ARENA SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
437 BALNEARIO POSA DE DON CESAR SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
438 PLAYA LA MARINA SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
439 PLAYA LOS COROZOS SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
440 PLAYA LOS PUENTES SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
441 PLAYA ANADEL SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
442 PLAYA CALETON SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
443 PLAYA GOLFO DE LA FLECHA SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
444 PLAYA LAS TERRENAS 1 SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
445 PLAYA LAS TERRENAS 2 SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
446 PLAYA LAS TERRENAS 3 SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
447 PLAYA LAS TERRENAS 4 SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
448 PLAYA LAS TERRENAS 5 SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
449 LAS GARITAS 1 SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
450 LAS GARITAS 2 SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
451 LOS CORALES 1 SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
452 PLAYA RINCON DE LAS GALERAS SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
453 PLAYA LA PLAYITA SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
454 BALNEARIO SALTO DEL LIMON SAMANA/ LAS PASCUALAS NORDESTE 12
455 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL RINCÓN NORDESTE 12
456 ENTRADA DEL AEROPUERTO / DEL CATEY RINCÓN NORDESTE 12
457 CURVA / AEROPUERTO DE CATEY EL CATEY NORDESTE 12
458 ENTRADA AL PROYECTO EL CATEY NORDESTE 12
459 CRUCE DE LA MAJAGUA LA MAJAGUA NORDESTE 12
460 CURVA DE OVALLE LA MAJAGUA NORDESTE 12
461 PRECIPICIO DE LA MAJAGUA LA MAJAGUA NORDESTE 12
462 CURVA DE LA PLANTA DE GAS / SANCHEZ SANCHEZ NORDESTE 12
463 ENTRADA DE SANCHEZ SANCHEZ NORDESTE 12
464 DUARTE / CARRETERA SANCHEZ SAMANA SANCHEZ NORDESTE 12
465 CRUCE DE LAS TERRENAS SANCHEZ NORDESTE 12
466 LOMA DE LAS TERRENAS / FRENTE A CAMILO SANCHEZ NORDESTE 12
467 LA FUENTE LAS GARITAS NORDESTE 12
468 ENTRADA DE LA PLAYA DE LAS GARITAS LAS GARITAS NORDESTE 12
469 CURVA PLANTA DE GAS / LAS GARITAS LAS GARITAS NORDESTE 12
470 PUENTE DE MAJAGUAL MAJAGUAL NORDESTE 12
471 CURVA FRENTE A LA ESCUELA MAJAGUAL NORDESTE 12
472 CURVA DE DIEGO LOS CORRALES NORDESTE 12
473 ENTRADA DE LA PLAYA DE LOS CORRALES LOS CORRALES NORDESTE 12
474 CURVA FRENTE A LA BANCA LOS CORRALES NORDESTE 12
475 CURVA DE MANUEL LOS ROBALOS NORDESTE 12
476 ENTRADA AL AEROPUERTO / ARROYO BARRIL ARROYO BARRIL NORDESTE 12
477 ENTRADA DEL MUELLE ARROYO BARRIL NORDESTE 12
478 CURVA DE PIMBA ARROYO BARRIL NORDESTE 12
479 ENTRADA PLAYA LOS COROZOS LAS PASCUALA NORDESTE 12
480 PLAYA LOS COROZOS LAS PASCUALA NORDESTE 12
481 KM 4 / ENTRADA DEL LIMON SANTA BARBARA NORDESTE 12
482 PUENTE RIO DE LOS COCOS SANTA BARBARA NORDESTE 12
483 MERCADO PUBLICO I,II Y III SANTA BARBARA NORDESTE 12
484 PUERTO ESCONDIDO SANTA BARBARA NORDESTE 12
485 CAYO LEVANTADO SANTA BARBARA NORDESTE 12
486 CURVA DE VEJO JAUNA VICENTE NORDESTE 12
487 CURVA DE BONI LA BARBACOA NORDESTE 12
488 CURVA DE DOÑA MINA LA BARBACOA NORDESTE 12
489 LOS PUENTES LAS TERRENAS NORDESTE 12
490 EL ALMENDRO LAS TERRENAS NORDESTE 12
491 ENTRADA DE LAS TERRENAS LAS TERRENAS NORDESTE 12
492 EL PUENTE LAS TERRENAS NORDESTE 12
493 EL CEMENTERIO LAS TERRENAS NORDESTE 12
TOTAL 62 SAMANA TOTAL DE PERSONAL 744
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
494 ENTRADA A LA PLAYA DE LOS GRINGOS D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE 12
495 PLAYA LOS GRINGOS D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE 12
496 SALIDA DE LA PLAYA LOS GRINGOS D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE 12
497 PLAYA BOJOLO 1 D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE 12
498 PLAYA BOJOLO 2 D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE 12
499 LA PLAYITA DE NAGUA D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE 12
500 LA PISCINA DEL FACTOR D.M. SAN JOSE DE MATANZAS NORDESTE 12
501 BALNEARIO EL SALTADERO D.M. ARROYO AL MEDIO NORDESTE 12
502 PLAYA LOS AMINIOS D.M. ARROYO AL MEDIO NORDESTE 12
503 PUENTE RIO SAN JUAN EL FACTOR NORDESTE 12
504 PLAYA LOS MUERTOS EL FACTOR NORDESTE 12
505 PLAYA EL TABLON EL FACTOR NORDESTE 12
506 BALNEARIOS LOS JENGIBRES EL FACTOR NORDESTE 12
507 BALNEARIOS LOS MEMISOS D.M. EL POZO NORDESTE 12
508 BALNEARIO EL PAPAYO D.M. EL POZO NORDESTE 12
509 BALNEARIO EL BADEN D.M. LAS GORDAS NORDESTE 12
510 PUENTE ARROYO ALMADIO D.M. LAS GORDAS NORDESTE 12
511 BALNEARIO LA REPRESA D.M. LAS GORDAS NORDESTE 12
512 BALNEARIO EL DRAGON D.M. LAS GORDAS NORDESTE 12
513 PLAYA EL BRETÓN (CABO FRANCÉS VIEJO) CABRERA NORDESTE 12
514 PLAYA ARROYO SALADO 1 D.M. LA ENTRADA NORDESTE 12
515 PLAYA ARROYO SALADO 2 D.M. LA ENTRADA NORDESTE 12
516 PLAYA EL DIAMANTE D.M. LA ENTRADA NORDESTE 12
517 PLAYA CALETÓN RIO SAN JUAN NORDESTE 12
518 PLAYA GRANDE RIO SAN JUAN NORDESTE 12
519 LAGUNA EL GRIGRI RIO SAN JUAN NORDESTE 12
520 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL NAGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
521 FRENTE AL CENTRO DEL CURNA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
522 CURVA DEL KM 3, NAGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
523 ENTRADA AL HOSPITAL MUNICIPAL DE NAGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
524 SALIDA NAGUA- SAMANA FRENTE A LA BOMBA TRIANGULO MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
525 HOSPITAL MATERNO DE MATANZAS, NAGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
526 ENTRADA A LA PLAYA DE LOS GRINGOS 1, NAGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
527 ENTRADA A LA PLAYA DE LOS GRINGOS 2, NAGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
528 CURVA DE BOJOLO, NAGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
529 ENTRADA LA CAYENA, NAGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
530 CRUCE DE RINCÓN, NAGUA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
531 PUESTO DE MANDO MUNICIPAL DEL FACTOR MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
532 HOSPITAL MUNICIPAL DEL FACTOR MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
533 FRENTE AL CONSORCIO , EL FACTOR MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
534 CURVA DE MADRE VIEJA , EL FACTOR MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
535 ENTRADA DEL POZO , EL FACTOR MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
536 ENTRADA DE LOS LIMONES , EL FACTOR MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
537 ENTRADA DEL PAPAYO , EL FACTOR MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
538 BALNEARIO EL PAPAYO , EL FACTOR MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
539 ENTRADA LAS GORDAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
540 CURVA DE PUERTO RICO A PIES, LAS GORDAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
541 PUESTO DE MANDO MUNICIPAL CABRERA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
542 ENTRADA A CABRERA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
543 HOSPITAL DE CABRERA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
544 ENTRADA DE CABO FRANCES MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
545 CURVA EL DIAMANTE, CABRERA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
546 ENTRADA A LA CATALINA, CABRERA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
547 CRUCE DE PAYITA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
548 CURVA DEL PUERTO, CABRERA MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
549 PUESTO DE MANDO MUNCIPAL RIO SAN JUAN MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
550 HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN MARIA TRINIDAD SANCHEZ NORDESTE 12
TOTAL 57 NAGUA TOTAL DE PERSONAL 684
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
551 BALNEARIO OJO DE AGUA HERMANAS MIRABAL NORDESTE 12
552 BALNEARIO MONTELLANO TENARES NORDESTE 12
553 BALNEARIO DE BLANCO ARRIBA DISTRITO MUNICIPAL BLANCO NORDESTE 12
554 BALNEARIO RIO PARTIDO DISTRITO MUNICIPAL BLANCO NORDESTE 12
555 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL, SALCEDO HERMANAS MIRABAL NORDESTE 12
556 SALIDA MOCA, SALCEDO HERMANAS MIRABAL NORDESTE 12
557 SALIDA TENARES, SALCEDO HERMANAS MIRABAL NORDESTE 12
558 SALIDA SAN FRANCISCO DE MACORIS, TENARES HERMANAS MIRABAL NORDESTE 12
559 CURVA DURA, TENARES HERMANAS MIRABAL NORDESTE 12
560 CRUCE LA GINA, VILLA TAPIA HERMANAS MIRABAL NORDESTE 12
561 SALIDA LA VEGA, VILLA TAPIA HERMANAS MIRABAL NORDESTE 12
562 CUESTA LAS FLORES, BLANCO ARRIBA HERMANAS MIRABAL NORDESTE 12
563 PUESTO DE CHIGUA HERMANAS MIRABAL NORDESTE 12
564 MONTE PLATA SALID LA VEGA HERMANAS MIRABAL NORDESTE 12
TOTAL 14 SALCEDO TOTAL DE PERSONAL 168
No. PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
565 PISCINA CLUB EL MAYORISTA SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
566 EL CAIMITO SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
567 PISCINA AGUAS CALIENTE EL ALEMAN SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
568 LA CUEVA DE BARRAQUITO SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
569 BALNEARIO PISCINA DE JAYA SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
570 BALNEARIO PARAGUAY DIST. MUNIC. BARRAQUITO NORDESTE 12
571 BALNEARIO PISCINA GUARAGUAO LA AMAZONA DIST. MUNIC. GUARAGUAO NORDESTE 12
572 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
573 SALIDA A SANTO DOMINGO FRENTE AL COLEGIO LA ALTAGRACIA SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
574 SALIDA VILLA TAPIA, SFM SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
575 SALIDA A NAGUA FRENTE AL CURNE SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
576 CRUCE DE LAS GUARANAS SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
577 CRUCE DE LA JOYA SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
578 CARRETERA BOBA/ RANCHO ABAJO SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
579 CARRETERA SAN FRANCISCO-LAS GUAZUMAS SAN FRANCISCO DE MACORIS NORDESTE 12
580 EL PUENTE CARRETERA SAN FRANCISCO/ CENOVI DIST. MUNIC. CENOVI NORDESTE 12
581 RECTA LA AMARGA/CENOVI DIST. MUNIC. CENOVI NORDESTE 12
582 LA GINITA, CENOVI DIST. MUNIC. CENOVI NORDESTE 12
583 CRUCE DE AGUAYO DIST. MUNIC. AGUAYO NORDESTE 12
584 RECTA AGUAYO-CARRETERA DUARTE DIST. MUNIC. AGUAYO NORDESTE 12
585 CRUCE DE LA GUAMA DIST. MUNIC. AGUAYO NORDESTE 12
586 CRUCE DE LA PEÑA DIST. MUNIC.LA PEÑA NORDESTE 12
587 CURVA DE LA MUERTE MUNIC. LAS GUARANAS NORDESTE 12
588 CRUCE DEL CANAL MUNIC. LAS GUARANAS NORDESTE 12
589 PUENTE RIO CAMU MUNIC. LAS GUARANAS NORDESTE 12
590 BOMBA DE PATRICHER CARRETERA PIMENTEL/ CASTILLO MUNIC. DE PIMENTEL NORDESTE 12
591 ENTRADA Y CRUCE DE HOSTOS MUNIC. DE CASTILLO NORDESTE 12
592 CRUCE EL ABANICO MUNIC. VILLA RIVA NORDESTE 12
593 AUTOVIA STO. DGO./ SAMANA DIST. MUNIC. BARRAQUITO NORDESTE 12
594 CARRETERA CUARAGUAO/VILLA RIVA DIST. MUNIC. GUARAGUAO NORDESTE 12
595 CARRETERA GUARAGUAO/LA REFORMA DIST. MUNIC. GUARAGUAO NORDESTE 12
596 CRUCE DE CIENEGA VIEJA MUNIC. ARENOSO NORDESTE 12
597 PLANTA DE GASOLINA TOTAL MUNIC. ARENOSO NORDESTE 12
TOTAL 33 DUARTE TOTAL DE PERSONAL 396
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
598 BALNEARIO EL CANAL DE MASIPEDRO (EL CAMELLON) EN BONAO MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
599 BALNEARIO LOS SALTOS DE JIMA MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
600 BALNEARIO RIO FULA 1 ISAMAR EN SABANA DEL PUERTO MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
601 BALNEARIO RIO FULA 2 EL MANANTIAL EN SABANA DEL PUERTO MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
602 BALNEARIO RIO FULA 3 EL PEÑON  EN SABANA DEL PUERTO MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
603 BALNEARIO LA CONFLUENCIA DE BLANCO EN BONAO MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
604 BALNEARIO CACHAMBA LOS QUEMADOS EN BONAO MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
605 BALNEARIO PUENTE YUNA MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
606 BALNEARIO EL BADEN DE ZUMBADOR EN PIEDRA BLANCA MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
607 BALNEARIO EL CHARCO DE LOS PAJAROS EN PIEDRA BLANCA MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
608 BALBEARIO EL CHARCO DE VICTOR  EN PIEDRA BLANCA MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
609 BALNEARIO CHARCO LA PAOLA EN PIEDRA BLANCA MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
610 BALNEARIO LOS NEGRITOS 1 Y 2 EN MAIMON MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
611 BALNEARIO DEL PUENTE YUNA EN MAIMON MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
612 BALNEARIO DEL PUENTE MAIMON (BATEY) EN MAIMON MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
613 BALNEARIO LA PISCINA CLUB DE LA COOPERATIVA EN MAIMON MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
614 BALNEARIO LA PLAYITA  DE KOKI EN MAIMON MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
615 BALNEARIO LOS JAPONESES EN VILLA SONADOR MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
616 BALNEARIO EL CHARCO DE ARENA EN VILLA SONADOR MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
617 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL-PLAZA JACARANDA MONSEÑOR NOUEL REGION CENTRAL 12
TOTAL 20 MON SEÑOR NOUEL TOTAL DE PERSONAL 240
No. PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
618 BALNEARIO LA REPRESA-BAYACANES LA VEGA REGION CENTRAL 12
619 BALNEARIO DEL RIO EL BADEN-BAYACANES LA VEGA REGION CENTRAL 12
620 BALNEARIO CHARCO NEGRO-ACAPULCO LA VEGA REGION CENTRAL 12
621 BALNEARIO LA REPRESA-ACAPULCO LA VEGA REGION CENTRAL 12
622 BALNEARIO CONTRAEMBALSE PRESA DE RICON LA VEGA REGION CENTRAL 12
623 BALNEARIO EN LA CABEZA DEL PUENTE DE RIO JIMA LA VEGA REGION CENTRAL 12
624 BALNEARIO LA AVENIDA DE LA CONFLUENCIA EN JARABACOA LA VEGA REGION CENTRAL 12
625 BALNEARIO LAS GUAZARAS EN JARABACIA LA VEGA REGION CENTRAL 12
626 BALNEARIO EL CHARCO DE MARIA EN MANABAO LA VEGA REGION CENTRAL 12
627 BALNEARIO SALTO DE AGUAS BLANCAS EN CONSTANZA LA VEGA REGION CENTRAL 12
628 BALNEARIO LOS PATITOS EN CONSTANZA LA VEGA REGION CENTRAL 12
629 BALNEARIO RIO JIMA LA VEGA REGION CENTRAL 12
630 BALNEARIO LA CABRA-PRESA DE TAVERAS LA VEGA REGION CENTRAL 12
631 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL LA VEGA REGION CENTRAL 12
632 ENTRADA MOCA-PRESA DE TAVERAS LA VEGA REGION CENTRAL 12
633 ENTRADA SANTO CERRO LA VEGA REGION CENTRAL 12
634 CRUCE LAS MARAS LA VEGA REGION CENTRAL 12
635 ENTRADA A SAN FRANCISCO DE MACORIS LA VEGA REGION CENTRAL 12
636 ENTRADA A SABANA REY, CARRETERA SAN FRANCISCO LA VEGA REGION CENTRAL 12
637 PUESTO DE MANDO JIMA ABAJO LA VEGA REGION CENTRAL 12
638 ENTRADA A EL BAQUETAZO, CARRETERA LA VEGA-JIMA LA VEGA REGION CENTRAL 12
639 PLANTA DE GAS DE RINCON LA VEGA REGION CENTRAL 12
640 RECTA DE LAZARO DURAN, CARRETERA DE JIMA LA VEGA REGION CENTRAL 12
641 CARRETERA DE JIMA LA CURVA LA VEGA REGION CENTRAL 12
642 EL MONTANA CARRETERA LA VEGA- JARABACOA LA VEGA REGION CENTRAL 12
643 PUENTE AMARILLO CARRETERA LA VEGA- JARABACOA LA VEGA REGION CENTRAL 12
644 TIREO AL MEDIO CENTRO DE MANDO CARRETERA LA VEGA-CONSTANZA LA VEGA REGION CENTRAL 12
645 PASO BAJITO CARRETERA LA VEGA-CONSTANZA LA VEGA REGION CENTRAL 12
TOTAL 28 LA VEGA TOTAL DE PERSONAL 336
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
646 BALNEARIO RIO YUNA EN PLATANAL SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
647 BALNEARIO LA ESTANCIA EN CEVICOS SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
648 BALNEARIO RIO BLANQUITA SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
649 BALNEARIO RIO YUNA, MUNICIPIO DE LA VIJA SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
650 BALNEARIO LA TABAQUERA SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
651 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
652 PALO DE LA CUABA SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
653 SALIDA FANTINO-LA VEGA SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
654 RECTA DE ANGELINA SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
655 SALIDA PLATANAL – PIMENTEL SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
656 CURVA DEL MARICAO SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
657 ZAMBRANA – COTUI SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
658 ZONA FRANCA DE COTUI SANCHEZ RAMIREZ REGION CENTRAL 12
TOTAL 13 SANCHEZ RAMIREZ TOTAL DE PERSONAL 156
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
659 LA PLAYITA DE NIGUA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
660 PLAYA DE COCOLANDIA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
661 PLAYA DE LOS PESCADORES SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
662 PLAYA DE NIGUA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
663 EL HOYO – LA REPRESA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
664 REPRESA ARRIBA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
665 LA PEÑITA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
666 RIO NIZAO PUENTE LUCAS DIAZ SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
667 PLAYA PALENQUE SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
668 RIO MAHOMA EN LA GRANCERA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
669 BALNEARIO DE SANTANA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
670 BALNEARIO LOS COCOS SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
671 PLAYA NAJAYO SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
672 BALNEARIO LA TOMA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
673 RIO LA PARED EL CARRIL SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
674 PLAYA LOS CUADRITOS SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
675 LOS MOGOTES KM. 59 SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
676 SABANA PIEDRA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
677 PLAYA GRINGO SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
678 RIO HAINA, LA PARED DEBAJO DEL PUENTE SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
679 MUCHAS AGUAS EL ARROYO- LA CENTRAL SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
680 RIO NIGUA, COMUNIDAD EL TABLAZO SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
681 CONTRAEMBALSE LAS BARIAS SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
682 LA PUNTA DE LA PEÑA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
683 TUNEL LA PRESA DE VALDESIA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
684 TUNEL DE LA CABRIA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
685 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
686 TRAMO EL CAJUILITO – EL VIAJERO PUENTE DE HATILLO SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
687 CRUCE DE LA 6 DE NOVIEMBRE – CARRETERA CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
688 CAMPAMENTO CONTROL Y SUPERVISION AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
689 CRUCE DE DOÑA ANA SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
690 MIRA CIELO, CARRETERA SAN CRISTOBAL- PLAYA NAJAYO PALENQUE SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
691 CRUCE NAJAYO – NIGUA (UNPHU) EST. 270 PLAYA NAJAYO SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
692 PUENTE DEL ROLON SAN CRISTOBAL VALDESIA 12
693 LA PEÑITA VILLA ALTAGRACIA VALDESIA 12
694 LA TORRE KM 44 AUTOPISTA DUARTE VILLA ALTAGRACIA VALDESIA 12
695 KILOMETRO 45 VILLA ALTAGRACIA VALDESIA 12
696 SABANA PIEDRA VILLA ALTAGRACIA VALDESIA 12
697 CONTRA EMBALSE LAS BARIAS YAGUATE VALDESIA 12
698 LA PUNTA DE LA PEÑA YAGUATE VALDESIA 12
699 TUNEL DE LA PRESA VALDESIA (LOS ALMENDROS) YAGUATE VALDESIA 12
700 TUNEL DE LA CABRIA YAGUATE VALDESIA 12
701 CRUCE YAGUATE DANCING DAY PARADA MINIBUS YAGUATE VALDESIA 12
702 CRUCE DE MOJA CAZABE, CAR WASH EL CONUCO YAGUATE VALDESIA 12
703 PUENTE SOBRE EL RIO NIZAO YAGUATE VALDESIA 12
704 CRUCE DE MACHIN, PARADA DAVID CARRETERA SANCHEZ YAGUATE VALDESIA 12
705 ENTRADA MUNICIPIO YAGUATE YAGUATE VALDESIA 12
706 PUENTE DE LUCAS DIAZ EN YAGUATE YAGUATE VALDESIA 12
707 PUERTO PALENQUE,  SUPERVISION MOTORIZADAS SABANA GRANDE DE PALENQUE VALDESIA 12
708 CRUCE DE DUVEAUX- CAEI SABANA GRANDE DE PALENQUE VALDESIA 12
709 CURVA DE ESTACION DE COMBUSTIBLE ENTRADA CIUDAD SABANA GRANDE DE PALENQUE VALDESIA 12
710 CUESTA DE JUAN VARON  HACIA EL RIO NIZAO SABANA GRANDE DE PALENQUE VALDESIA 12
711 PUESTO DE MANDO MIXTO PLAYA PALENQUE SABANA GRANDE DE PALENQUE VALDESIA 12
712 CRUCE DE SABANA PALENQUE- PLAYA PALENQUE SABANA GRANDE DE PALENQUE VALDESIA 12
713 ENTRADA PRINCIPAL LOS CACAOS LOS CACAOS VALDESIA 12
714 PUESTO CURVA GASOLINERA LOS CACAOS VALDESIA 12
715 PUENTE SALIDA LA PRESA JIGUEY- CALDERON LOS CACAOS VALDESIA 12
716 ENTRADA PRESA DE AGUACATE LOS CACAOS VALDESIA 12
717 PUESTO CARRETERA LOS JIBARO LOS CACAOS VALDESIA 12
718 PUESTO ASOCIACION LA ESPERANZA EN LA CURVA LOS CACAOS VALDESIA 12
719 FRENTE AL LOCAL DC CAMBITA GARABITO CAMBITA GARABITO VALDESIA 12
720 CARRETERA MUCHAS AGUAS CAMBITA GARABITO VALDESIA 12
721 LA RECTA DEL CAJON, CAMBITA EL PUEBLECITO CAMBITA GARABITO VALDESIA 12
722 CRUCE DE CAMBITA EL PUEBLECITO- EL TABLAZO CAMBITA GARABITO VALDESIA 12
723 SECTOR LA GUAMA, PROXIMO A LA IGLESIA ADVENTISTA CAMBITA GARABITO VALDESIA 12
724 CRUCE DE LAS 6 DE NOVIEMBRE HASTA CAMBITA GARABITO, SUPERVISION MOTORIZADA CAMBITA GARABITO VALDESIA 12
725 EN EL PUENTE ENTRADA CAMPAMENTO ADVENTISTA NAJAYO VALDESIA 12
726 CARRETERA SAN CRISTOBAL- NAJAYO- PALENQUE, SUPERVISION MOTORIZADA NAJAYO VALDESIA 12
727 PUESTO PLAYA LOS 3 MUERTOS ( AL LADO CASA VERANIEGA ARQ. GUSTAVO LARA) NAJAYO VALDESIA 12
728 ENTRADA LOS CHINOS LA ROTANDA SAN GREGORIO DE NIGUA VALDESIA 12
729 LA ALTAGRACIA KM 22 SAN GREGORIO DE NIGUA VALDESIA 12
730 CRUCE LOS AMACEYES SAN GREGORIO DE NIGUA VALDESIA 12
731 ENTRADA ARGOS SAN GREGORIO DE NIGUA VALDESIA 12
732 PARQUE ECOLOGICO DE NIGUA SAN GREGORIO DE NIGUA VALDESIA 12
733 DEBAJO DEL PUENTE SECO EN LA PARADA DE GUAGUAS, D.M. DE QUITA SUEÑO LOS BAJOS DE HAINA VALDESIA 12
734 PUENTE SECO DE PIEDRA BLANCA DE HAINA, FRENTE A LA ESTACION DE GASOLINA ISLA LOS BAJOS DE HAINA VALDESIA 12
735 HOSPITAL MUNICIPAL DE HAINA LOS BAJOS DE HAINA VALDESIA 12
736 PUENTE DEL ALEMAN LOS BAJOS DE HAINA VALDESIA 12
737 CRUCE DEL SECTOR EL TALU, QUITA SUEÑO, AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE LOS BAJOS DE HAINA VALDESIA 12
738 PUENTE SECO DE VILLA MARIA, SABANETAA DE HAINA, AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE LOS BAJOS DE HAINA VALDESIA 12
739 AVENIDA CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO ZONA INDUSTRIAL LOS BAJOS DE HAINA VALDESIA 12
TOTAL 81 SAN CRISTOBAL TOTAL DE PERSONAL 972
No. PUESTOS DE  PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
740 BALNERIO RIO LA ISLETA DEL PINAL SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
741 BALNEARIO LA CUMBRE DE NIZAO SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
742 BALNEARIO LAS AVISPAS SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
743 BALNARIO MONTE NEGRO DE RANCHO ARIBA SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
744 BALNEARIO RIO EL PUENTE DE LA PISCINA SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
745 EL BALNEARIO LA ESTRECHURA SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
746 BALNEARIO EL PUENTE DE LA HORMA SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
747 BALNEARIO LOS MARTINEZ SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
748 BALNEARIO LA CIENEGA SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
749 BALNEARIO LAS AYUMAS SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
750 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
751 LOCAL MUNICIPAL DC RANCHO ARRIBA SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
752 LOCAL MUNICIPAL DC NIZAO- LAS AUYAMAS SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
753 LOCAL MUNICIPAL DC EL PINAR SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
754 LOCAL MUNICIPAL DC LA CIENAGA SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
755 LOCAL MUNICIPAL DC SABANA LARGA SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
756 ENTRADA DE LA BARRA SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
757 CRUCE DE LA ISLETA EL PINAR SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
758 LOS RANCHITOS SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
759 EL SALTO DE LA CIENAGA SAN JOSE DE OCOA VALDESIA 12
TOTAL 20 SAN JOSE DE OCOA TOTAL DE PERSONAL 240
No. PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
760 RIO NIZAO SOBRE EL PUENTE DE DON GREGORIO PERAVIA VALDESIA 12
761 CACHON DE PAYA PERAVIA VALDESIA 12
762 PLAYA LINDA PERAVIA VALDESIA 12
763 PLAYA SALINAS PERAVIA VALDESIA 12
764 CANAL DE LAS BARIAS PERAVIA VALDESIA 12
765 PLAYA LOS CORBANITOS EN SABANA BUEY PERAVIA VALDESIA 12
766 RIO NIZAO SOBRE EL PUENTE DE LUCAS DIAZ PERAVIA VALDESIA 12
767 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL PERAVIA VALDESIA 12
768 PUENTE DE LUCAS DIAZ PERAVIA VALDESIA 12
TOTAL 9 PERAVIA TOTAL DE PERSONAL 108
No. PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
769 BALNEADIO RÍO SAN RAFAEL BARAHONA ENRRIQUILLO 12
770 BALNEADIO RÍO LOS PATOS BARAHONA ENRRIQUILLO 12
771 BALNEADIO RÍO DE LA CIÉNAGA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
772 BALNEADIO RÍO BAHORUCO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
773 BALNEADIO RÍO MATA DE MAÍZ BARAHONA ENRRIQUILLO 12
774 BALNEADIO REPRESA EL GUAYULLO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
775 BALNEADIO REPRESA LA FURNIA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
776 RIO NIZAITO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
777 REPRESA DE LA PEÑUELA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
778 PISCINA LA ALMENDRA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
779 BOCA DEL RIO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
780 PASO REAL BARAHONA ENRRIQUILLO 12
781 PLAYA ACAPULCO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
782 PLAYA LOS COCOS BARAHONA ENRRIQUILLO 12
783 PLAYA CALETON LADO IZQUIERDO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
784 PLAYA CAIMAN BARAHONA ENRRIQUILLO 12
785 LA BOMBA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
786 DEBAJO DEL PUENTE DE VICENTE NOBLE – TAMAYO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
787 OSVALDITO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
788 BOMBA DE MAMEY BARAHONA ENRRIQUILLO 12
789 EL BINDOLO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
790 LA ZURZA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
791 PLAYA CASITA BLANCA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
792 PLAYA PUNTA INGLESA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
793 PLAYA SALADILLA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
794 PLAYA EL QUEMAITO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
795 PLAYA CIÉNAGA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
796 PLAYA ENRIQUILLO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
797 PLAYA ANDINA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
798 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL BARAHONA ENRRIQUILLO 12
799 FRONTERA BARAHONA- AZUA ( PUESTO COMANDO 1 ) BARAHONA ENRRIQUILLO 12
800 PRIMERA ENTRADA DE QUITA CORAZA (PUESTO DE MANDO 2) BARAHONA ENRRIQUILLO 12
801 LOS RIELES EL 25 BARAHONA ENRRIQUILLO 12
802 CRUCE DE VICENTE NOBLE BARAHONA ENRRIQUILLO 12
803 SALIDA OJEDA-PARAISO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
804 CRUCE DE CABRAL BARAHONA ENRRIQUILLO 12
805 CRUCE DE LA GUAZARA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
806 CHEQUEO DE SANTA ELENA. BARAHONA ENRRIQUILLO 12
807 CURVA DEL TANQUE BARAHONA ENRRIQUILLO 12
808 AVENIDA CIRCUNVALACION BARAHONA ENRRIQUILLO 12
809 LA ESQUINA CALIENTE BARAHONA ENRRIQUILLO 12
810 CRUCE DE LAS AUYAMAS BARAHONA ENRRIQUILLO 12
811 PUENTE CORONEL DE LA CIÉNAGA BARAHONA ENRRIQUILLO 12
812 CRUCE DE AUGUSTO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
813 PUENTE LA MERCEDITA EN ENRIQUILLO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
814 LAS 4 BOCA DE ENRIQUILLO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
815 CRUCE EL NARANJO, CABRAL BARAHONA ENRRIQUILLO 12
816 POLO MAGNETICO EN POLO BARAHONA ENRRIQUILLO 12
817 CRUCE DE LAS SALINAS BARAHONA ENRRIQUILLO 12
TOTAL 49 BARAHONA TOTAL DE PERSONAL 588
No. PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
818 PLAYA PEDERNALES PEDERNALES ENRRIQUILLO 12
819 PLAYA CABO ROJO PEDERNALES ENRRIQUILLO 12
820 PLAYA LA CUEVA PEDERNALES ENRRIQUILLO 12
821 PLAYA BAHIA DE LAS AGUILAS PEDERNALES ENRRIQUILLO 12
822 BALNEARIO ARROYO SALADO PEDERNALES ENRRIQUILLO 12
823 BALNEARIO LOS POZOS CURVA DE PATANA PEDERNALES ENRRIQUILLO 12
824 BALNEARIO RIO DEL MULITO PEDERNALES ENRRIQUILLO 12
825 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL PEDERNALES ENRRIQUILLO 12
826 ESTACION MUNICIPAL DC OVIEDO PEDERNALES ENRRIQUILLO 12
827 ENTRADA DE ARROYO SALADO, OVIEDO PEDERNALES ENRRIQUILLO 12
TOTAL 10 PEDERNALES TOTAL DE PERSONAL 120
No. PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
828 BALNERARIO LAS BARIAS DE LA DESCUBIERTA INDEPENDENCIA ENRRIQUILLO 12
829 BALNEARIO BOCA DE CHACON INDEPENDENCIA ENRRIQUILLO 12
830 BALNEARIO LA ZURZA DE DUVERGUE INDEPENDENCIA ENRRIQUILLO 12
831 BALNEARIO EL DIQUE DUVERGUE INDEPENDENCIA ENRRIQUILLO 12
832 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL INDEPENDENCIA ENRRIQUILLO 12
833 CARRETERA JIMANI- EL LIMON INDEPENDENCIA ENRRIQUILLO 12
834 CURVA DE LAS AZUFRADAS EN LA DESCUBIERTA INDEPENDENCIA ENRRIQUILLO 12
835 CRUCE DE CRISTOBAL, CARRETERA CRISTOBAL – BARAHONA INDEPENDENCIA ENRRIQUILLO 12
836 CRUCE DE LA COLONIA, CARRETERA LA COLONIA- NEYBA INDEPENDENCIA ENRRIQUILLO 12
TOTAL 9 INDEPENDENCIA TOTAL DE PERSONAL 108
No. PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS PROVINCIA REGION PERSONAL
837 BALNEARIO LA COMPUERTA DE UVILLA BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
838 BALNEARIO CURVA DE LAS MARIAS BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
839 BALNEARIO CACHÓN MAMEY. BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
840 BALNEARIO HOYO FELIPE BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
841 BALNEARIO LOS GUINEOS BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
842 PUESTO DE MANDO PROVINCIAL BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
843 CRUCE DE BATEY 2, CARRETERA NEYBA-BARAHONA BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
844 CRUCE DE BATEY 4, CARRETERA NEYBA-BARAHONA BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
845 CRUCE DE SANTANA, CARRETERA TAMAYO- VICENTE NOBLE BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
846 CURVA DE LAS MARIAS CARRETERA NEYBA- GALVAN BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
847 CURVA DE GUAYACANAL, CARRETERA NEYBA- JARAGUA BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
848 CURVA DE CUCU, CARRETERA LOS RIOS, POSTRER RIO BAHORUCO ENRRIQUILLO 12
TOTAL 12 BAHORUCO TOTAL DE PERSONAL 144
TOTAL BALNEARIOS HABILES 848
TOTAL PERSONAL VOLUNTARIO 10,176

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Andrés Tovar

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