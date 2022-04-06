Estas son las playas y balnearios abiertos en Semana Santa 2022

Defensa Civil publicó la lista de playas y balnearios abiertos para esta Semana Santa 2022. En total son 848 los balnearios que estarán disponiblespara visitar durante la Semana Mayor que contarán con la presencia de más de 10 mil voluntarios de la Defensa Civil para las labores de supervisión y socorro.
También puedes consultar aquí la lista de playas y balnearios clausurados para esta Semana Santa 2022.
A continuación la lista de las playas y balnearios abiertos:
|No.
|PUESTOS DE CARRETERAS / PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL VOLUNTARIO
|1
|BALNEARIO CACHÓN DE LA RUBIA
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
|OZAMA
|12
|2
|BOMBA NATIVA, BALNEARIO PALAVE
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
|OZAMA
|12
|3
|BALNEARIO PALAVE, AL FONDO
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
|OZAMA
|12
|4
|BALNEARIO BIENVENIDO, EN EL PUENTE
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
|OZAMA
|12
|5
|BALNEARIO RIO EL HIGÜERO
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
|OZAMA
|12
|6
|BALNEARIO RIO OZAMA, EN EL PUENTE DE HACIENDA ESTRELLA
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
|OZAMA
|12
|7
|BALNEARIO LAS MERCEDES, HACIENDA ESTRELLA
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
|OZAMA
|12
|8
|BALNEARIO RIO GUANUMA, HACIENDA ESTRELLA
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
|OZAMA
|12
|9
|BALNEARIO RIO MATA MAMON
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
|OZAMA
|12
|10
|BANCO DE ARENA, BOCA CHICA
|MUNICIPIO BOCA CHICA
|OZAMA
|12
|11
|PLAYA ANDRES – MALECON
|MUNICIPIO BOCA CHICA
|OZAMA
|12
|12
|PLAYA DE ANDRES- MARINA ZALPAR
|MUNICIPIO BOCA CHICA
|OZAMA
|12
|13
|BALNEARIO BOCA CHICA DULCE
|MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS
|OZAMA
|12
|14
|BALNEARIO LOS COROSOS, KM 25 ADENTRO
|MUNICIPIO PEDRO BRAND
|OZAMA
|12
|15
|BALNEARIO EL LIMÓN, LA CUABA
|MUNICIPIO PEDRO BRAND
|OZAMA
|12
|16
|BALNEARIO LA PIEDRA, LA CUABA
|MUNICIPIO PEDRO BRAND
|OZAMA
|12
|17
|PUESTO DE MANDO REGIONAL
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
|OZAMA
|12
|18
|PUENTES JUAN CARLOS, KM. 8, AV. LAS AMÉRICAS
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
|OZAMA
|12
|19
|DESTACAMENTO P.N. LOS PRADOS DE SAN LUIS
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE
|OZAMA
|12
|20
|AUTOPISTA DUARTE, CRUCE DE MANOGUAYABO
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
|OZAMA
|12
|21
|ESTACIÓN DEL PEAJE, AUTOPISTA 30 DE MARZO
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
|OZAMA
|12
|22
|PROLONGACION 27 DE FEBRERO, CRUCE CARRT. MANOGUAYABO
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
|OZAMA
|12
|23
|CARRETERA MANOGUAYABO CRUCE PALAVE
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
|OZAMA
|12
|24
|PUESTO DE MANDO MUNICIPAL STO. DGO. NORTE
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
|OZAMA
|12
|25
|AV. CHARLES DE GAULLE EN EL CRUCE DE SABANA PERDIDA
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
|OZAMA
|12
|26
|AV. HERMANAS MIRABAL FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL ERD
|MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE
|OZAMA
|12
|27
|PUESTO DE MANDO BOCA CHICA
|MUNICIPIO BOCA CHICA
|OZAMA
|12
|28
|AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, ENTRADA DEL AEROPUERTO
|MUNICIPIO BOCA CHICA
|OZAMA
|12
|29
|AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, EN LA ENTRADA DE ANDRES BOCA CHICA
|MUNICIPIO BOCA CHICA
|OZAMA
|12
|30
|LA MELENA, FRENTEAL PARADOR EL TAMARINDO
|MUNICIPIO BOCA CHICA
|OZAMA
|12
|31
|ENTRADA DE PLAYA DE ANDRES- MARINA ZALPAR
|MUNICIPIO BOCA CHICA
|OZAMA
|12
|32
|ENTRADA DE PLAYA BOCA CHICA
|MUNICIPIO BOCA CHICA
|OZAMA
|12
|33
|CARRETERA MELLA ESQ. CRUCE DE GUERRA
|SAN ANTONIO DE GUERRA
|OZAMA
|12
|34
|CARRETERA MATA DE PALMA – BAYAGUANA
|SAN ANTONIO DE GUERRA
|OZAMA
|12
|35
|CARRETERA DE GUERRA – MATA DE PALMA
|SAN ANTONIO DE GUERRA
|OZAMA
|12
|36
|KM 15, AUTOPISTA DUARTE, ENTRADA DE LOS ALCARRIZOS
|MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS
|OZAMA
|12
|37
|KM 18, AUTOPISTA DUARTE, NUEVO AMANECER
|MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS
|OZAMA
|12
|38
|ESTACIÓN DEL PEAJE, KM. 25 AUTOPISTA DUARTE
|MUNICIPIO PEDRO BRAND
|OZAMA
|12
|TOTAL
|38
|SANTO DOMINGO
|TOTAL DE PERSONAL
|456
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|39
|BLANEARIO NATURAL LA ZURZA
|DISTRITO NACIONAL
|OZAMA
|12
|40
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|DISTRITO NACIONAL
|OZAMA
|12
|41
|CABEZA DEL PUENTE JUAN BOSCH
|DISTRITO NACIONAL
|OZAMA
|12
|42
|CABEZA DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ
|DISTRITO NACIONAL
|OZAMA
|12
|43
|AV. CAMINO CHIQUITO, FRENTE AL SÚPER EL NACIONAL
|DISTRITO NACIONAL
|OZAMA
|12
|44
|AVENIDA MONUMENTAL, LOS GIRASOLES
|DISTRITO NACIONAL
|OZAMA
|12
|45
|KM 13. AUTOPISTA DUARTE FRENTE A TRICOM
|DISTRITO NACIONAL
|OZAMA
|12
|TOTAL
|7
|DISTRITO NACIONAL
|TOTAL DE PERSONAL
|84
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|46
|BALNEARIO PUENTE RIO OZAMA, D.M. DON JUAN
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|47
|BALNEARIO COMATE, BAYAGUANA
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|48
|BALNEARIOS LOS TUBOS, CARA LINDA LAS SABITAS
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|49
|BALNEARIO DEL PUENTE PLAZA CACIQUE, RIO BOYA
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|50
|BALNEARIO SALTO DE SOCOA
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|51
|BALNEARIO CRUCE DEL VERDE, RIO GUANUMA
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|52
|BALNEARIO KM. 35 LOS BOTADO, RIO GUANUMA, YAMASA
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|53
|BALNEARIO LAS PLACETA, PERALVILLO
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|54
|BALNEARIO EL BADEN DE LA CUABA
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|55
|BALNEARIO EL BADEN DE GUAZUMA
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|56
|BALNEARIO COMATE BAYAGUANA
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|57
|BALNEARIO LAS PLAYITAS
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|58
|BALNEARIO RANCHO MELISA
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|59
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|60
|CRUCE KM 5, AUTP. JUAN PABLO DUARTE SEGUNDO FRENTE A LA BOMBA TEXACO
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|61
|CRUCE DE TARANA, AUTP. JUAN PABLO SEGUNDO, SABANA GRANDE DE BOYA
|MONTE PLATA
|OZAMA
|12
|TOTAL
|16
|MONTE PLATA
|TOTAL DE PERSONAL
|192
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|62
|BALNEARIO SOBRE EL RIO YAQUE DEL NORTE, TIMBEQUE
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|63
|BALNEARIO SOBRE EL RIO YAQUE DEL NORTE, HORMIGUERO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|64
|BALNEARIO SOBRE EL RIO YAQUE DEL NORTE, LAS CHARCAS
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|65
|BALNEARIO SOBRE EL RIO YAQUE DEL NORTE, ARROYO HONDO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|66
|BALNEARIO LOS SIETE CHORROS, PEDRO GARCIA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|67
|BALNEARIO EL TABLON, PEDRO GARCIA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|68
|BALNEARIO EL POZO I, JANICO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|69
|BALNEARIO BAO, JANICO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|70
|BALNEARIO POZO #2 CAMPAMENTO BAO, JANICO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|71
|BALNEARIO LA VENTANA, RIO AMINA, SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|72
|BALNEARIO AGUA CALIENTE, LOS MONTONES, SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|73
|BALNEARIO POZO BAJITO, MATA GRANDE, SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|74
|BALNEARIO LAZOS DE LOS COCOS, SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|75
|BALNEARIO LAS CEIBITA, RIO AMINA, SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|76
|BANEARIO RANCHITO, RIO AMINA, SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|77
|BALNEARIO GUANAJUMA, BAITOA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|78
|BALNEARIO ANGOSTURA, EL CAIMITO, JANICO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|79
|BALNEARIO AMINA/INOA SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|80
|BALNEARIO CONFLUENCIA, SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|81
|BALNEARIO RIO AMINA, ACUERDUCTO NUEVO, SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|82
|BALNEARIO PASO BAJITO, SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|83
|BALNEARIO LA MINA, RIO AMINA, SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|84
|BALNEARIO RIO BAO, PASO DE JAMAMU, SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|85
|BALNEARIO RIO YAQUE DELNORTE, EL ANON, EL PAPAYO, JANICO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|86
|BALNEARIO RIO YAQUE DEL NORTE, BAIGUAQUE, EL PAPAYO, JANICO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|87
|BALNEARIO RIO BAO, CASA DE MAQUINA, EL PINALITO, JANICO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|88
|BALNEARIO RIO JAGUA, JUNCALITO, JANICO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|89
|BALNEARIO ARROYO SAN FCO. JACAGUA. EL SALTADERO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|90
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|91
|AUTOPISTA DUARTE ENTRADA AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|92
|AUTOPISTA DUARTE ENTRADA AV. CIRCUNVALACION NORTE, COLORADO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|93
|PUESTO DE MANDO PLAZA MONUMENTAL
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|94
|AUTOPISTA DUARTE AV.JOSE MARIA FADUL, ENTRADA NEVESA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|95
|AUTOPISTA DUARTE DR. JOAQUIN BALAGUER, CRUCE DE QUINIGUA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|96
|CARRETERA LUPERON KM 19 CURVA DE LAJAS -PUERTO PLATA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|97
|CARRETERA JANICO, LAS CHARCAS
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|98
|CARRETERA DUARTE, CURVA DEL JOVO (TAMBORIL)
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|99
|CARRETERA DUARTE, CURVA DEL MANGUITO (TAMBORIL)
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|100
|CARRETERA DUARTE, CURVA DEL JOBO (TAMBORIL)
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|101
|ALCALDIA DE LICEY AL MEDIO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|102
|AV. CIRCUNVALACION NORTE CCRUCE CARRETERA LICEY AL MEDIO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|103
|CARRETERA DUARCTE CRUCE ENTRADA TAMBORIL
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|104
|LOCAL DEFENSA CIVIL SABANA IGLESIA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|105
|CARRETERA DUARTE, ENTRADA LA CHIVA (LICEY)
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|106
|CARRET LA HERRADURA, CURVA DELA MUERTE (EST. GASOLINA H. Y)
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|107
|CARRET HATO DEL YAQUE, EL FLUMEN (CANAL UFE)
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|108
|CENTRO DE SALUD HATO DEL YAQUE
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|109
|CARRETERA MANUEL TAVAREZ JUSTO, LOS GUANDULES HATO DEL YAQUE
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|110
|CAPILLA ALCALDIA DISTRITO SAN FRANCISCO DE JACAGUA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|111
|CARRETERA JANICO, ENTRADA SABA IGLESIA, ZALAYA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|112
|CARRETERA JANICO/ SAJOMA LA PARADA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|113
|CARRETERA JUNCALITO, EL CAMPAMENTO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|114
|CARRETERA JANICO. KM 2
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|115
|CARRET CAIMITO, EL MURO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|116
|AV. MANUEL DE JESUS TAVAREZ, ENTRADA SAJOMA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|117
|LOCAL DEFENSA CIVIL BAITOA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|118
|MONTE LA JAGUA, BAITOA
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|119
|CARRETERA LOS MONTONES/ LAS PLACETAS
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|120
|CARRETERA LOS CIRUELOS, PARQUE
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|121
|CARRETERA EL CAIMITO/ TUNEL PRESA DE TAVERAS
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|122
|CRUCE BALNEARIO HENENQUEN
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|123
|CRUCE HENENQUEN- PINALITO
|SANTIAGO
|NORCENTRAL
|12
|TOTAL
|62
|SANTIAGO
|TOTAL DE PERSONAL
|744
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|124
|BALNEARIO EL CHORRO DE JAMAO AL NORTE
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|125
|BALNEARIO EL PARAISO DE JAMAO AL NORTE
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|126
|BALNEARIO LA REPRESA DE JAMAO AL NORTE
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|127
|PLAYA LA ERMITA DE GASPAR HERNANDEZ
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|128
|PLAYA ENRIQUE
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|129
|BALNEARIO LOS ALMENDROS
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|130
|PLAYA EL PARAISO
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|131
|RIO EL AGUA LARGA
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|132
|RIO LA REPRESA
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|133
|RIO LA VILLA DE CARLOS
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|134
|RIO GUARRITO GOMEZ
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|135
|RIO BRAZOS
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|136
|RIO PARAISO
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|137
|RIO ARROYO DE GATOS
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|138
|RIO COLA DE PATOS
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|139
|RIO CHARCO DE LOS INDIOS
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|140
|RIO EL TRAMPOLIN
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|141
|PLAYA LA ROGELIO DE GASPAR HERNANDEZ
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|142
|PLAYA LA ESMERALDA DE GASPAR HERNANDEZ
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|143
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|144
|AUTOPISTA RAMON CACERES / AUTOPISTA DUARTE
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|145
|FORTALEZA 2 DE MAYO
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|146
|AUTOPISTA RAMON CACERES CRUCE DE LAS GUAZUMAS
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|147
|CRUCE DE CANCA LA REYNA MOCA
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|148
|EL SAMAN DE LAS LAGUNAS
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|149
|CRUCE DE HINCHA
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|150
|CRUCE DE VERAGUA
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|151
|CRUCE DE JOBA ARRIBA ENTRADA DE GASPAR HERNANDEZ
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|152
|CRUCE DE CHERO CARRETERA MOCA-SALCEDO-VILLA TRINA
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|153
|CRUCE DE ESTANCIA NUEVA CARRETERA MOCA-SANTIAGO-SAN VICTOR
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|154
|CRUCE DE SAN VICTOR-JAMAO
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|155
|LA CUMBRE SAN VICTOR-JAMAO
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|156
|ENTRADA DE JAMAO AL NORTE
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|157
|ENTRADA DE JOBA ARRIBA PROXIMO AL PUENTE
|ESPAILLAT
|NORCENTRAL
|12
|TOTAL
|34
|ESPAILLAT
|TOTAL DE PERSONAL
|408
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|158
|PLAYA LA ENSENADA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|159
|PLAYA GRANDE, LUPERON
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|160
|PLAYA TECO, MAIMON
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|161
|PLAYA COFRESI
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|162
|PLAYA COSTAMBAR
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|163
|PLAYA CAMACHO, MALECON DE PUERTO PLATA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|164
|PLAYA CUARTO DE MILLA, MALECON DE PUERTO PLATA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|165
|PLAYA COSITA RICA, MALECON DE PUERTO PLATA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|166
|PLAYA LONG BEACH, MALECON DE PUERTO PLATA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|167
|PLAYA MARAPICA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|168
|PLAYA DORADA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|169
|PLAYA BERGANTIN, BERGANTIN MONTE LLANO
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|170
|PLAYA CANGREJO, CANGREJO MONTE LLANO
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|171
|PLAYA SOSUA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|172
|PLAYA CABARETE
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|173
|PLAYA SABANETA DE YASICA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|174
|BALNEARIO RIO UNIJICA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|175
|BALNEARIO RIO GUALETICO
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|176
|BALNEARIO RIO GUALETE
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|177
|BALNEARIO EL CHARCO DE LA INDIA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|178
|BALNEARIO EL BADEN
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|179
|BALNEARIO LOS FELIX
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|180
|BALNEARIO LA CONFLUENCIA DE RIO BAJABONICO EN IMBERT
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|181
|BALNEARIO LAS CHARCAS DE DAMAJAGUA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|182
|BALNEARIO LA CONFLUENCIA DE RIO GRANDE EN ALTAMIRA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|183
|BALNEARIO LA POZA DE DIOGENES
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|184
|BALNEARIO LA BAJAITA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|185
|BALNEARIO RIO MUÑOS
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|186
|BALNEARIO EL PUNTO
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|187
|BALNEARIO RIO YASICA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|188
|BALNEARIO RIO BELLA VISTA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|189
|POZA DEL CASTILLO / MALECON PUERTO PLATA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|190
|ACAPULCO / MALECON PUERTO PLATA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|191
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|192
|QUEBRADA HONDA EN ALTAMIRA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|193
|CRUCE LLANO DE PEREZ EN IMBERT
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|194
|ENTRADA CHARCOS DE DAMAJAGUA EN IMBERT
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|195
|CRUCE DE IMBERT
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|196
|CARRETERA IMBERT-LA CABIRMA-GUANANICO
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|197
|RECTA DE MAIMON
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|198
|ENTRADA COSTAMBAR
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|199
|ENTRADA DE PLAYA DORADA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|200
|CURVA DE LA GRAN PARADA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|201
|CARRETERA TURISTICA DE LUPERON
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|202
|CRUCE DE LA BOMBA MONTELLANO
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|203
|ENTRADA A LA PLAYA SOSUA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|204
|ENTRADA A LA PLAYA CABARETE
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|205
|CRUCE DE JAMAO- SABANETA DE YASICA
|PUERTO PLATA
|NORCENTRAL
|12
|TOTAL
|48
|PUERTO PLATA
|TOTAL DE PERSONAL
|576
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|206
|PLAYA EMBASI LOS GUAYACANES
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|207
|PLAYA LA BATI CUEVA LOS GUAYACANES
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|208
|PLAYA PUBLICA GUAYACANES
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|209
|PLAYA VICINIS GUAYACANES
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|210
|PLAYA JUAN DOLIO
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|211
|PLAYA VILLA DEL MAR
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|212
|PLAYITA JUAN DOLIO
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|213
|PLAYA DECAMERON
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|214
|PLAYA CUMAYAZA
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|215
|PLAYA DE MUERTO MALECON DE SAN PEDRO
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|216
|BALNEARIO DE CHELA RÍO SOCO RAMÓN SANTANA
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|217
|BALNEARIO DE PASO DEL MEDIO RIÓ SOCO RAMÓN SANT.
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|218
|BALNEARIO LA BASE RÍO SOCO RAMÓN SANTANA
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|219
|BALNEARIO LA FUENTE ING. ANGELINA
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|220
|BALNEARIO RÍO CUMAYAZA
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|221
|BALNEARIO RIO LOS CHICHARRONES
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|222
|BALNEARIO RÍO CAZUI MUNICIPIO QUISQUEYA
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|223
|BALNEARIO GENJIBRAL MUNICIPIO QUISQUEYA
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|224
|BALNEARIO DOS BOCAS RÍO CAZUI EL PUERTO
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|225
|BALNEARIO PASO DEL PILAR EL PUERTO
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|226
|BALNEARIO LA BOMBA RÍO CAZUI EL PUERTO
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|227
|BALNEARIO YABACOA RÍO EL PUERTO
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|228
|BALNEARIO PASO HONDO RIÓ MAGUA MUN. CONSUELO
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|229
|BALNEARIO PASO CAIMITO RIO CAZUI EL PUERTO
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|230
|BALNEARIO PASO LA PONDEROSA RIO CAZUI EL PUERTO
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|231
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|232
|AUTOVIA DEL ESTE PROXIMO AL PUENTE GUIDO GIL
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|233
|CARRETERA SAN PEDRO-HATO MAYOR BATEY DON JUAN
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|234
|CRUCE CARRETERA LOS LLANOS-EL PUERTO-BAYAGUANA
|SAN PEDRO DE MACORIS
|ESTE
|12
|TOTAL
|29
|SAN PEDRO DE MACORIS
|TOTAL DE PERSONAL
|348
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|235
|BALNEARIO EL PASO RIO HIGUAMO
|HATO MAYOR DEL REY
|ESTE
|12
|236
|BALNEARIO LA REPRESA RIO HIGUAMO
|HATO MAYOR
|ESTE
|12
|237
|BALNEARIO PASO EL MAMON RIO HIGUAMO
|HATO MAYOR
|ESTE
|12
|238
|PUESTO EN EL MUELLE PARA LOS VIAJANTES, SABANA DE LA MAR
|SABANA DE LA MAR
|ESTE
|12
|239
|BALNEARIO DE LA LAYA, MATAPALACIO
|SABANA DE LA MAR
|ESTE
|12
|240
|BALNEARIO DEL AGUACATE MATA PALACIO
|SABANA DE LA MAR
|ESTE
|12
|241
|BALNEARIO YERBABUENA RIO HIGUAMO
|SABANA DE LA MAR
|ESTE
|12
|242
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|HATO MAYOR DEL REY
|ESTE
|12
|243
|CARRETERA HATO MAYOR/SAN PEDRO FRENTE A LA FORTALEZA E.R.D.
|HATO MAYOR DEL REY
|ESTE
|12
|244
|LA ROTONDA HATO MAYOR- EL SEIBO
|HATO MAYOR DEL REY
|ESTE
|12
|245
|SALIDA SABANA DE LA MAR- HATO MAYOR, FRENTE A LOS MULTI
|SABANA DE LA MAR
|ESTE
|12
|246
|FRENTE AL HOSPITAL MUNICIPAL EL VALE
|EL VALLE
|ESTE
|12
|247
|FRENTE AL DISTRITO ESCOLAR DEL VALLE
|EL VALLE
|ESTE
|12
|248
|EL COCHINITO CARRETERA HATO MAYOR – SAN PEDRO
|EL VALLE
|ESTE
|12
|249
|FRENTE A LOS MULTI CARRETERA SABANA – EL VALLE
|EL VALLE
|ESTE
|12
|250
|SALIDA SABANA DE LA MAS – MICHES
|EL VALLE
|ESTE
|12
|251
|MUELLE TURISTICO DE SABANA DE LA MAR
|EL VALLE
|ESTE
|12
|TOTAL
|17
|HATO MAYOR
|TOTAL DE PERSONAL
|204
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|252
|PLAYA CALETA
|LA ROMANA
|ESTE
|12
|253
|PLAYA BAYAHIBE
|LA ROMANA
|ESTE
|12
|254
|PLAYA HOTEL DOMINICUS
|LA ROMANA
|ESTE
|12
|255
|PLAYA BOCA DE CHAVON
|LA ROMANA
|ESTE
|12
|256
|LA PLAYITA RIO CHAVON EN GUAYMATE
|LA ROMANA
|ESTE
|12
|257
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|LA ROMANA
|ESTE
|12
|258
|PEAJE DE LA ROMANA AUTOVIA DEL ESTE
|LA ROMANA
|ESTE
|12
|TOTAL
|7
|LA ROMANA
|TOTAL DE PERSONAL
|84
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|259
|BALNEARIO BUENAS NOCHES RIO SOCO, EN EL BATEY SANTA LUCIA
|EL SEIBO
|ESTE
|12
|260
|BALNEARIO RIO SOCO EN LOS DIEGUILLOS DE LA CUCHILLA
|EL SEIBO
|ESTE
|12
|261
|BALNEARIO PUENTE SOBRE EL RIO SEIBO,SALIDA HACIA CACIQUILLO
|EL SEIBO
|ESTE
|12
|262
|BALNEARIO BADEN RIO SOCO EN ARROYO TABACO DE LAS CUCHILLAS
|EL SEIBO
|ESTE
|12
|263
|PLAYA ARRIBA EN EL CASCO URBANO DE MICHES
|MICHES
|ESTE
|12
|264
|PLAYA COSTA ESMERALDA, EN EL PARAJE LA MINA DE ORO MICHES
|MICHES
|ESTE
|12
|265
|BALNEARIO KM. 7 CARRETERA SEIBO-PEDRO SANCHEZ RIO SEIBO
|EL SEIBO
|ESTE
|12
|266
|CHARCO PIJIN, RIO SEIBO, SECTOR COLINA DON GUILLERMO
|EL SEIBO
|ESTE
|12
|267
|PLAYA LIMON, DM- EL CEDRO
|MICHES
|ESTE
|12
|268
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|EL SEIBO
|ESTE
|12
|269
|KM. 14 CARRETERA SEIBO-HATO MAYOR FRENTE AL PARADOR EL OASIS
|EL SEIBO
|ESTE
|12
|270
|CRUCE DE PAVON FRENTE AL CUARTEL DE LA POLICIA
|EL SEIBO
|ESTE
|12
|271
|AUTOVIA DEL CORAL SALIDA MICHES-HIGUEY
|MICHES
|ESTE
|12
|272
|CURVA DE MIRTA KM. 3 CARRETERA PEDRO SANCHEZ-MICHES
|PEDRO SANCHEZ
|ESTE
|12
|TOTAL
|14
|EL SEIBO
|TOTAL DE PERSONAL
|168
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|273
|PLAYA DEL MACAO
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|274
|PLAYA CABEZA DE TORO
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|275
|PLAYA DEL CORTESITO
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|276
|PLAYA DE LA PUNTA DEL COCO
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|277
|PLAYA DE UVERO ALTO
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|278
|PLAYA DE LAVA CAMA (NISIBÓN).
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|279
|PLAYITA DE YUMA
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|280
|BALNEARIO PUNTA DE SILVERINA
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|281
|BALNEARIO LA BOCA DE MAIMÓN
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|282
|BALNEARIO EL EMBARCADERO DE YUMA
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|283
|BALNEARIO RÍO DE YONU
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|284
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|285
|CARRETERA HIGÜEY YUMA CRUCE DE LA AUTOVÍA DEL CORAL
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|286
|CARRETERA HIGÜEY/ MACAO CRUCE DE LA CRUZ DEL ISLEÑO
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|287
|EL PUENTE DE ANAMUYA, CARRETERA HIGUEY- ANAMUYITA
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|288
|CRUCE DE MACAO, CARRETERA HIGÜEY/ MACAO
|LA ALTAGRACIA
|ESTE
|12
|TOTAL
|16
|LA ALTAGRACIA
|TOTAL DE PERSONAL
|192
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|289
|BALNEARIO RIO YAQUE DEL SUR, VILLALPANDO
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|290
|BALNEARIO RIO LAS CUEVAS PADRE LAS CASAS
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|291
|BALNEARIO RIO LAS CUEVAS GUAYABAL
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|292
|BALNEARIO RIO JURA, PERALTA
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|293
|PLAYA LOS NEGROS
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|294
|PLAYA MONTE RIO
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|295
|PLAYA CARACOLES
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|296
|PLAYA TORTUGUERO
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|297
|PLAYA CAOBITA
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|298
|CANAL ISURA, MUNICIPIO SABANA YEGUA
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|299
|BALNEARIO RIO JURA, CARRIZAL
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|300
|PLAYA PALMAR DE OCOA
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|301
|PLAYA CAOBITA
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|302
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|303
|CHEQUEO ENTRADA DE AZUA KM. 2
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|304
|CRUCE LOS TOROS CARRETERA AZUA-SAN JUAN
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|305
|CARRETERA SAN JUAN, CRUCE DE VILLARPANDO
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|306
|BOMBA SHELL DE SABANA YEGUA
|AZUA
|DEL VALLE
|12
|TOTAL
|18
|AZUA
|TOTAL DE PERSONAL
|216
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|307
|RIO MIJO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|308
|EL CANAL DE JUAN DE HERRERA
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|309
|LA PLAYITA DE SABANETA
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|310
|RIO DORMIDERO DE SABANETA
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|311
|EL CANAL DE PEDRO CORTO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|312
|CABEZA DEL RIO BAO EN VALLEJUELO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|313
|LA LAJITA EN VALLEJUELO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|314
|EL CHAPUZON EN EL CERCADO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|315
|RIO YAQUE DEL SUR, LOS BANCOS
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|316
|LOMA DE YAQUE, ENTRADA DE LA PRESAC CARRT. GUANITO – YAQUE
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|317
|PALMAR DE YAQUE
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|318
|EL MANGUITO, LAS ZANJAS
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|319
|CAÑA FISTOL, JUAN DE HERRERA
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|320
|LA ZURZA, LAS MATAS DE FARFAN
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|321
|LOMA EN MEDIO, EL CERCADO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|322
|EL CERCADO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|323
|EL YACUZI LA RANCHA DE EL CERCADO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|324
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|325
|BOMBA DE GUANITO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|326
|PUENTE MIJO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|327
|KILOMETRO 9
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|328
|PALMAR DE YAQUE
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|329
|CORRAL DE LOS INDIOS
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|330
|CURVA DE LA VACA
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|331
|CURVA DE LA MUERTE
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|332
|MURO LA PRESA DE SABANETA
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|333
|ENTRADA A LA MATA DE FARFAN
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|334
|PLAZA DE LOS DESORIENTADOS ENTRADA DE SAN JUAN
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|335
|LA ZURZA DE LAS MATAS DE FARFAN
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|336
|LA LAJITA EN VALLEJUELO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|337
|EL CHAPUZON EN EL CERCADO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|338
|PIRIN EN EL CERCADO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|339
|LOMA EN MEDIO EN EL CERCADO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|340
|CURVA DEL PUERCO, EL CERCADO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|341
|CRUCE LA MULATA, EL CERCADO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|342
|ENTRADA BALNEARIO PALMITA, EL CERCADO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|343
|SALIDA DEL CERCADO- HONDO VALLE
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|344
|SUBIDA DE LA VEREDA
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|345
|ENTRADA BALNEARIO VALLEJUELO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|346
|EL PUERTECITO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|347
|CURVA DE ALFERES (VALLEJUELO)
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|348
|CURVA DE PIÑA SABANETA
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|349
|ENTRADA BALNEARIO CAÑAFISTOL
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|350
|CAÑADA CURVA DE BOBO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|351
|EL JACUZI LA RANCHA DE EL CERCADO
|SAN JUAN
|DEL VALLE
|12
|TOTAL
|45
|SAN JUAN
|TOTAL DE PERSONAL
|540
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|352
|CABEZA DEL RIO EN RANCHO DE LA GUARDIA
|ELIAS PIÑA
|DEL VALLE
|12
|353
|LOS GUINEOS
|ELIAS PIÑA
|DEL VALLE
|12
|354
|LA ALCANTARILLA
|ELIAS PIÑA
|DEL VALLE
|12
|355
|LA TOMA DEL METISAQUE EN JUNQUITO
|ELIAS PIÑA
|DEL VALLE
|12
|356
|EL PASO DE LA COLAZA
|ELIAS PIÑA
|DEL VALLE
|12
|357
|EL PASO DE MARIQUITA
|ELIAS PIÑA
|DEL VALLE
|12
|358
|EL PASO DE NONON
|ELIAS PIÑA
|DEL VALLE
|12
|359
|LA CAIDA DE PACO
|ELIAS PIÑA
|DEL VALLE
|12
|360
|EL CANAL LA MEDIA LUNA
|ELIAS PIÑA
|DEL VALLE
|12
|361
|EL CHARCO DE LOS DIES
|ELIAS PIÑA
|DEL VALLE
|12
|362
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|ELIAS PIÑA
|DEL VALLE
|12
|TOTAL
|11
|ELIAS PINA
|TOTAL DE PERSONAL
|132
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|363
|BALNEARIO DEL LADO ABAJO DEL PUENTE DE HATO NUEVO.
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|364
|BALNEARIO BRISAS DEL RÍO MAO.
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|365
|BALNEARIO LOS PALITOS.
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|366
|LOS MOTORES DE INAPA
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|367
|PUENTE CANAL BOCA DE MAO.
|ESPERANZA
|NOROESTE
|12
|368
|RÍO MAO. CONTRAEMBALSE
|AMINA
|NOROESTE
|12
|369
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|370
|PUESTO REGIONAL DE MANDO DEL JUNQUITO
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|371
|CRUCE DE GUAYACANES.
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|372
|CRUCE DE ESPERANZA- AUTOPISTA DUARTE.
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|373
|PUESTO DE MANDO ESTACION 59, ESPERANZA
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|374
|PUESTO DE MANDO ESTACION 35, JAIBON LAGUNA SALADA
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|375
|CRUCE DE JICOME
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|376
|CRUCE BATEY LIBERTAD
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|377
|LICEO DE MARIZAL
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|378
|BOMBA DE FRANK CRESCO
|MAO – VALVERDE
|NOROESTE
|12
|TOTAL
|16
|MAO – VALVERDE
|TOTAL DE PERSONAL
|192
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|379
|PLAYA JUAN DE BOLAÑO EN SAN FERNANDO
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|380
|PLAYA COSTA VERDE (ENTRADA) EN SAN FERNANDO
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|381
|PLAYA MI GOLPA EN SAN FERNANDO
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|382
|PLAYA EL MORRO EN SAN FERNANDO
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|383
|PLAYA COCO EN MANZANILLO
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|384
|PLAYA BUEN HOMBRE EN VILLA VASQUEZ
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|385
|BALNEARIO EN LA PRESA DE MAGUACA
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|386
|PLAYA ESTERO BALSA
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|387
|PLAYA DEL RIO YAQUE DEL NORTE, LADO ABAJO DEL PUENTE,CASTAÑUELA
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|388
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL SAN FERNANDO
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|389
|CALLE MELLA CON AVENIDA DUARTE
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|390
|ENTRADA PALO VERDE, CARRETERA DUARTE KM. 17
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|391
|CRUCE DE COPEY MANZANILLO
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|392
|ENTRADA DE BOTONCILLO EN VILLA VASQUEZ
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|393
|LA JABILLA- CAMINO A MARTIN GARCIA, GUAYUBIN
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|394
|PUESTO DE MANDO DEFENSA CIVIL DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|395
|PARQUE EL TITANC, LAS MATAS DE SANTA CRUZ
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|396
|ENTRADA DE CASTAÑUELA, CARRETERA DUARTE FRENTE A LA FABRICA DE PRODUCTOS JAJA
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|397
|ENTRADA DE PLAYA PUNTA RUSIA EN LA ESQUINA DEL CUARTEL, VILLA ELISA
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|398
|CALLE PRINCIPAL CANA CHAPETON
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|399
|ENTRADA VANESA, RIO YAQUE DEL NORTE, CANA CHAPETON
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|400
|AUT. DUARTE CERCA DE LA PARADA DEL EXPRESO, HATILLO PALMA
|MONTE CRISTI
|NOROESTE
|12
|TOTAL
|22
|MONTE CRISTI
|TOTAL DE PERSONAL
|264
|No.
|PUESTOS DE CARRETERAS / PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|401
|BALNEARIO RIO GUAYUBIN-ARROYO BLANCO EN SAN IGNACION DE SABANETA
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|402
|BALNEARIO RIO GUAYUBIN-ESTANCIA VIEJA EN SAN IGNACION DE SABANETA
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|403
|BALNEARIO RIO GUAYUBIN-EL RINCON EN SAN IGNACION DE SABANETA
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|404
|BALNEARIO MESETA MONCION
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|405
|BALNEARIO LOS CACAOS EN MONCION
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|406
|BALNEARIO RIO INAJE EN VILLA LOS ALMACIGOS
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|407
|BALNEARIO EL BADEN CAMINO MANUEL BUENO EN VILLA LOS ALMACIGOS
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|408
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|409
|ENTRADA DE LA CIUDAD CRUCE DE LOS TOMINES
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|410
|ENTRADA DE MONCION- CAÑADA GRANDE, MUNC. MONCION
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|411
|SALIDA VILLA LOS ALMACIGOS- SANTIAGO RODRIGUEZ
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|412
|FRENTE A LA ESCUELA CLARA LUZ LORA
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|413
|FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE VILLA LOS ALMACIGOS
|Stgo. RODRIGUEZ
|NOROESTE
|12
|TOTAL
|13
|Stgo. RODRIGUEZ
|TOTAL DE PERSONAL
|156
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|414
|BALNEARIO SALTO DE CHACUEY
|DAJABON
|NOROESTE
|12
|415
|BALNEARIO EL SALTO
|LOMA DE CABRERA
|NOROESTE
|12
|416
|BALNEARIO ARROYO CAÑO EN EL AGUACATE
|LOMA DE CABRERA
|NOROESTE
|12
|417
|BALNEARIO RIO NEITA
|RESTAURACION
|NOROESTE
|12
|418
|BALNEARIO MUNICIPAL
|RESTAURACION
|NOROESTE
|12
|419
|BALNEARIO ARROYO CAÑO
|RESTAURACION
|NOROESTE
|12
|420
|BALNEARIO RIO INAJE
|RESTAURACION
|NOROESTE
|12
|421
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|DAJABON
|NOROESTE
|12
|422
|ENTRADA DE LA CIUDAD, PUESTO LOS MORMONES
|DAJABON
|NOROESTE
|12
|423
|CURVA DE LOYOLA
|DAJABON
|NOROESTE
|12
|424
|CURVA DE LA MUERTE EN CORRAL GRANDE ARRIBA
|DAJABON
|NOROESTE
|12
|425
|ENTRADA A LOMA DE CABRERA
|DAJABON/ LOMA DE CABRERA
|NOROESTE
|12
|426
|CRUCE DE MARIANO CESTERO
|DAJABON/ RESTAURACION
|NOROESTE
|12
|427
|ENTRADA DE RIO LIMPIO
|DAJABON/ RESTAURACION
|NOROESTE
|12
|428
|ENTRADA LA ROCA
|DAJABON/ PARTIDO
|NOROESTE
|12
|429
|PUENTE DE MONEYE
|DAJABON/ PARTIDO
|NOROESTE
|12
|430
|ENTRADA DE LA GORRA
|DAJABON/ PARTIDO
|NOROESTE
|12
|431
|CURVA DE BOGAERT
|DAJABON/ EL PINO
|NOROESTE
|12
|TOTAL
|18
|DAJABON
|TOTAL DE PERSONAL
|216
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|432
|LA FUENTE
|SAMANA / LAS GARITAS
|NORDESTE
|12
|433
|ENTRADA DE LA PLAYA DE LOS CORRALES
|SAMANA / LOS CORALES
|NORDESTE
|12
|434
|ENTRADA PLAYA LOS COROZOS
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|435
|PLAYA DE LAS CAÑITAS
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|436
|PLAYA PUNTA ARENA
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|437
|BALNEARIO POSA DE DON CESAR
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|438
|PLAYA LA MARINA
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|439
|PLAYA LOS COROZOS
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|440
|PLAYA LOS PUENTES
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|441
|PLAYA ANADEL
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|442
|PLAYA CALETON
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|443
|PLAYA GOLFO DE LA FLECHA
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|444
|PLAYA LAS TERRENAS 1
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|445
|PLAYA LAS TERRENAS 2
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|446
|PLAYA LAS TERRENAS 3
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|447
|PLAYA LAS TERRENAS 4
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|448
|PLAYA LAS TERRENAS 5
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|449
|LAS GARITAS 1
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|450
|LAS GARITAS 2
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|451
|LOS CORALES 1
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|452
|PLAYA RINCON DE LAS GALERAS
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|453
|PLAYA LA PLAYITA
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|454
|BALNEARIO SALTO DEL LIMON
|SAMANA/ LAS PASCUALAS
|NORDESTE
|12
|455
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|RINCÓN
|NORDESTE
|12
|456
|ENTRADA DEL AEROPUERTO / DEL CATEY
|RINCÓN
|NORDESTE
|12
|457
|CURVA / AEROPUERTO DE CATEY
|EL CATEY
|NORDESTE
|12
|458
|ENTRADA AL PROYECTO
|EL CATEY
|NORDESTE
|12
|459
|CRUCE DE LA MAJAGUA
|LA MAJAGUA
|NORDESTE
|12
|460
|CURVA DE OVALLE
|LA MAJAGUA
|NORDESTE
|12
|461
|PRECIPICIO DE LA MAJAGUA
|LA MAJAGUA
|NORDESTE
|12
|462
|CURVA DE LA PLANTA DE GAS / SANCHEZ
|SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|463
|ENTRADA DE SANCHEZ
|SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|464
|DUARTE / CARRETERA SANCHEZ SAMANA
|SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|465
|CRUCE DE LAS TERRENAS
|SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|466
|LOMA DE LAS TERRENAS / FRENTE A CAMILO
|SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|467
|LA FUENTE
|LAS GARITAS
|NORDESTE
|12
|468
|ENTRADA DE LA PLAYA DE LAS GARITAS
|LAS GARITAS
|NORDESTE
|12
|469
|CURVA PLANTA DE GAS / LAS GARITAS
|LAS GARITAS
|NORDESTE
|12
|470
|PUENTE DE MAJAGUAL
|MAJAGUAL
|NORDESTE
|12
|471
|CURVA FRENTE A LA ESCUELA
|MAJAGUAL
|NORDESTE
|12
|472
|CURVA DE DIEGO
|LOS CORRALES
|NORDESTE
|12
|473
|ENTRADA DE LA PLAYA DE LOS CORRALES
|LOS CORRALES
|NORDESTE
|12
|474
|CURVA FRENTE A LA BANCA
|LOS CORRALES
|NORDESTE
|12
|475
|CURVA DE MANUEL
|LOS ROBALOS
|NORDESTE
|12
|476
|ENTRADA AL AEROPUERTO / ARROYO BARRIL
|ARROYO BARRIL
|NORDESTE
|12
|477
|ENTRADA DEL MUELLE
|ARROYO BARRIL
|NORDESTE
|12
|478
|CURVA DE PIMBA
|ARROYO BARRIL
|NORDESTE
|12
|479
|ENTRADA PLAYA LOS COROZOS
|LAS PASCUALA
|NORDESTE
|12
|480
|PLAYA LOS COROZOS
|LAS PASCUALA
|NORDESTE
|12
|481
|KM 4 / ENTRADA DEL LIMON
|SANTA BARBARA
|NORDESTE
|12
|482
|PUENTE RIO DE LOS COCOS
|SANTA BARBARA
|NORDESTE
|12
|483
|MERCADO PUBLICO I,II Y III
|SANTA BARBARA
|NORDESTE
|12
|484
|PUERTO ESCONDIDO
|SANTA BARBARA
|NORDESTE
|12
|485
|CAYO LEVANTADO
|SANTA BARBARA
|NORDESTE
|12
|486
|CURVA DE VEJO
|JAUNA VICENTE
|NORDESTE
|12
|487
|CURVA DE BONI
|LA BARBACOA
|NORDESTE
|12
|488
|CURVA DE DOÑA MINA
|LA BARBACOA
|NORDESTE
|12
|489
|LOS PUENTES
|LAS TERRENAS
|NORDESTE
|12
|490
|EL ALMENDRO
|LAS TERRENAS
|NORDESTE
|12
|491
|ENTRADA DE LAS TERRENAS
|LAS TERRENAS
|NORDESTE
|12
|492
|EL PUENTE
|LAS TERRENAS
|NORDESTE
|12
|493
|EL CEMENTERIO
|LAS TERRENAS
|NORDESTE
|12
|TOTAL
|62
|SAMANA
|TOTAL DE PERSONAL
|744
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|494
|ENTRADA A LA PLAYA DE LOS GRINGOS
|D.M. SAN JOSE DE MATANZAS
|NORDESTE
|12
|495
|PLAYA LOS GRINGOS
|D.M. SAN JOSE DE MATANZAS
|NORDESTE
|12
|496
|SALIDA DE LA PLAYA LOS GRINGOS
|D.M. SAN JOSE DE MATANZAS
|NORDESTE
|12
|497
|PLAYA BOJOLO 1
|D.M. SAN JOSE DE MATANZAS
|NORDESTE
|12
|498
|PLAYA BOJOLO 2
|D.M. SAN JOSE DE MATANZAS
|NORDESTE
|12
|499
|LA PLAYITA DE NAGUA
|D.M. SAN JOSE DE MATANZAS
|NORDESTE
|12
|500
|LA PISCINA DEL FACTOR
|D.M. SAN JOSE DE MATANZAS
|NORDESTE
|12
|501
|BALNEARIO EL SALTADERO
|D.M. ARROYO AL MEDIO
|NORDESTE
|12
|502
|PLAYA LOS AMINIOS
|D.M. ARROYO AL MEDIO
|NORDESTE
|12
|503
|PUENTE RIO SAN JUAN
|EL FACTOR
|NORDESTE
|12
|504
|PLAYA LOS MUERTOS
|EL FACTOR
|NORDESTE
|12
|505
|PLAYA EL TABLON
|EL FACTOR
|NORDESTE
|12
|506
|BALNEARIOS LOS JENGIBRES
|EL FACTOR
|NORDESTE
|12
|507
|BALNEARIOS LOS MEMISOS
|D.M. EL POZO
|NORDESTE
|12
|508
|BALNEARIO EL PAPAYO
|D.M. EL POZO
|NORDESTE
|12
|509
|BALNEARIO EL BADEN
|D.M. LAS GORDAS
|NORDESTE
|12
|510
|PUENTE ARROYO ALMADIO
|D.M. LAS GORDAS
|NORDESTE
|12
|511
|BALNEARIO LA REPRESA
|D.M. LAS GORDAS
|NORDESTE
|12
|512
|BALNEARIO EL DRAGON
|D.M. LAS GORDAS
|NORDESTE
|12
|513
|PLAYA EL BRETÓN (CABO FRANCÉS VIEJO)
|CABRERA
|NORDESTE
|12
|514
|PLAYA ARROYO SALADO 1
|D.M. LA ENTRADA
|NORDESTE
|12
|515
|PLAYA ARROYO SALADO 2
|D.M. LA ENTRADA
|NORDESTE
|12
|516
|PLAYA EL DIAMANTE
|D.M. LA ENTRADA
|NORDESTE
|12
|517
|PLAYA CALETÓN
|RIO SAN JUAN
|NORDESTE
|12
|518
|PLAYA GRANDE
|RIO SAN JUAN
|NORDESTE
|12
|519
|LAGUNA EL GRIGRI
|RIO SAN JUAN
|NORDESTE
|12
|520
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL NAGUA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|521
|FRENTE AL CENTRO DEL CURNA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|522
|CURVA DEL KM 3, NAGUA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|523
|ENTRADA AL HOSPITAL MUNICIPAL DE NAGUA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|524
|SALIDA NAGUA- SAMANA FRENTE A LA BOMBA TRIANGULO
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|525
|HOSPITAL MATERNO DE MATANZAS, NAGUA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|526
|ENTRADA A LA PLAYA DE LOS GRINGOS 1, NAGUA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|527
|ENTRADA A LA PLAYA DE LOS GRINGOS 2, NAGUA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|528
|CURVA DE BOJOLO, NAGUA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|529
|ENTRADA LA CAYENA, NAGUA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|530
|CRUCE DE RINCÓN, NAGUA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|531
|PUESTO DE MANDO MUNICIPAL DEL FACTOR
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|532
|HOSPITAL MUNICIPAL DEL FACTOR
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|533
|FRENTE AL CONSORCIO , EL FACTOR
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|534
|CURVA DE MADRE VIEJA , EL FACTOR
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|535
|ENTRADA DEL POZO , EL FACTOR
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|536
|ENTRADA DE LOS LIMONES , EL FACTOR
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|537
|ENTRADA DEL PAPAYO , EL FACTOR
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|538
|BALNEARIO EL PAPAYO , EL FACTOR
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|539
|ENTRADA LAS GORDAS
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|540
|CURVA DE PUERTO RICO A PIES, LAS GORDAS
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|541
|PUESTO DE MANDO MUNICIPAL CABRERA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|542
|ENTRADA A CABRERA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|543
|HOSPITAL DE CABRERA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|544
|ENTRADA DE CABO FRANCES
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|545
|CURVA EL DIAMANTE, CABRERA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|546
|ENTRADA A LA CATALINA, CABRERA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|547
|CRUCE DE PAYITA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|548
|CURVA DEL PUERTO, CABRERA
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|549
|PUESTO DE MANDO MUNCIPAL RIO SAN JUAN
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|550
|HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO SAN JUAN
|MARIA TRINIDAD SANCHEZ
|NORDESTE
|12
|TOTAL
|57
|NAGUA
|TOTAL DE PERSONAL
|684
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|551
|BALNEARIO OJO DE AGUA
|HERMANAS MIRABAL
|NORDESTE
|12
|552
|BALNEARIO MONTELLANO
|TENARES
|NORDESTE
|12
|553
|BALNEARIO DE BLANCO ARRIBA
|DISTRITO MUNICIPAL BLANCO
|NORDESTE
|12
|554
|BALNEARIO RIO PARTIDO
|DISTRITO MUNICIPAL BLANCO
|NORDESTE
|12
|555
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL, SALCEDO
|HERMANAS MIRABAL
|NORDESTE
|12
|556
|SALIDA MOCA, SALCEDO
|HERMANAS MIRABAL
|NORDESTE
|12
|557
|SALIDA TENARES, SALCEDO
|HERMANAS MIRABAL
|NORDESTE
|12
|558
|SALIDA SAN FRANCISCO DE MACORIS, TENARES
|HERMANAS MIRABAL
|NORDESTE
|12
|559
|CURVA DURA, TENARES
|HERMANAS MIRABAL
|NORDESTE
|12
|560
|CRUCE LA GINA, VILLA TAPIA
|HERMANAS MIRABAL
|NORDESTE
|12
|561
|SALIDA LA VEGA, VILLA TAPIA
|HERMANAS MIRABAL
|NORDESTE
|12
|562
|CUESTA LAS FLORES, BLANCO ARRIBA
|HERMANAS MIRABAL
|NORDESTE
|12
|563
|PUESTO DE CHIGUA
|HERMANAS MIRABAL
|NORDESTE
|12
|564
|MONTE PLATA SALID LA VEGA
|HERMANAS MIRABAL
|NORDESTE
|12
|TOTAL
|14
|SALCEDO
|TOTAL DE PERSONAL
|168
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|565
|PISCINA CLUB EL MAYORISTA
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|566
|EL CAIMITO
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|567
|PISCINA AGUAS CALIENTE EL ALEMAN
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|568
|LA CUEVA DE BARRAQUITO
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|569
|BALNEARIO PISCINA DE JAYA
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|570
|BALNEARIO PARAGUAY
|DIST. MUNIC. BARRAQUITO
|NORDESTE
|12
|571
|BALNEARIO PISCINA GUARAGUAO LA AMAZONA
|DIST. MUNIC. GUARAGUAO
|NORDESTE
|12
|572
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|573
|SALIDA A SANTO DOMINGO FRENTE AL COLEGIO LA ALTAGRACIA
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|574
|SALIDA VILLA TAPIA, SFM
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|575
|SALIDA A NAGUA FRENTE AL CURNE
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|576
|CRUCE DE LAS GUARANAS
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|577
|CRUCE DE LA JOYA
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|578
|CARRETERA BOBA/ RANCHO ABAJO
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|579
|CARRETERA SAN FRANCISCO-LAS GUAZUMAS
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|NORDESTE
|12
|580
|EL PUENTE CARRETERA SAN FRANCISCO/ CENOVI
|DIST. MUNIC. CENOVI
|NORDESTE
|12
|581
|RECTA LA AMARGA/CENOVI
|DIST. MUNIC. CENOVI
|NORDESTE
|12
|582
|LA GINITA, CENOVI
|DIST. MUNIC. CENOVI
|NORDESTE
|12
|583
|CRUCE DE AGUAYO
|DIST. MUNIC. AGUAYO
|NORDESTE
|12
|584
|RECTA AGUAYO-CARRETERA DUARTE
|DIST. MUNIC. AGUAYO
|NORDESTE
|12
|585
|CRUCE DE LA GUAMA
|DIST. MUNIC. AGUAYO
|NORDESTE
|12
|586
|CRUCE DE LA PEÑA
|DIST. MUNIC.LA PEÑA
|NORDESTE
|12
|587
|CURVA DE LA MUERTE
|MUNIC. LAS GUARANAS
|NORDESTE
|12
|588
|CRUCE DEL CANAL
|MUNIC. LAS GUARANAS
|NORDESTE
|12
|589
|PUENTE RIO CAMU
|MUNIC. LAS GUARANAS
|NORDESTE
|12
|590
|BOMBA DE PATRICHER CARRETERA PIMENTEL/ CASTILLO
|MUNIC. DE PIMENTEL
|NORDESTE
|12
|591
|ENTRADA Y CRUCE DE HOSTOS
|MUNIC. DE CASTILLO
|NORDESTE
|12
|592
|CRUCE EL ABANICO
|MUNIC. VILLA RIVA
|NORDESTE
|12
|593
|AUTOVIA STO. DGO./ SAMANA
|DIST. MUNIC. BARRAQUITO
|NORDESTE
|12
|594
|CARRETERA CUARAGUAO/VILLA RIVA
|DIST. MUNIC. GUARAGUAO
|NORDESTE
|12
|595
|CARRETERA GUARAGUAO/LA REFORMA
|DIST. MUNIC. GUARAGUAO
|NORDESTE
|12
|596
|CRUCE DE CIENEGA VIEJA
|MUNIC. ARENOSO
|NORDESTE
|12
|597
|PLANTA DE GASOLINA TOTAL
|MUNIC. ARENOSO
|NORDESTE
|12
|TOTAL
|33
|DUARTE
|TOTAL DE PERSONAL
|396
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|598
|BALNEARIO EL CANAL DE MASIPEDRO (EL CAMELLON) EN BONAO
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|599
|BALNEARIO LOS SALTOS DE JIMA
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|600
|BALNEARIO RIO FULA 1 ISAMAR EN SABANA DEL PUERTO
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|601
|BALNEARIO RIO FULA 2 EL MANANTIAL EN SABANA DEL PUERTO
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|602
|BALNEARIO RIO FULA 3 EL PEÑON EN SABANA DEL PUERTO
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|603
|BALNEARIO LA CONFLUENCIA DE BLANCO EN BONAO
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|604
|BALNEARIO CACHAMBA LOS QUEMADOS EN BONAO
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|605
|BALNEARIO PUENTE YUNA
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|606
|BALNEARIO EL BADEN DE ZUMBADOR EN PIEDRA BLANCA
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|607
|BALNEARIO EL CHARCO DE LOS PAJAROS EN PIEDRA BLANCA
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|608
|BALBEARIO EL CHARCO DE VICTOR EN PIEDRA BLANCA
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|609
|BALNEARIO CHARCO LA PAOLA EN PIEDRA BLANCA
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|610
|BALNEARIO LOS NEGRITOS 1 Y 2 EN MAIMON
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|611
|BALNEARIO DEL PUENTE YUNA EN MAIMON
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|612
|BALNEARIO DEL PUENTE MAIMON (BATEY) EN MAIMON
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|613
|BALNEARIO LA PISCINA CLUB DE LA COOPERATIVA EN MAIMON
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|614
|BALNEARIO LA PLAYITA DE KOKI EN MAIMON
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|615
|BALNEARIO LOS JAPONESES EN VILLA SONADOR
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|616
|BALNEARIO EL CHARCO DE ARENA EN VILLA SONADOR
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|617
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL-PLAZA JACARANDA
|MONSEÑOR NOUEL
|REGION CENTRAL
|12
|TOTAL
|20
|MON SEÑOR NOUEL
|TOTAL DE PERSONAL
|240
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|618
|BALNEARIO LA REPRESA-BAYACANES
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|619
|BALNEARIO DEL RIO EL BADEN-BAYACANES
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|620
|BALNEARIO CHARCO NEGRO-ACAPULCO
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|621
|BALNEARIO LA REPRESA-ACAPULCO
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|622
|BALNEARIO CONTRAEMBALSE PRESA DE RICON
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|623
|BALNEARIO EN LA CABEZA DEL PUENTE DE RIO JIMA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|624
|BALNEARIO LA AVENIDA DE LA CONFLUENCIA EN JARABACOA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|625
|BALNEARIO LAS GUAZARAS EN JARABACIA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|626
|BALNEARIO EL CHARCO DE MARIA EN MANABAO
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|627
|BALNEARIO SALTO DE AGUAS BLANCAS EN CONSTANZA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|628
|BALNEARIO LOS PATITOS EN CONSTANZA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|629
|BALNEARIO RIO JIMA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|630
|BALNEARIO LA CABRA-PRESA DE TAVERAS
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|631
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|632
|ENTRADA MOCA-PRESA DE TAVERAS
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|633
|ENTRADA SANTO CERRO
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|634
|CRUCE LAS MARAS
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|635
|ENTRADA A SAN FRANCISCO DE MACORIS
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|636
|ENTRADA A SABANA REY, CARRETERA SAN FRANCISCO
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|637
|PUESTO DE MANDO JIMA ABAJO
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|638
|ENTRADA A EL BAQUETAZO, CARRETERA LA VEGA-JIMA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|639
|PLANTA DE GAS DE RINCON
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|640
|RECTA DE LAZARO DURAN, CARRETERA DE JIMA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|641
|CARRETERA DE JIMA LA CURVA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|642
|EL MONTANA CARRETERA LA VEGA- JARABACOA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|643
|PUENTE AMARILLO CARRETERA LA VEGA- JARABACOA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|644
|TIREO AL MEDIO CENTRO DE MANDO CARRETERA LA VEGA-CONSTANZA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|645
|PASO BAJITO CARRETERA LA VEGA-CONSTANZA
|LA VEGA
|REGION CENTRAL
|12
|TOTAL
|28
|LA VEGA
|TOTAL DE PERSONAL
|336
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|646
|BALNEARIO RIO YUNA EN PLATANAL
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|647
|BALNEARIO LA ESTANCIA EN CEVICOS
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|648
|BALNEARIO RIO BLANQUITA
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|649
|BALNEARIO RIO YUNA, MUNICIPIO DE LA VIJA
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|650
|BALNEARIO LA TABAQUERA
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|651
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|652
|PALO DE LA CUABA
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|653
|SALIDA FANTINO-LA VEGA
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|654
|RECTA DE ANGELINA
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|655
|SALIDA PLATANAL – PIMENTEL
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|656
|CURVA DEL MARICAO
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|657
|ZAMBRANA – COTUI
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|658
|ZONA FRANCA DE COTUI
|SANCHEZ RAMIREZ
|REGION CENTRAL
|12
|TOTAL
|13
|SANCHEZ RAMIREZ
|TOTAL DE PERSONAL
|156
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|659
|LA PLAYITA DE NIGUA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|660
|PLAYA DE COCOLANDIA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|661
|PLAYA DE LOS PESCADORES
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|662
|PLAYA DE NIGUA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|663
|EL HOYO – LA REPRESA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|664
|REPRESA ARRIBA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|665
|LA PEÑITA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|666
|RIO NIZAO PUENTE LUCAS DIAZ
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|667
|PLAYA PALENQUE
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|668
|RIO MAHOMA EN LA GRANCERA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|669
|BALNEARIO DE SANTANA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|670
|BALNEARIO LOS COCOS
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|671
|PLAYA NAJAYO
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|672
|BALNEARIO LA TOMA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|673
|RIO LA PARED EL CARRIL
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|674
|PLAYA LOS CUADRITOS
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|675
|LOS MOGOTES KM. 59
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|676
|SABANA PIEDRA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|677
|PLAYA GRINGO
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|678
|RIO HAINA, LA PARED DEBAJO DEL PUENTE
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|679
|MUCHAS AGUAS EL ARROYO- LA CENTRAL
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|680
|RIO NIGUA, COMUNIDAD EL TABLAZO
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|681
|CONTRAEMBALSE LAS BARIAS
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|682
|LA PUNTA DE LA PEÑA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|683
|TUNEL LA PRESA DE VALDESIA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|684
|TUNEL DE LA CABRIA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|685
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|686
|TRAMO EL CAJUILITO – EL VIAJERO PUENTE DE HATILLO
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|687
|CRUCE DE LA 6 DE NOVIEMBRE – CARRETERA CAMBITA GARABITO
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|688
|CAMPAMENTO CONTROL Y SUPERVISION AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|689
|CRUCE DE DOÑA ANA
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|690
|MIRA CIELO, CARRETERA SAN CRISTOBAL- PLAYA NAJAYO PALENQUE
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|691
|CRUCE NAJAYO – NIGUA (UNPHU) EST. 270 PLAYA NAJAYO
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|692
|PUENTE DEL ROLON
|SAN CRISTOBAL
|VALDESIA
|12
|693
|LA PEÑITA
|VILLA ALTAGRACIA
|VALDESIA
|12
|694
|LA TORRE KM 44 AUTOPISTA DUARTE
|VILLA ALTAGRACIA
|VALDESIA
|12
|695
|KILOMETRO 45
|VILLA ALTAGRACIA
|VALDESIA
|12
|696
|SABANA PIEDRA
|VILLA ALTAGRACIA
|VALDESIA
|12
|697
|CONTRA EMBALSE LAS BARIAS
|YAGUATE
|VALDESIA
|12
|698
|LA PUNTA DE LA PEÑA
|YAGUATE
|VALDESIA
|12
|699
|TUNEL DE LA PRESA VALDESIA (LOS ALMENDROS)
|YAGUATE
|VALDESIA
|12
|700
|TUNEL DE LA CABRIA
|YAGUATE
|VALDESIA
|12
|701
|CRUCE YAGUATE DANCING DAY PARADA MINIBUS
|YAGUATE
|VALDESIA
|12
|702
|CRUCE DE MOJA CAZABE, CAR WASH EL CONUCO
|YAGUATE
|VALDESIA
|12
|703
|PUENTE SOBRE EL RIO NIZAO
|YAGUATE
|VALDESIA
|12
|704
|CRUCE DE MACHIN, PARADA DAVID CARRETERA SANCHEZ
|YAGUATE
|VALDESIA
|12
|705
|ENTRADA MUNICIPIO YAGUATE
|YAGUATE
|VALDESIA
|12
|706
|PUENTE DE LUCAS DIAZ EN YAGUATE
|YAGUATE
|VALDESIA
|12
|707
|PUERTO PALENQUE, SUPERVISION MOTORIZADAS
|SABANA GRANDE DE PALENQUE
|VALDESIA
|12
|708
|CRUCE DE DUVEAUX- CAEI
|SABANA GRANDE DE PALENQUE
|VALDESIA
|12
|709
|CURVA DE ESTACION DE COMBUSTIBLE ENTRADA CIUDAD
|SABANA GRANDE DE PALENQUE
|VALDESIA
|12
|710
|CUESTA DE JUAN VARON HACIA EL RIO NIZAO
|SABANA GRANDE DE PALENQUE
|VALDESIA
|12
|711
|PUESTO DE MANDO MIXTO PLAYA PALENQUE
|SABANA GRANDE DE PALENQUE
|VALDESIA
|12
|712
|CRUCE DE SABANA PALENQUE- PLAYA PALENQUE
|SABANA GRANDE DE PALENQUE
|VALDESIA
|12
|713
|ENTRADA PRINCIPAL LOS CACAOS
|LOS CACAOS
|VALDESIA
|12
|714
|PUESTO CURVA GASOLINERA
|LOS CACAOS
|VALDESIA
|12
|715
|PUENTE SALIDA LA PRESA JIGUEY- CALDERON
|LOS CACAOS
|VALDESIA
|12
|716
|ENTRADA PRESA DE AGUACATE
|LOS CACAOS
|VALDESIA
|12
|717
|PUESTO CARRETERA LOS JIBARO
|LOS CACAOS
|VALDESIA
|12
|718
|PUESTO ASOCIACION LA ESPERANZA EN LA CURVA
|LOS CACAOS
|VALDESIA
|12
|719
|FRENTE AL LOCAL DC CAMBITA GARABITO
|CAMBITA GARABITO
|VALDESIA
|12
|720
|CARRETERA MUCHAS AGUAS
|CAMBITA GARABITO
|VALDESIA
|12
|721
|LA RECTA DEL CAJON, CAMBITA EL PUEBLECITO
|CAMBITA GARABITO
|VALDESIA
|12
|722
|CRUCE DE CAMBITA EL PUEBLECITO- EL TABLAZO
|CAMBITA GARABITO
|VALDESIA
|12
|723
|SECTOR LA GUAMA, PROXIMO A LA IGLESIA ADVENTISTA
|CAMBITA GARABITO
|VALDESIA
|12
|724
|CRUCE DE LAS 6 DE NOVIEMBRE HASTA CAMBITA GARABITO, SUPERVISION MOTORIZADA
|CAMBITA GARABITO
|VALDESIA
|12
|725
|EN EL PUENTE ENTRADA CAMPAMENTO ADVENTISTA
|NAJAYO
|VALDESIA
|12
|726
|CARRETERA SAN CRISTOBAL- NAJAYO- PALENQUE, SUPERVISION MOTORIZADA
|NAJAYO
|VALDESIA
|12
|727
|PUESTO PLAYA LOS 3 MUERTOS ( AL LADO CASA VERANIEGA ARQ. GUSTAVO LARA)
|NAJAYO
|VALDESIA
|12
|728
|ENTRADA LOS CHINOS LA ROTANDA
|SAN GREGORIO DE NIGUA
|VALDESIA
|12
|729
|LA ALTAGRACIA KM 22
|SAN GREGORIO DE NIGUA
|VALDESIA
|12
|730
|CRUCE LOS AMACEYES
|SAN GREGORIO DE NIGUA
|VALDESIA
|12
|731
|ENTRADA ARGOS
|SAN GREGORIO DE NIGUA
|VALDESIA
|12
|732
|PARQUE ECOLOGICO DE NIGUA
|SAN GREGORIO DE NIGUA
|VALDESIA
|12
|733
|DEBAJO DEL PUENTE SECO EN LA PARADA DE GUAGUAS, D.M. DE QUITA SUEÑO
|LOS BAJOS DE HAINA
|VALDESIA
|12
|734
|PUENTE SECO DE PIEDRA BLANCA DE HAINA, FRENTE A LA ESTACION DE GASOLINA ISLA
|LOS BAJOS DE HAINA
|VALDESIA
|12
|735
|HOSPITAL MUNICIPAL DE HAINA
|LOS BAJOS DE HAINA
|VALDESIA
|12
|736
|PUENTE DEL ALEMAN
|LOS BAJOS DE HAINA
|VALDESIA
|12
|737
|CRUCE DEL SECTOR EL TALU, QUITA SUEÑO, AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE
|LOS BAJOS DE HAINA
|VALDESIA
|12
|738
|PUENTE SECO DE VILLA MARIA, SABANETAA DE HAINA, AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE
|LOS BAJOS DE HAINA
|VALDESIA
|12
|739
|AVENIDA CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO ZONA INDUSTRIAL
|LOS BAJOS DE HAINA
|VALDESIA
|12
|TOTAL
|81
|SAN CRISTOBAL
|TOTAL DE PERSONAL
|972
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|740
|BALNERIO RIO LA ISLETA DEL PINAL
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|741
|BALNEARIO LA CUMBRE DE NIZAO
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|742
|BALNEARIO LAS AVISPAS
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|743
|BALNARIO MONTE NEGRO DE RANCHO ARIBA
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|744
|BALNEARIO RIO EL PUENTE DE LA PISCINA
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|745
|EL BALNEARIO LA ESTRECHURA
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|746
|BALNEARIO EL PUENTE DE LA HORMA
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|747
|BALNEARIO LOS MARTINEZ
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|748
|BALNEARIO LA CIENEGA
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|749
|BALNEARIO LAS AYUMAS
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|750
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|751
|LOCAL MUNICIPAL DC RANCHO ARRIBA
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|752
|LOCAL MUNICIPAL DC NIZAO- LAS AUYAMAS
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|753
|LOCAL MUNICIPAL DC EL PINAR
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|754
|LOCAL MUNICIPAL DC LA CIENAGA
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|755
|LOCAL MUNICIPAL DC SABANA LARGA
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|756
|ENTRADA DE LA BARRA
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|757
|CRUCE DE LA ISLETA EL PINAR
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|758
|LOS RANCHITOS
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|759
|EL SALTO DE LA CIENAGA
|SAN JOSE DE OCOA
|VALDESIA
|12
|TOTAL
|20
|SAN JOSE DE OCOA
|TOTAL DE PERSONAL
|240
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|760
|RIO NIZAO SOBRE EL PUENTE DE DON GREGORIO
|PERAVIA
|VALDESIA
|12
|761
|CACHON DE PAYA
|PERAVIA
|VALDESIA
|12
|762
|PLAYA LINDA
|PERAVIA
|VALDESIA
|12
|763
|PLAYA SALINAS
|PERAVIA
|VALDESIA
|12
|764
|CANAL DE LAS BARIAS
|PERAVIA
|VALDESIA
|12
|765
|PLAYA LOS CORBANITOS EN SABANA BUEY
|PERAVIA
|VALDESIA
|12
|766
|RIO NIZAO SOBRE EL PUENTE DE LUCAS DIAZ
|PERAVIA
|VALDESIA
|12
|767
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|PERAVIA
|VALDESIA
|12
|768
|PUENTE DE LUCAS DIAZ
|PERAVIA
|VALDESIA
|12
|TOTAL
|9
|PERAVIA
|TOTAL DE PERSONAL
|108
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|769
|BALNEADIO RÍO SAN RAFAEL
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|770
|BALNEADIO RÍO LOS PATOS
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|771
|BALNEADIO RÍO DE LA CIÉNAGA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|772
|BALNEADIO RÍO BAHORUCO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|773
|BALNEADIO RÍO MATA DE MAÍZ
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|774
|BALNEADIO REPRESA EL GUAYULLO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|775
|BALNEADIO REPRESA LA FURNIA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|776
|RIO NIZAITO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|777
|REPRESA DE LA PEÑUELA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|778
|PISCINA LA ALMENDRA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|779
|BOCA DEL RIO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|780
|PASO REAL
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|781
|PLAYA ACAPULCO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|782
|PLAYA LOS COCOS
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|783
|PLAYA CALETON LADO IZQUIERDO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|784
|PLAYA CAIMAN
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|785
|LA BOMBA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|786
|DEBAJO DEL PUENTE DE VICENTE NOBLE – TAMAYO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|787
|OSVALDITO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|788
|BOMBA DE MAMEY
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|789
|EL BINDOLO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|790
|LA ZURZA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|791
|PLAYA CASITA BLANCA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|792
|PLAYA PUNTA INGLESA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|793
|PLAYA SALADILLA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|794
|PLAYA EL QUEMAITO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|795
|PLAYA CIÉNAGA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|796
|PLAYA ENRIQUILLO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|797
|PLAYA ANDINA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|798
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|799
|FRONTERA BARAHONA- AZUA ( PUESTO COMANDO 1 )
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|800
|PRIMERA ENTRADA DE QUITA CORAZA (PUESTO DE MANDO 2)
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|801
|LOS RIELES EL 25
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|802
|CRUCE DE VICENTE NOBLE
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|803
|SALIDA OJEDA-PARAISO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|804
|CRUCE DE CABRAL
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|805
|CRUCE DE LA GUAZARA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|806
|CHEQUEO DE SANTA ELENA.
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|807
|CURVA DEL TANQUE
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|808
|AVENIDA CIRCUNVALACION
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|809
|LA ESQUINA CALIENTE
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|810
|CRUCE DE LAS AUYAMAS
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|811
|PUENTE CORONEL DE LA CIÉNAGA
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|812
|CRUCE DE AUGUSTO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|813
|PUENTE LA MERCEDITA EN ENRIQUILLO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|814
|LAS 4 BOCA DE ENRIQUILLO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|815
|CRUCE EL NARANJO, CABRAL
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|816
|POLO MAGNETICO EN POLO
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|817
|CRUCE DE LAS SALINAS
|BARAHONA
|ENRRIQUILLO
|12
|TOTAL
|49
|BARAHONA
|TOTAL DE PERSONAL
|588
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|818
|PLAYA PEDERNALES
|PEDERNALES
|ENRRIQUILLO
|12
|819
|PLAYA CABO ROJO
|PEDERNALES
|ENRRIQUILLO
|12
|820
|PLAYA LA CUEVA
|PEDERNALES
|ENRRIQUILLO
|12
|821
|PLAYA BAHIA DE LAS AGUILAS
|PEDERNALES
|ENRRIQUILLO
|12
|822
|BALNEARIO ARROYO SALADO
|PEDERNALES
|ENRRIQUILLO
|12
|823
|BALNEARIO LOS POZOS CURVA DE PATANA
|PEDERNALES
|ENRRIQUILLO
|12
|824
|BALNEARIO RIO DEL MULITO
|PEDERNALES
|ENRRIQUILLO
|12
|825
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|PEDERNALES
|ENRRIQUILLO
|12
|826
|ESTACION MUNICIPAL DC OVIEDO
|PEDERNALES
|ENRRIQUILLO
|12
|827
|ENTRADA DE ARROYO SALADO, OVIEDO
|PEDERNALES
|ENRRIQUILLO
|12
|TOTAL
|10
|PEDERNALES
|TOTAL DE PERSONAL
|120
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|828
|BALNERARIO LAS BARIAS DE LA DESCUBIERTA
|INDEPENDENCIA
|ENRRIQUILLO
|12
|829
|BALNEARIO BOCA DE CHACON
|INDEPENDENCIA
|ENRRIQUILLO
|12
|830
|BALNEARIO LA ZURZA DE DUVERGUE
|INDEPENDENCIA
|ENRRIQUILLO
|12
|831
|BALNEARIO EL DIQUE DUVERGUE
|INDEPENDENCIA
|ENRRIQUILLO
|12
|832
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|INDEPENDENCIA
|ENRRIQUILLO
|12
|833
|CARRETERA JIMANI- EL LIMON
|INDEPENDENCIA
|ENRRIQUILLO
|12
|834
|CURVA DE LAS AZUFRADAS EN LA DESCUBIERTA
|INDEPENDENCIA
|ENRRIQUILLO
|12
|835
|CRUCE DE CRISTOBAL, CARRETERA CRISTOBAL – BARAHONA
|INDEPENDENCIA
|ENRRIQUILLO
|12
|836
|CRUCE DE LA COLONIA, CARRETERA LA COLONIA- NEYBA
|INDEPENDENCIA
|ENRRIQUILLO
|12
|TOTAL
|9
|INDEPENDENCIA
|TOTAL DE PERSONAL
|108
|No.
|PUESTOS DE PLAYAS Y BALNEARIOS
|PROVINCIA
|REGION
|PERSONAL
|837
|BALNEARIO LA COMPUERTA DE UVILLA
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|838
|BALNEARIO CURVA DE LAS MARIAS
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|839
|BALNEARIO CACHÓN MAMEY.
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|840
|BALNEARIO HOYO FELIPE
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|841
|BALNEARIO LOS GUINEOS
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|842
|PUESTO DE MANDO PROVINCIAL
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|843
|CRUCE DE BATEY 2, CARRETERA NEYBA-BARAHONA
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|844
|CRUCE DE BATEY 4, CARRETERA NEYBA-BARAHONA
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|845
|CRUCE DE SANTANA, CARRETERA TAMAYO- VICENTE NOBLE
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|846
|CURVA DE LAS MARIAS CARRETERA NEYBA- GALVAN
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|847
|CURVA DE GUAYACANAL, CARRETERA NEYBA- JARAGUA
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|848
|CURVA DE CUCU, CARRETERA LOS RIOS, POSTRER RIO
|BAHORUCO
|ENRRIQUILLO
|12
|TOTAL
|12
|BAHORUCO
|TOTAL DE PERSONAL
|144
|TOTAL BALNEARIOS HABILES
|848
|TOTAL PERSONAL VOLUNTARIO
|10,176