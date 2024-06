Esperanza y escepticismo genera anuncio culminación «Morgan»

El anuncio de que las autoridades retomarán los trabajos de terminación de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, ha sido recibido con entusiasmo por pacientes que acuden en busca de atención médica.

Sin embargo, algunos comunitarios en los entornos del denominado «Morgan» mantienen cierto escepticismo.

La espera por una de las ciudades sanitarias más modernas de la región podría terminar.

En los próximos días serían retomados los trabajos para la habilitación de áreas listas que ya cuentan con equipos médicos, como la extensión de oftalmología o CECANOT y el hospital materno infantil.

Posteriormente, se completaría el equipamiento del resto de edificaciones como el hospital clínico quirúrgico.

Opiniones de diversas personas en torno al «Morgan»

“Una buena decisión es esa de que ya se inicien porque aquí hay demasiados pacientes, está muy abastecido. Si siguen abriendo esas partes que todavía faltan, pues las cosas van a fluir mejor”, opinó Pedro Rodríguez, paciente.

“Tengo muchos años viniendo aquí. Traigo a mi mamá, a mi niño y yo misma y hoy están operando a una tía mía’’, dijo Emilia Pérez, paciente.

“Si lo van a terminar, eso es una meta que se está esperando hace mucho. Vale la pena que se termine porque la gente lo necesita esto por aquí’’, indicó Aladino, comunitario.

Sin embargo, tras más de una década esperando la entrega de este complejo de salud la nueva intención no convence a muchos.

“Eso no lo van a poner a funcionar todavía, falta mucho para eso todavía porque al Gobierno no le conviene, porque no fueron ellos los que hicieron esa obra, fue el PLD”, Enmanuel Jueliao, comunitario.

La Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar resultó entregada previo a la pandemia, pero allegados conflictos con los contratistas la mantenían en parálisis, solo operando la consulta externa.

Un nuevo grito desesperado del Dr. José Joaquín Puello, quien la dirige, motivó la reactivación de las autoridades. Podrían finalmente ponerla al servicio de los miles de pacientes que necesitan atención.