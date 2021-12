Esperan con ansias la llegada del Metro y Teleférico a Los Alcarrizos

Residentes en Los Alcarrizos y sus alrededores esperan con ansias la terminación y entrega de la segunda línea del Metro y Teleférico de Santo Domingo.

Mientras los obreros continúan los trabajos en el terrero que servirá de plataforma para la instalación de ambas obras, para mejorar el transporte en SDO y Los Alcarrizos.

Al ser abordados por un equipo de CDN 37, ciudadanos manifestaron que dichas obras representar un ahorro de tiempo y dinero.

Sin embargo, la terminación de ambas obras representaría el fin de las operaciones para transportistas de la zona.

Pero manifestaron estar resignados a aceptar la suerte de la única manera que tienen para sustentar sus familias.

Para la construcción del Metro, unas 130 viviendas están en proceso de demolición, luego de que autoridades estatales acordaran sumas económicas con los propietarios.

No obstante, algunos no han recibido el dinero prometido, por lo que no han abandonado sus hogares.

Se estima que los trabajos para la ampliación de la segunda línea del Metro impactará a unos 52 propietarios de inmuebles y unos 81 inquilinos.

Por: Samuel Guzmán

Te puede interesar: COOPEGAS revela posibles motivos provocaron incendio en estación GLP

Herrera: dicen estár conformes con desalojo por Metro

En tanto, residentes sector Enriquillo, de Herrera, dicen estar conformes con desalojo por construcción segunda línea del Metro.

El cuall conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos.

Según dirigentes comunitarios de la zona, casi todos los desalojados están conformes con el dinero.

Entre las viviendas en lista de demolición se incluye la de Juan Domínguez, un empleado universitario que aunque se marchó voluntariamente.

De hecho, reconoce que cerca de dos millones de pesos que recibió por su casa no fueron suficientes para adquirir una vivienda digna.