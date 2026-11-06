¡Escaleras de lujo y piernas de sacrificio! El reclamo en el Metro

Cuando no son los ascensores, son las escaleras eléctricas y, en algunos casos, ambos servicios. En cinco de las seis estaciones de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, estos equipos permanecen apagados, obligando a los pasajeros a subir y bajar escaleras convencionales para acceder a los trenes.

La situación dificulta especialmente el desplazamiento de envejecientes y personas con problemas de salud o movilidad reducida, quienes deben enfrentar largos tramos de escalones para utilizar el sistema de transporte.

María Montez, entre las estaciones más afectadas

Desde hace aproximadamente dos meses, las escaleras eléctricas de la estación María Montez permanecen averiadas, según usuarios.

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La situación obliga a los pasajeros a subir y bajar dos tramos de escaleras convencionales, cada uno compuesto por unos 40 escalones, para acceder a los trenes.

Este recorrido representa un esfuerzo considerable para quienes tienen dificultades para caminar o padecen enfermedades que afectan su capacidad física.

Josefa, una pasajera que sufre hipertensión, manifestó que subir estas escaleras constituye una dificultad debido a su condición de salud.

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“¿Usted cree que es fácil subir esa escalera una por una y subir como que se te va a salir el corazón?”, expresó al describir el esfuerzo que debe realizar para utilizar el Metro.

Pasajeros con problemas de salud denuncian dificultades

Carolina, otra usuaria afectada, enfrenta una situación todavía más complicada debido a que padece artrosis de rodilla.

La pasajera cuestionó que las escaleras eléctricas y los ascensores permanezcan fuera de servicio, lo que limita sus posibilidades de desplazamiento.

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“Esto no es justo. Apagan la escalera y el ascensor, ¿cómo subo yo ahora?”, manifestó.

Las quejas reflejan las dificultades que enfrentan pasajeros que dependen de estos equipos para acceder a las estaciones y realizar sus desplazamientos cotidianos.

Cinco estaciones presentan escaleras o ascensores averiados

Las estaciones de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo donde se reportan averías en ascensores o escaleras eléctricas son:

Francisco Gregorio Billini: ubicada en la avenida John F. Kennedy con doctor Fernando Defilló.

Ulises Francisco Espaillat: en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Winston Churchill.

Pedro Mir: ubicada en el cruce de las avenidas Abraham Lincoln y John F. Kennedy.

Freddy Beras Goico: en la avenida John F. Kennedy con Lope de Vega.

Juan Pablo Duarte: en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y John F. Kennedy, donde se conecta la Línea 1 con la Línea 2.

Esta última estación representa uno de los puntos de mayor importancia para los usuarios, debido al transbordo entre ambas líneas del sistema de transporte.

Sin avisos sobre las averías en el Metro

En ninguna de estas estaciones se observaron letreros o notificaciones que explicaran las razones de las averías o que ofrecieran disculpas por los inconvenientes que la situación pudiera ocasionar.