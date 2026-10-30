«Es un abuso»: ciudadanos explotan contra aumento del marbete

El aumento de entre 500 y 1,000 pesos en el costo del marbete vehicular ha provocado inconformidad entre ciudadanos, quienes cuestionan la decisión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y consideran que representa una carga adicional para sus bolsillos.

Tras el anuncio de la institución, varios conductores consultados por CDN expresaron su rechazo a la medida y manifestaron preocupación por el impacto que tendrá en sus presupuestos, en medio del encarecimiento de otros gastos, como los combustibles.

Para Luna, el incremento representa un abuso, especialmente porque su salario mensual es de apenas 30 mil pesos.

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«Esto es un abuso. Yo apenas cobro 30 mil pesos mensuales y ahora también le agregan el aumento de los combustibles», expresó.

En la misma línea se pronunció Jonny Rostestan, quien calificó el ajuste como un robo y cuestionó que se sigan aplicando aumentos a los ciudadanos.

«Es robándonos lo poco que tenemos que están. Eso es un abuso», manifestó.