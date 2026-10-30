«Es un abuso»: ciudadanos explotan contra aumento del marbete

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El aumento de entre 500 y 1,000 pesos en el costo del marbete vehicular ha provocado inconformidad entre ciudadanos, quienes cuestionan la decisión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y consideran que representa una carga adicional para sus bolsillos.
Tras el anuncio de la institución, varios conductores consultados por CDN expresaron su rechazo a la medida y manifestaron preocupación por el impacto que tendrá en sus presupuestos, en medio del encarecimiento de otros gastos, como los combustibles.
Para Luna, el incremento representa un abuso, especialmente porque su salario mensual es de apenas 30 mil pesos.
«Esto es un abuso. Yo apenas cobro 30 mil pesos mensuales y ahora también le agregan el aumento de los combustibles», expresó.
En la misma línea se pronunció Jonny Rostestan, quien calificó el ajuste como un robo y cuestionó que se sigan aplicando aumentos a los ciudadanos.
«Es robándonos lo poco que tenemos que están. Eso es un abuso», manifestó.
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Ciudadanos cuestionan aumento del marbete ante bajos salarios
Las críticas también estuvieron relacionadas con la falta de incrementos salariales frente al aumento de los gastos cotidianos.
Gabriela consideró injusto que suba el precio del marbete mientras los ingresos de muchos trabajadores permanecen iguales. Además, cuestionó el momento en que se anunció la medida.
«No dejan ni que uno procese la información, de una vez ejecutan con su aumento», expresó.
Por su parte, Daniela contó que hace apenas un mes logró comprar su primer vehículo y ya enfrenta dos nuevos gastos: el incremento de los combustibles y el ajuste en el impuesto de circulación.
«Esto es para que uno se quede a pie mejor. Así no se puede vivir en este país. ¿Cómo uno progresa con estos aumentos?», cuestionó indignada.
Otros ciudadanos también manifestaron su preocupación por el impacto económico de la disposición.
«La economía está muy mala. 500 pesos de un fuetazo, como que uno se encuentra el dinero», comentó Edwiin.
Mientras que Rafael resumió su rechazo con una expresión de indignación: «Eso es un bendito abuso. Eso es mucho dinero».
Pablo, en tanto, prefirió no extenderse sobre el tema, aunque aseguró que el anuncio le dañó el fin de semana.
Aumento del marbete genera preocupación entre conductores
Las reacciones reflejan el descontento de algunos propietarios de vehículos ante el incremento anunciado por la DGII, que supone un gasto adicional para quienes deben renovar anualmente el impuesto de circulación.
Los consultados coinciden en que el aumento llega en un momento en que enfrentan otras presiones económicas, por lo que consideran que el costo de mantener un vehículo se vuelve cada vez más difícil de asumir.
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