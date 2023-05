¿Eres beneficiaria del Bono Madres 2023 pero no tienes cuenta? Esto debes hacer

Desde este miércoles 24, las madres beneficiarias del Bono Madres 2023 podrán retirar el «cariñito especial» de RD$ 1.500 anunciado por el Gobierno nacional de sus cuentas en el Banreservas.

Las beneficiarias que cumplan los requisitos y que aparezcan en el listado (que puedes consultar aquí) también podrán desde el jueves acceder a través de la tarjeta Supérate.

No obstante, varias beneficiarias preguntaron a CDN qué sucede si aparecen en el listado de beneficiarias pero no tienen cuenta en Banreservas. O, más aún, si no están bancarizadas; es decir, si no tienen cuenta en ninún banco o no tienen tarjeta Supérate. ¿Perderán el Bono Madres 2023?

Para responder esta pregunta, consultamos a la directora del programa de asistencia social Supérate, Gloria Reyes, sobre qué hacer en estos casos y si se pierde el beneficio o no.

Lo que debes hacer para cobrar el Bono Madres 2023 si no tienes cuenta

Explica Reyes que, para estos casos, el Gobierno nacional habilitó los servicios de Remesas Banreservas. Las beneficiarias que aparezcan en el listado, pero que no tengan cuenta o tarjeta Supérate, podrán dirigirse a cualquier sucursal de Remesas Banreservas. Allí pueden recibir el beneficio de forma inmediata.

Para retirar el beneficio solo debes dirigirte al Subagente Banreservas más cercano, con tu cédula y una copia de tu aparición en el listado.

Recuerda que, para conocer si fuiste seleccionada para recibir el Bono Madres 2023, las madres podrán consultar aquí o llamar al *462.