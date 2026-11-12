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El Ejército de República Dominicana presentó el balance de los operativos de control fronterizo e inteligencia operacional realizados entre el 18 de octubre y el 9 de noviembre, período durante el cual desplegó acciones para reforzar la vigilancia en la zona limítrofe y combatir actividades ilícitas en la frontera.





Santo Domingo, República Dominicana.- El Ejército de República Dominicana (ERD) dio a conocer los resultados de las operaciones terrestres y de control fronterizo desplegadas en todo el territorio bajo su responsabilidad, durante el período comprendido entre el 18 de octubre y el 9 de noviembre.

Resultados de los operativos fronterizos

Los puestos de chequeo interinstitucionales y las labores de inteligencia intensificada en la zona fronteriza

Gracias al incremento del patrullaje, los puestos de chequeo interinstitucionales y las labores de inteligencia intensificada en la zona fronteriza y áreas de responsabilidad militar, la institución logró la retención e incautación de 2,120,926 unidades de mercancías de contrabando proveniente del vecino país Haití.

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Mercancías incautadas

Entre los decomisos más significativos destacan 2,113,470 unidades de cigarrillos de procedencia ilícita, 2,051 unidades de whisky, 934 de ron, 874 bebidas energizantes, 489 envases de leche, 85 galones de clerén, 78 unidades de mantequilla y 54 libras de ajo, todas sin haber agotado el debido proceso aduanal para entrar en territorio dominicano.

Control migratorio y otros delitos

En el ámbito del control migratorio y la lucha contra el delito transfronterizo, los efectivos del Ejército de República Dominicana detuvieron e interceptaron a 8,020 ciudadanos de nacionalidad haitiana en estatus migratorio irregular, quienes fueron entregados formalmente a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines de repatriación correspondientes.

Asimismo, producto de la proactividad de las tropas de la institución en el terreno, 66 personas fueron puestas a disposición de la justicia, la mayoría con contrabando de mercancía y tráfico de personas, porte ilegal de armas de fuego y por comisión de robos.

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Durante los operativos dirigidos a neutralizar la logística de las redes de crimen organizado, las tropas militares retuvieron un total de 173 vehículos utilizados para actividades ilícitas, entre los cuales se incluyen 115 motocicletas, 20 jeepetas, 16 automóviles, 10 camiones, 6 camionetas, 2 minibuses, 2 minivans, 1 autobús y 1 furgoneta.

En materia de combate al microtráfico y la tenencia ilegal de pertrechos, el Ejército de República Dominicana incautó 8 porciones o paquetes de sustancias controladas, así como 1 arma de fuego tipo revólver.

La Comandancia General del Ejército de República Dominicana continuará desplegando todos los recursos humanos y tecnológicos necesarios para mantener el blindaje de la frontera, proteger la economía nacional y velar por la tranquilidad de todos los dominicanos.

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Sobre el Ejército

El Ejército de República Dominicana es una de las instituciones que integran las Fuerzas Armadas y tiene como misión principal defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país. Entre sus principales funciones se encuentran:

• Proteger las fronteras terrestres de la República Dominicana.

terrestres de la República Dominicana. • Defender la soberanía y la integridad del territorio nacional.

y la integridad del territorio nacional. • Apoyar a las autoridades en labores de seguridad y orden público , cuando sea requerido.

, cuando sea requerido. • Participar en operaciones de protección civil y asistencia ante desastres naturales.

de protección civil y asistencia ante desastres naturales. • Combatir actividades ilícitas en coordinación con otras instituciones del Estado.

en coordinación con otras instituciones del Estado. • Contribuir a la seguridad y estabilidad nacional.