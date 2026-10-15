Envían a Najayo a tres imputados por intento de asalto a joyería en Villa Juana

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra tres hombres imputados de participar en un intento de asalto a una joyería del sector Villa Juana, ocurrido el pasado 7 de octubre.

El magistrado Rigoberto Sena dispuso que Shandde Moisés Amancio Arias, César Edward Tejeda Carela, alias Pelo Fino, y Ángel Marte de Jesús, conocido como Deivi o Escudero, cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Según la investigación, los imputados habrían actuado en perjuicio de Aderly Fischerarlt de León Polanco, propietario del establecimiento.

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El propietario de la joyería informó que el seguridad herido durante el intento de asalto permanece ingresado en la Plaza de la Salud.

Además, indicó que su madre todavía no se recupera del impacto emocional que le provocó el hecho.

El caso ocurrió el 7 de octubre, cuando varios hombres habrían intentado perpetrar el robo en el negocio ubicado en Villa Juana, en el Distrito Nacional.