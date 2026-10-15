Envían a Najayo a tres imputados por intento de asalto a joyería en Villa Juana

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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra tres hombres imputados de participar en un intento de asalto a una joyería del sector Villa Juana, ocurrido el pasado 7 de octubre.
El magistrado Rigoberto Sena dispuso que Shandde Moisés Amancio Arias, César Edward Tejeda Carela, alias Pelo Fino, y Ángel Marte de Jesús, conocido como Deivi o Escudero, cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Según la investigación, los imputados habrían actuado en perjuicio de Aderly Fischerarlt de León Polanco, propietario del establecimiento.
El propietario de la joyería informó que el seguridad herido durante el intento de asalto permanece ingresado en la Plaza de la Salud.
Además, indicó que su madre todavía no se recupera del impacto emocional que le provocó el hecho.
El caso ocurrió el 7 de octubre, cuando varios hombres habrían intentado perpetrar el robo en el negocio ubicado en Villa Juana, en el Distrito Nacional.
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Niegan participación de familiar del propietario
El abogado Danilo Lapaix y el propietario de la joyería negaron la supuesta implicación de una sobrina de Aderly de León Polanco en el intento de asalto. Según las informaciones ofrecidas, la joven habría trabajado en el establecimiento.
Ambos rechazaron que la familiar tuviera participación en los hechos investigados.
Identifican a un cuarto implicado
Además de los tres imputados enviados a prisión preventiva, el abogado indicó que un cuarto hombre, identificado como Alison Pujols, alias El Pitri, también fue detenido.
Sin embargo, de acuerdo con sus declaraciones, el Ministerio Público todavía no ha solicitado una medida de coerción contra él.
El proceso judicial continúa mientras las autoridades avanzan en la investigación del intento de asalto a la joyería de Villa Juana.
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