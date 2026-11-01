Leonardo Aguilera entrega vehículos a clientes durante cierre de Expomóvil

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo.– El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, encabezó este domingo un recorrido por seis concesionarios y distribuidores de vehículos del Distrito Nacional, donde entregó personalmente las llaves de nuevas unidades a clientes que aprovecharon las facilidades de financiamiento de Expomóvil Banreservas 2026, en el cuarto y último día de la feria automotriz.
Durante la jornada, Aguilera visitó las instalaciones de Magna Motors, Delta Comercial, Santo Domingo Motors, César Motors, Viamar y Auto Spot, donde compartió con compradores, representantes de los establecimientos, vendedores y colaboradores de Banreservas, a quienes agradeció su respaldo y dedicación durante el desarrollo de esta edición.
En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación durante su visita a Magna Motors, el presidente ejecutivo expresó su satisfacción por la acogida que ha tenido Expomóvil Banreservas 2026 y destacó la confianza de los dominicanos en las facilidades de financiamiento que ofrece la institución.
Expomóvil Banreservas concluye con financiamiento de hasta el 90 %
Aguilera destacó que la feria ha mantenido un importante dinamismo durante sus cuatro días de celebración. Señaló que ha contado con una activa participación de clientes interesados en adquirir su primer vehículo, renovar el que tienen o incorporar nuevas unidades a sus actividades comerciales y productivas.
El ejecutivo informó que, hasta el mediodía de este domingo, el pipeline de negocios de Expomóvil registraba un crecimiento superior al 20 % en comparación con lo alcanzado a la misma hora del último día de la feria del año pasado.
Asimismo, señaló que las perspectivas para el cierre de la jornada son positivas, tomando en cuenta el movimiento comercial que continúa registrándose en los concesionarios y dealers participantes en todo el territorio nacional.
Aguilera resaltó que, más allá de los resultados comerciales, el principal propósito de Expomóvil es contribuir a que miles de dominicanos puedan hacer realidad sus aspiraciones de adquirir un vehículo mediante condiciones especiales de financiamiento.
También destacó la importancia del trabajo conjunto entre Banreservas y sus aliados del sector automotriz. Este respaldo ha permitido acercar las oportunidades de la feria a clientes de distintas localidades del país.
El presidente ejecutivo reiteró que los verdaderos protagonistas de Expomóvil Banreservas 2026 son los clientes Los mismos encuentran en la institución financiera un aliado para alcanzar sus metas y mejorar su calidad de vida.
Notas relacionadas
Entrega de vehículos y encuentros con clientes
Como parte del recorrido, Aguilera participó en la entrega de vehículos a clientes en cada uno de los seis concesionarios y dealers visitados. Compartió personalmente con los nuevos propietarios y felicitándolos por sus adquisiciones.
Durante estos encuentros, el presidente ejecutivo expresó su satisfacción de acompañar a los compradores en un momento significativo para sus familias y negocios. Realtó que detrás de cada vehículo adquirido existe una historia de esfuerzo, planificación y superación.
Asimismo, conversó con representantes de los establecimientos, vendedores y colaboradores de Banreservas, a quienes reconoció por el esfuerzo desplegado durante los cuatro días de feria.
Aguilera exhortó a los equipos comerciales a mantener el entusiasmo y ofrecer una atención cercana a los clientes. También los motivó a aprovechar las últimas horas de Expomóvil para facilitar que más dominicanos adquieran los vehículos que desean.
Ysidro García exhorta a los dominicanos a aprovechar las últimas horas de la feria
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo sénior de Negocios de Banreservas, Ysidro García Peguero, invitó a la población a visitar los concesionarios y dealers participantes. El objetivo es aprovechar las condiciones especiales de financiamiento disponibles durante el último día de Expomóvil 2026.
García Peguero destacó que Banreservas mantiene su compromiso de acompañar a las familias dominicanas y al sector empresarial. Para ello, ofrece soluciones financieras orientadas a contribuir con su bienestar y el desarrollo de sus actividades productivas.
Asimismo, exhortó a quienes todavía no han tomado la decisión de adquirir un vehículo a acercarse a los establecimientos participantes y conocer las opciones disponibles.
El ejecutivo reiteró que los dominicanos pueden contar con el Banco de Reservas para alcanzar sus metas. Entre ellas, adquirir su primer vehículo, renovar el actual o ampliar las unidades destinadas a sus negocios.
Un fin de semana de cercanía con clientes y aliados comerciales
El recorrido de este domingo por el Distrito Nacional dio continuidad a las visitas realizadas el sábado en La Vega, Moca y Santiago de los Caballeros. Durante esas jornadas, el presidente ejecutivo también entregó vehículos a clientes y sostuvo encuentros con representantes del sector automotriz y colaboradores de Banreservas.
Con estas jornadas, Aguilera destacó la importancia de mantener una relación cercana con los clientes y aliados comerciales. También resaltó la necesidad de acompañar directamente a los equipos que facilitan el acceso al financiamiento en todo el país.
La visita del presidente ejecutivo a los distintos establecimientos le permitió compartir con los compradores la satisfacción de recibir sus nuevos vehículos. La feria ha tenido como eje central convertir a los clientes en protagonistas de sus propias historias.
Facilidades de Expomóvil Banreservas 2026
Expomóvil Banreservas 2026, celebrada del 29 de octubre al 1 de noviembre, ofrece tasas de interés desde un 6.85 %, financiamiento de hasta el 90 % del valor del vehículo y plazos de hasta siete años para pagar.
Entre los beneficios disponibles figura la posibilidad de iniciar los pagos en febrero de 2027. También se ofrece la devolución de hasta un 15 % del inicial del vehículo al realizar el pago de separación con tarjetas Banreservas participantes.
Esta promoción aplica en los concesionarios y dealers seleccionados, conforme a las condiciones establecidas.
Bajo el concepto “La Movida”, inspirado en el mundo cinematográfico, esta edición de la feria ha colocado a los clientes como los verdaderos protagonistas, brindándoles oportunidades para adquirir el vehículo que desean mediante condiciones especiales de financiamiento.
Te puede interesar
- Ministerio de la Juventud entrega dos autobuses estudiantiles en Barahona
- Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE
- ¿Cuánto le costaría la nueva Revista a los dueños de vehículos?
- Padre entrega a adolescente por caso de muerte de Spencer Parra
- ¡Sorprenden! Belinda y Danna Paola se dan apasionado beso durante musical en México