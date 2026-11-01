Leonardo Aguilera entrega vehículos a clientes durante cierre de Expomóvil

Santo Domingo.– El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, encabezó este domingo un recorrido por seis concesionarios y distribuidores de vehículos del Distrito Nacional, donde entregó personalmente las llaves de nuevas unidades a clientes que aprovecharon las facilidades de financiamiento de Expomóvil Banreservas 2026, en el cuarto y último día de la feria automotriz.

Durante la jornada, Aguilera visitó las instalaciones de Magna Motors, Delta Comercial, Santo Domingo Motors, César Motors, Viamar y Auto Spot, donde compartió con compradores, representantes de los establecimientos, vendedores y colaboradores de Banreservas, a quienes agradeció su respaldo y dedicación durante el desarrollo de esta edición.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación durante su visita a Magna Motors, el presidente ejecutivo expresó su satisfacción por la acogida que ha tenido Expomóvil Banreservas 2026 y destacó la confianza de los dominicanos en las facilidades de financiamiento que ofrece la institución.

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Expomóvil Banreservas concluye con financiamiento de hasta el 90 %

Aguilera destacó que la feria ha mantenido un importante dinamismo durante sus cuatro días de celebración. Señaló que ha contado con una activa participación de clientes interesados en adquirir su primer vehículo, renovar el que tienen o incorporar nuevas unidades a sus actividades comerciales y productivas.

El ejecutivo informó que, hasta el mediodía de este domingo, el pipeline de negocios de Expomóvil registraba un crecimiento superior al 20 % en comparación con lo alcanzado a la misma hora del último día de la feria del año pasado.

Asimismo, señaló que las perspectivas para el cierre de la jornada son positivas, tomando en cuenta el movimiento comercial que continúa registrándose en los concesionarios y dealers participantes en todo el territorio nacional.

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Aguilera resaltó que, más allá de los resultados comerciales, el principal propósito de Expomóvil es contribuir a que miles de dominicanos puedan hacer realidad sus aspiraciones de adquirir un vehículo mediante condiciones especiales de financiamiento.

También destacó la importancia del trabajo conjunto entre Banreservas y sus aliados del sector automotriz. Este respaldo ha permitido acercar las oportunidades de la feria a clientes de distintas localidades del país.

El presidente ejecutivo reiteró que los verdaderos protagonistas de Expomóvil Banreservas 2026 son los clientes Los mismos encuentran en la institución financiera un aliado para alcanzar sus metas y mejorar su calidad de vida.