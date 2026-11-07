Base Aérea San Isidro ampliará pista para recibir aviones más grandes

Santo Domingo,RD. La Base Aérea de San Isidro proyecta ampliar su pista de aterrizaje en 500 metros para fortalecer su capacidad operacional y permitir la recepción de aeronaves de mayor tamaño, como parte de una iniciativa destinada a reforzar la infraestructura aeronáutica nacional.

El proyecto dio un paso adelante con la entrega de los estudios, diseños, planos técnicos y presupuesto por parte del Departamento Aeroportuario (DA) a la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

La documentación fue entregada durante un acto encabezado por el comandante general de la FARD, mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, y el director ejecutivo del DA, Mérido Torres Espinal.

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La propuesta contempla extender la pista desde los actuales 2,134 metros hasta alcanzar los 2,634 metros de longitud.

Ampliación de pista en San Isidro busca fortalecer capacidad operacional

El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Mérido Torres Espinal, explicó que la ampliación de la pista de la Base Aérea de San Isidro representa una oportunidad para mejorar la respuesta del país ante situaciones extraordinarias.

Según indicó, la infraestructura permitiría contar con una alternativa operacional en caso de que contingencias afecten las operaciones de otras terminales aeroportuarias de Santo Domingo.

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Torres Espinal informó que el DA destinó más de RD$13 millones a la elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

Estos recursos permitieron preparar la documentación necesaria para evaluar la obra, planificar su financiamiento y avanzar hacia una eventual ejecución.

Por su parte, el comandante general de la FARD agradeció la entrega de los documentos y destacó su importancia para la planificación del desarrollo de la infraestructura aeronáutica militar.

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Souffront Tamayo señaló que el fortalecimiento de las capacidades operacionales requiere visión de futuro, evaluación técnica y coordinación entre las instituciones del Estado.

¿Qué contempla el proyecto de ampliación de la Base Aérea San Isidro?

La propuesta técnica incluye varias intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y operación de la pista.

Entre los componentes previstos figuran:

Ampliación de 500 metros: la pista pasaría de 2,134 a 2,634 metros.

Plataforma de giro: construcción de un área de maniobra (Turn Pad) en la nueva cabecera 21.

Zona de seguridad: incorporación de un área de seguridad de extremo de pista (RESA) de 240 metros.

Ayudas visuales: previsiones para instalar sistemas visuales de aproximación.

Seguridad operacional: diseño geométrico, evaluación de obstáculos y señalización horizontal.

Estudio hidráulico: análisis de las condiciones de escorrentía e inundación en el área de intervención.

Estas mejoras permitirían disponer de condiciones geométricas y de seguridad adecuadas para operaciones con aeronaves de mayor tamaño.

Además, la iniciativa ampliaría las opciones de apoyo logístico y operacional del Estado ante posibles emergencias o situaciones que requieran una respuesta especial.

Inspeccionan área para posible construcción de helipuerto

Tras la entrega de los estudios, las autoridades realizaron un recorrido de inspección por el área donde se prevé construir un helipuerto, próximo al Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara.

La actividad se desarrolló en la Comandancia General de la Fuerza Aérea, con la participación de funcionarios, técnicos del Departamento Aeroportuario y altos oficiales de la institución militar.

La entrega de los estudios representa un avance en la evaluación de futuras mejoras de la Base Aérea de San Isidro, cuya infraestructura resulta estratégica para el cumplimiento de las misiones de la Fuerza Aérea y la capacidad de respuesta del Estado dominicano.