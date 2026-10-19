Enfermedades de alto costo en RD: cuáles cubre la Seguridad Social y qué nuevas

Seguridad Social amplía cobertura para nuevas enfermedades de alto costo



Seguridad Social amplía cobertura para nuevas enfermedades de alto costo

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó durante 2026 dos resoluciones dirigidas a ampliar la cobertura de medicamentos especializados para pacientes con enfermedades oncológicas, inmunológicas y otras condiciones complejas.

La primera, emitida el 26 de febrero mediante la Resolución 631-04, detalla una cobertura de hasta RD$1 millón para medicamentos destinados a patologías distintas al cáncer dentro del Régimen Subsidiado.

Entre las condiciones contempladas figuran:

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Lupus.

Artritis reumatoide.

Enfermedades renales.

Trastornos del crecimiento.

Hemofilia.

Inmunodeficiencias.

Enfermedad de Kawasaki.

Púrpura trombocitopénica.

Alteraciones relacionadas con las gammaglobulinas.

Posteriormente, el 1 de octubre, el organismo aprobó la Resolución 645-16, que incorpora 13 medicamentos con cobertura del 100 %, sin copagos ni límites anuales, para el tratamiento de 16 enfermedades catastróficas, mediante el Fondo de Medicamentos de Alto Costo (FOMAC).

Entre las enfermedades y condiciones para las que se contemplan estos tratamientos se encuentran determinados tipos de cáncer de mama y pulmón, leucemia linfoblástica aguda, linfoma de Hodgkin, artritis reumatoide, artritis psoriásica, psoriasis en placa, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, acromegalia y atrofia muscular espinal.

Los medicamentos incorporados incluyen ribociclib, palbociclib y pembrolizumab para determinadas indicaciones oncológicas; adalimumab, etanercept, golimumab, infliximab, tocilizumab y ustekinumab para enfermedades inmunomediadas; blinatumomab y PEG-asparaginasa para leucemia infantil; octreótido para acromegalia y risdiplam para atrofia muscular espinal.

La cobertura está sujeta a los diagnósticos, indicaciones médicas y criterios establecidos para cada medicamento, por lo que no todos los pacientes con estas enfermedades necesariamente califican para recibirlos.

De acuerdo con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), algunos de estos tratamientos pueden costar entre RD$2 millones y RD$16 millones anuales por paciente. La ampliación beneficiaría inicialmente a unos 6,447 afiliados al Seguro Familiar de Salud.

Estas disposiciones complementan las prestaciones de alta complejidad ya contempladas por el sistema, aunque algunas de las enfermedades mencionadas contaban previamente con determinadas coberturas y ahora disponen de acceso a medicamentos específicos.

¿Cuánto cubre la Seguridad Social por estas enfermedades?

En República Dominicana, los pacientes que enfrentan enfermedades de alto costo sin seguro médico pueden verse obligados a asumir gastos millonarios por procedimientos, hospitalizaciones y medicamentos especializados, aunque existen programas públicos de asistencia y servicios subsidiados para personas sin cobertura.

En cambio, quienes están afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS), a través de una Administradora de Riesgos de Salud (ARS), incluido SeNaSa, pueden acceder a una cobertura general de hasta RD$1 millón por evento por año, según la guía informativa de la DIDA, con un copago del 20 % sujeto a los límites establecidos por la normativa.

El sistema también contempla coberturas especiales para determinados procedimientos y medicamentos, cuyos montos y condiciones varían según la prestación, el régimen de afiliación y las disposiciones vigentes. Entre ellas figuran los nuevos tratamientos financiados sin copagos mediante el FOMAC.

¿Qué significa la cobertura de un millón de pesos por evento?

La cobertura de RD$1 millón por evento por año permite que un afiliado disponga de hasta ese monto para los procedimientos y tratamientos correspondientes a cada prestación de alto costo contemplada en el Seguro Familiar de Salud.

Por ejemplo, un paciente que recibe tratamiento contra el cáncer y también necesita hemodiálisis por una enfermedad renal podría acceder a coberturas independientes para ambas atenciones, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

El beneficio se renueva anualmente y no es acumulativo, por lo que los fondos no utilizados durante un período no se transfieren al siguiente.

Las enfermedades de alto costo continúan representando uno de los principales desafíos para el sistema de salud dominicano, debido al impacto económico de sus tratamientos y la necesidad de garantizar atención médica continua. Aunque las nuevas disposiciones amplían la protección de los afiliados, el acceso oportuno a los servicios y medicamentos especializados sigue siendo fundamental para evitar que un diagnóstico grave comprometa tanto la salud del paciente como la estabilidad financiera de su familia.en el catálogo de prestaciones del sistema.