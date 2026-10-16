VIDEO | Encuentran sano y salvo a niño desaparecido en Los Tres Brazos

El niño Sammy Ciprián Gabriel, de cuatro años, reportado desaparecido la noche del miércoles en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, fue localizado sano y salvo en las proximidades de la calle 42 de Capotillo, en el Distrito Nacional, informó la Policía Nacional.

Tras encontrar al menor, las autoridades ampliaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. En relación con el caso, una adolescente se encuentra bajo custodia de las autoridades.

En las pesquisas participan el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), la unidad de Trata de Personas y el departamento de Investigaciones de Personas Desaparecidas.