VIDEO | Encuentran sano y salvo a niño desaparecido en Los Tres Brazos

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El niño Sammy Ciprián Gabriel, de cuatro años, reportado desaparecido la noche del miércoles en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, fue localizado sano y salvo en las proximidades de la calle 42 de Capotillo, en el Distrito Nacional, informó la Policía Nacional.
Tras encontrar al menor, las autoridades ampliaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. En relación con el caso, una adolescente se encuentra bajo custodia de las autoridades.
En las pesquisas participan el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), la unidad de Trata de Personas y el departamento de Investigaciones de Personas Desaparecidas.
Notas relacionadas
Los investigadores buscan establecer cómo el niño llegó hasta Capotillo y determinar las posibles responsabilidades en el caso.
La madre agradece apoyo durante la búsqueda
Chantal Gabriel Bonhomme, madre del niño, agradeció a la Policía Nacional. También a las personas que dieron la voz de alerta y a los medios de comunicación que difundieron la información sobre la desaparición de Sammy.
Al niño lo reportaron desaparecido la noche del miércoles mientras se encontraba en el sector Los Tres Brazos. Su localización permitió poner fin a la búsqueda, mientras las autoridades continúan las indagatorias para aclarar lo sucedido.
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