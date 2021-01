EN VIVO: Conferencia de prensa del Ministerio de Salud

Santo Domingo, RD.- El Ministerio de Salud Pública ofrece detalles sobre los avances de la COVID-19 en la República Dominicana.

También, defienden que el Gobierno adquiera de emergencia 200 mil vacunas contra la COVID-19, de la marca AstraZeneca.

Waldo Ariel, presidente del Colegio Médico Dominicano, cuestiona la efectividad de las vacunas AstraZeneca.

Agregó que las vacunas AstraZeneca, que contrató el Gobierno, tiene una cobertura de un aproximado entre 62 a 70%.

“Esto fue precipitado, aunque entiendo que de buena fe. Las vacunas AstraZeneca, sus estudios fueron suspendidos en un momento, porque se reportaron casos de mielitis transversa. Nosotros lo que hemos dicho, y que causó revuelo, que hay médicos que se nos han acercado y nos han dicho que por qué razón a ellos los van a vacunar con AstraZeneca, y que ellos, por esa razón, no se van a vacunar. Ahora bien, el Colegio Médico no ha dicho, no se pongan esa vacuna, no lo hemos dicho en ningún momento, no estamos haciendo ningún llamado en ese sentido. Sí hay médicos que nos han expresado que se quieren vacunar con la Pfizer. Solo es que un sector de médicos nos ha dicho por qué hay que vacunar a los médicos y a la población con la vacuna que tiene menor efectividad; y ya vi que las enfermeras se pronunciaron igual”, argumentó.

VIDEO: