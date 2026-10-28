En Villa Mella se quejan por paralización trabajos de expansión línea del Metro

Santo Domingo, República Dominicana. – Residentes en diferentes puntos de Villa Mella se quejan por los inconvenientes y dificultades que les genera la paralización de los trabajos para la expansión de la línea del Metro en esa demarcación.

Los trabajos de construcción para expandir el metro de Villa Mella hasta Punta, San Felipe y otros puntos están causando estragos en el diario vivir de toda la gente.

Los trabajos se paralizaron dejando calles y aceras destruidas que trastorna todo el lugar. No solo a conductores de vehículos, los peatones también sufren un calvario.

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Esperanzados que algún día decir que ha valido la pena. La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) acordó suspender temporalmente el tramo. Tramo entre la Rotonda de Villa Mella y Punta de Villa Mella. Esto para priorizar el pago de expropiaciones e indemnizaciones, las cuales ascienden a unos 448 millones de pesos.