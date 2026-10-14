Pasaporte electrónico dominicano llega a Roma y Milán

Milán, Italia.– La Dirección General de Pasaportes (DGP) amplió a Italia la emisión del Pasaporte Electrónico Dominicano, con la incorporación de Roma y Milán, para facilitar el acceso al documento a los dominicanos residentes en el exterior.

Con estas nuevas oficinas, el servicio está disponible en cinco ciudades europeas: Madrid, Barcelona y Sevilla, en España, y Roma y Milán, en Italia. Además, opera en Nueva York, Nueva Jersey y Boston, en Estados Unidos, para un total de ocho ciudades fuera del país.

El lanzamiento en Milán estuvo encabezado por el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, y el cónsul general dominicano en esa ciudad, Miguel Ángel Vásquez Peña.

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Ramírez explicó que la iniciativa busca permitir que los dominicanos renueven su pasaporte en el país donde residen, sin necesidad de viajar a República Dominicana. También aseguró que la nueva libreta no implica un aumento de precio e incluye una cobertura de hasta 9,000 dólares para la repatriación de restos mortales.

Por su parte, Vásquez Peña indicó que el consulado orientará a los solicitantes sobre los requisitos y los procedimientos necesarios para completar el trámite.