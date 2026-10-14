Pasaporte electrónico dominicano llega a Roma y Milán

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Milán, Italia.– La Dirección General de Pasaportes (DGP) amplió a Italia la emisión del Pasaporte Electrónico Dominicano, con la incorporación de Roma y Milán, para facilitar el acceso al documento a los dominicanos residentes en el exterior.
Con estas nuevas oficinas, el servicio está disponible en cinco ciudades europeas: Madrid, Barcelona y Sevilla, en España, y Roma y Milán, en Italia. Además, opera en Nueva York, Nueva Jersey y Boston, en Estados Unidos, para un total de ocho ciudades fuera del país.
El lanzamiento en Milán estuvo encabezado por el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, y el cónsul general dominicano en esa ciudad, Miguel Ángel Vásquez Peña.
Ramírez explicó que la iniciativa busca permitir que los dominicanos renueven su pasaporte en el país donde residen, sin necesidad de viajar a República Dominicana. También aseguró que la nueva libreta no implica un aumento de precio e incluye una cobertura de hasta 9,000 dólares para la repatriación de restos mortales.
Por su parte, Vásquez Peña indicó que el consulado orientará a los solicitantes sobre los requisitos y los procedimientos necesarios para completar el trámite.
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La DGP informó que el servicio comenzó en Madrid el martes 13 de octubre. Continuará expandiéndose en coordinación con las representaciones consulares dominicanas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El nuevo documento incorpora una página de datos en policarbonato, grabado láser y un chip con información biométrica. Estas características fortalecen su seguridad y facilitan la verificación de la identidad durante los controles migratorios.
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